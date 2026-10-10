Isaías golpea Florida: apagones, inundaciones y daños

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

10 de octubre de 2026

Actualización: 6:00 A.M., hora del este

Información en desarrollo

El huracán Isaías tocó tierra cerca de Destin, en el noroeste de Florida, la noche del viernes 9 de octubre, con vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora —aproximadamente 169 kilómetros por hora—, como un huracán de categoría 2. El Centro Nacional de Huracanes, NHC, fijó su entrada a tierra alrededor de las 8:30 P.M., hora central, equivalentes a las 9:30 P.M. en Orlando y Kissimmee.

Durante la madrugada del sábado, el sistema perdió rápidamente intensidad mientras avanzaba sobre Alabama. El boletín del NHC de las 4:00 A.M., hora central —5:00 A.M., hora del este—, lo identificaba como un ciclón postropical con vientos sostenidos de 35 millas por hora. La disminución de los vientos, sin embargo, no elimina los riesgos asociados con el agua acumulada, las carreteras afectadas y la infraestructura dañada.

De categoría 3 en el Golfo a categoría 2 al tocar tierra

Isaías alcanzó categoría 3 antes de llegar a la costa. Un boletín del NHC del viernes registró vientos sostenidos de 120 millas por hora, aproximadamente 193 kilómetros por hora. Posteriormente perdió intensidad y entró a Florida con vientos de 105 millas por hora y una presión central estimada de 971 milibares.

Es importante distinguir ambos momentos: Isaías fue un huracán mayor sobre el Golfo, pero su clasificación al tocar tierra fue categoría 2.

La escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes exclusivamente por sus vientos máximos sostenidos. No mide la peligrosidad de las inundaciones, la marejada ciclónica o los tornados. Por eso, una reducción de categoría no equivale a una reducción proporcional de todos los peligros.

Ráfagas intensas y aumento del nivel del mar

El boletín de entrada a tierra documentó una ráfaga de 116 millas por hora cerca de Santa Rosa Sound, acompañada de un viento sostenido de 91 millas por hora. Cerca de Pensacola, otra estación registró una ráfaga de 100 millas por hora. Son mediciones locales y no deben confundirse con la intensidad máxima estimada del huracán.

Una estación de NOAA en Panama City Beach también reportó un nivel del agua de 5,6 pies por encima del promedio de las pleamares más altas. El NHC describió esa medición como una aproximación de la inundación en esa zona; no representa una profundidad uniforme en toda la costa.

Calles inundadas y obstáculos para los equipos de emergencia

Associated Press informó de carreteras inundadas en Destin y de advertencias policiales en Pensacola por escombros en las vías. Los reportes iniciales también describieron árboles y tendidos eléctricos caídos. Algunos condados del Panhandle suspendieron temporalmente sus respuestas de emergencia durante la noche debido a las condiciones peligrosas.

Estas afectaciones complican tanto el desplazamiento de residentes como el acceso de ambulancias, rescatistas y cuadrillas eléctricas.

Al cierre de esta edición, las fuentes consultadas no ofrecían un balance oficial consolidado de fallecidos, heridos o pérdidas económicas en Florida. La ausencia de ese balance no permite concluir que no hubo víctimas; las evaluaciones seguían en desarrollo.

Apagones: una emergencia que continúa después del viento

Reuters reportó más de 430.000 interrupciones eléctricas en Florida y cerca de 297.000 en Alabama, citando el seguimiento de PowerOutage.us. Estas cifras corresponden a un momento de la emergencia y pueden variar conforme se restablece el servicio o se identifican nuevas averías.

Los apagones afectan refrigeración, comunicaciones, comercios y hogares que dependen de equipos eléctricos. Para las familias, el uso seguro de generadores y la atención a personas vulnerables pasan a ser prioridades durante la recuperación.

Lluvias y amenaza de tornados

La Red de Emergencias de Radio Pública de Florida, FPREN, advirtió que las precipitaciones más intensas se concentrarían en el Panhandle, el sureste de Alabama y el suroeste de Georgia. Su análisis publicado el viernes por la noche contemplaba acumulaciones localizadas de hasta 15 pulgadas de lluvia en partes del noroeste de Florida. Esa cifra era un pronóstico, no un total observado.

El mismo reporte alertó sobre posibles tornados en las bandas de lluvia y una amenaza de inundaciones repentinas durante el sábado. Los residentes deben consultar los avisos locales vigentes, porque las áreas y los horarios de las alertas cambian mientras el sistema se desplaza.

El NHC explica que las inundaciones en ríos y arroyos pueden persistir durante varios días después de una tormenta. El alejamiento del centro, por tanto, no garantiza que las zonas inundadas sean seguras.

Florida movilizó personal y recursos

Antes de la llegada del huracán, el Gobierno estatal informó que más de 16.000 trabajadores de restauración eléctrica estaban preparados para intervenir. También anunció aproximadamente 5.000 integrantes de la Guardia Nacional activados y cerca de 400 miembros de la Guardia Estatal destinados a tareas de preparación y respuesta.

Los recursos previstos incluían vehículos de gran altura, embarcaciones, helicópteros y equipos para despejar rutas, evaluar daños y apoyar búsquedas y rescates. El comunicado estatal también informó de cierres o ajustes en instituciones educativas del norte de Florida. Estas medidas describen la preparación anunciada y no prueban que todas las misiones se hayan completado.

¿Qué significa para Orlando, Kissimmee y Osceola?

Los impactos principales se concentraron en el noroeste del estado. En su información del viernes, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Melbourne indicó que el sistema y sus efectos directos significativos permanecerían bastante al noroeste de Florida Central oriental.

Esto permite diferenciar la situación del Panhandle de la de Orlando y Kissimmee. Para quienes tienen familiares, negocios o viajes previstos hacia Destin, Pensacola y comunidades cercanas, corresponde verificar las condiciones de acceso y los servicios disponibles antes de desplazarse.

Precauciones durante la recuperación

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda regresar a las zonas evacuadas únicamente cuando las autoridades lo autoricen, evitar carreteras inundadas y mantenerse lejos de cables eléctricos caídos. También aconseja no ingresar a edificios con daños o indicios de fugas de gas.

Los generadores portátiles deben funcionar exclusivamente al aire libre, al menos a 20 pies —unos seis metros— de puertas, ventanas y otras aberturas. Nunca deben utilizarse dentro de viviendas o garajes, aunque estén abiertos, por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Florida comienza este sábado la evaluación del golpe de Isaías. La restauración eléctrica, el despeje de carreteras y la identificación de daños marcarán las próximas horas, mientras las comunidades afectadas siguen enfrentando los peligros que permanecen después del paso del huracán.