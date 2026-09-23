Kissimmee aprieta el cinturón: $321.9 millones, empleos congelados y proyectos en espera

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Miércoles, 23 de septiembre de 2026

KISSIMMEE, Florida.— La Ciudad de Kissimmee entrará al nuevo año fiscal con un presupuesto de $321.9 millones, una congelación de contrataciones y varios proyectos y reemplazos de equipos aplazados, después de que la Comisión Municipal aprobara anoche por votación de 4-0 el plan financiero para el año fiscal 2026-27.

La aprobación transforma en decisiones concretas varias de las advertencias que OSCEOLA 360 examinó ayer cuando el presupuesto todavía esperaba la votación final.

La cifra total es aproximadamente $11 millones superior al presupuesto vigente, pero detrás de ese aumento existe una señal fiscal mucho menos cómoda: el Fondo General —el que sostiene buena parte de las operaciones cotidianas de la ciudad— ronda los $160 millones y disminuye aproximadamente 1%.

Ese contraste es importante.

Una ciudad puede tener un presupuesto total mayor mientras dispone de menos margen en el fondo que financia servicios esenciales. El tamaño del presupuesto, por sí solo, no determina la fortaleza de las operaciones municipales.

Y Kissimmee ya comenzó a tomar medidas de contención.

$321.9 millones, pero con freno en las contrataciones

La Comisión aprobó el presupuesto por 4-0 junto con una congelación de contrataciones. La administración había explicado previamente que pretende mantener vacantes tantas posiciones como resulte operacionalmente posible.

Esto no significa un despido generalizado de empleados municipales.

Significa que cuando determinadas posiciones estén vacantes, la ciudad podrá abstenerse de cubrirlas como parte de su estrategia para controlar los gastos.

La diferencia es fundamental.

Una congelación de contrataciones puede producir ahorros sin eliminar formalmente puestos de trabajo, pero si se prolonga también puede reducir el número efectivo de empleados disponibles para prestar servicios.

Por eso, la próxima pregunta no es simplemente cuántos puestos existen en el organigrama municipal.

Hay que determinar cuántas posiciones están actualmente vacantes, en qué departamentos se encuentran y cuáles quedarán congeladas.

Una vacante administrativa y una vacante vinculada directamente con servicios al público no producen necesariamente el mismo efecto.

La administración había señalado durante el proceso presupuestario que para FY2027 no se proponían nuevas posiciones. También recomendó un aumento de 3% para empleados no sindicalizados.

OSCEOLA 360 seguirá ahora la ejecución de la congelación para determinar dónde se materializan realmente los ahorros.

El verdadero foco está en el Fondo General

El presupuesto municipal completo alcanza $321,922,102, de acuerdo con la documentación presentada durante el proceso de adopción. La tasa de millage propuesta y llevada a la audiencia final fue de 4.6253 mills.

Pero la cifra que merece especial atención es la del Fondo General: cerca de $160 millones, aproximadamente 1% menos que el nivel actual.

¿Por qué importa?

Porque el presupuesto total municipal incorpora diferentes fondos, algunos vinculados a actividades, ingresos o proyectos específicos. El Fondo General, en cambio, constituye una de las principales fuentes para financiar las operaciones ordinarias del gobierno.

El administrador municipal, Mike Steigerwald, atribuyó las presiones financieras a una combinación de factores, entre ellos mayores costos de pensiones, seguro médico, combustible y personal, con especial impacto en seguridad pública.

Esto coloca a Kissimmee frente a una realidad fiscal que merece seguimiento: los costos pueden aumentar incluso cuando el dinero disponible para determinadas operaciones no crece al mismo ritmo.

Un centro comunitario queda esperando

Entre las consecuencias más visibles está el aplazamiento del centro comunitario previsto frente a Cypress Elementary School.

Durante el proceso presupuestario, Steigerwald recomendó no financiarlo por ahora debido no solamente al costo de construirlo, sino al gasto recurrente que supondría operarlo y contratar empleados.

Ese detalle revela una cuestión que con frecuencia queda fuera del debate sobre proyectos públicos.

Construir es solamente el primer gasto.

Después llegan electricidad, mantenimiento, seguros, programación, reparaciones y nómina.

Una instalación puede financiarse parcialmente con recursos de capital disponibles hoy y convertirse posteriormente en una obligación permanente para el Fondo General.

La decisión de aplazar el centro refleja precisamente esa diferencia entre tener dinero para construir una obra y tener capacidad financiera para operarla durante años.

Sin embargo, queda pendiente conocer cuánto habría costado completar el proyecto, cuánto se había invertido previamente en planificación o diseño y cuál será el criterio para reactivarlo.

Vehículos y equipos: otro año de espera

La estrategia de contención también alcanza la flota municipal.

La administración informó que la sustitución de la mayoría de vehículos y equipos se retrasará por lo menos un año. Algunas unidades policiales constituyen una excepción.

Aplazar una compra genera ahorro inmediato, pero no elimina necesariamente el gasto.

Un vehículo que permanece en servicio durante más tiempo puede requerir mayor mantenimiento. La ecuación correcta debe comparar el costo de reemplazarlo ahora con el costo acumulado de conservarlo.

Por eso será importante identificar cuántos vehículos fueron retirados del programa de reemplazo, su antigüedad y el ahorro presupuestado.

La excepción concedida a determinados vehículos policiales también muestra que la congelación de gastos no es absoluta: la administración está priorizando algunas necesidades frente a otras.

La Enmienda 3 pesa sobre decisiones que ya comenzaron

Una parte importante de la estrategia preventiva de Kissimmee está relacionada con la incertidumbre creada por la Enmienda 3, que será decidida por los votantes de Florida en noviembre.

La administración municipal ha señalado que la medida, de aprobarse, podría reducir los ingresos futuros por impuestos a la propiedad disponibles para gobiernos locales. Steigerwald dijo a los comisionados que mantener posiciones vacantes ayudaría a preparar a la ciudad ante una posible disminución de esos ingresos.

La decisión sobre la enmienda corresponde exclusivamente a los votantes.

Desde el punto de vista presupuestario, sin embargo, Kissimmee no está esperando hasta noviembre para comenzar a prepararse.

La congelación de contrataciones, el aplazamiento de inversiones y la reducción del Fondo General muestran que la administración está adoptando medidas preventivas antes de conocer el resultado electoral.

Eso merece una distinción importante: algunas de las presiones presupuestarias existen independientemente de la enmienda. Pensiones, seguros, combustible y costos laborales ya forman parte de las dificultades descritas por la administración.

Por tanto, no sería correcto atribuir toda la situación fiscal de Kissimmee a una medida que todavía no ha sido decidida.

La ordenanza de emergencias avanza, pero todavía no es definitiva

Mientras el presupuesto ya quedó aprobado, otro asunto institucional importante continúa su recorrido legislativo.

La Ordenanza 26-22 propone una amplia actualización del sistema de manejo de emergencias de Kissimmee.

El texto contempla declaraciones de emergencia mediante órdenes ejecutivas, poderes de emergencia del administrador municipal, contratación extraordinaria y suspensión de determinados requisitos competitivos, además de continuidad gubernamental y coordinación con otras agencias. La primera lectura estaba programada para el 22 de septiembre y la segunda y definitiva para el 6 de octubre.

La distinción es esencial: el marco definitivo todavía no debe presentarse como legislación final mientras quede pendiente la segunda lectura.

El punto que OSCEOLA 360 considera particularmente importante investigar es el de las compras durante emergencias.

Cuando una ciudad suspende procedimientos competitivos para responder rápidamente a una crisis, puede existir una razón operacional legítima. Pero precisamente porque desaparece temporalmente parte del proceso ordinario de competencia, cobran mayor importancia la documentación posterior, los límites de autoridad y la transparencia de los contratos.

Antes de la votación definitiva del 6 de octubre habrá que examinar esas salvaguardas.

Una ordenanza que ayer ya no estaba realmente en juego

La investigación también permite corregir una expectativa generada por el calendario público previo.

La Ordenanza 26-21, que proponía convertir a la Comisión Municipal en autoridad de revisión para usos condicionales y otorgarle funciones relacionadas con determinadas exenciones de planos de sitio, había sido anunciada originalmente para segunda lectura el 22 de septiembre.

Pero los registros disponibles del proceso municipal muestran que la Comisión rechazó su primera lectura el 9 de septiembre.

Eso explica por qué el asunto no avanzó como una ordenanza pendiente de aprobación final.

Es una diferencia importante entre calendario y decisión.

Una audiencia anunciada previamente no garantiza que una propuesta llegará hasta esa fecha: una votación anterior puede detener el proceso.

Aeropuerto, vivienda e infraestructura también estaban sobre la mesa

La extensa agenda del 22 de septiembre incluyó además la aceptación de financiamiento de la Federal Aviation Administration para mejoras de construcción en Taxiway Alpha, la aceptación final de mejoras en The Square at Osceola Parkway, una segunda modificación del plan local de asistencia de vivienda SHIP y otros asuntos contractuales.

Estos expedientes requieren revisión individual de los documentos finales antes de asignarles cifras o afirmar que todos fueron aprobados exactamente como aparecieron en la agenda.

La agenda demuestra que fueron considerados; no sustituye las actas finales ni permite asumir el resultado de cada votación.

Ese será uno de los próximos trabajos de esta columna: identificar montos, contratistas, aportaciones locales, obligaciones futuras y resultados de cada expediente relevante.

El presupuesto está aprobado; ahora comienza la prueba

El debate presupuestario de Kissimmee ya no gira alrededor de una propuesta.

La ciudad tiene un presupuesto de aproximadamente $321.9 millones aprobado por 4-0 y una estrategia que incluye congelar contrataciones y posponer determinados gastos y proyectos.

Ahora comienza una etapa más difícil de medir: la ejecución.

¿Cuántas vacantes permanecerán sin cubrir?

¿Cuánto dinero ahorrará realmente la congelación?

¿Qué departamentos absorberán el mayor impacto?

¿Cuándo podrá retomarse el centro comunitario frente a Cypress Elementary?

¿Cuánto costará mantener vehículos y equipos que no serán sustituidos?

¿Y qué ocurrirá con las finanzas municipales si cambian los ingresos por impuestos a la propiedad?

Esas preguntas no se responden la noche en que se aprueba un presupuesto.

Se responden durante los siguientes doce meses, cuando las cifras aprobadas en City Hall comienzan a convertirse —o dejan de convertirse— en policías, parques, calles, programas, empleados, vehículos y servicios para los residentes.

El presupuesto establece cuánto puede gastar un gobierno. La verdadera rendición de cuentas comienza cuando hay que demostrar dónde terminó cada dólar y qué recibió la comunidad a cambio.