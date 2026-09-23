Una sangre, muchos cánceres

SALUD & BIENESTAR

Información, prevención y calidad de vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

23 de septiembre de 2026

Una simple extracción de sangre capaz de buscar señales de decenas de tipos de cáncer antes de que aparezcan síntomas parece una de las promesas más importantes de la medicina preventiva moderna.

Este miércoles 23 de septiembre, esa posibilidad entra en una etapa decisiva en Estados Unidos.

Un panel de expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, se reúne para evaluar la solicitud de aprobación de Galleri, una prueba de detección temprana de múltiples cánceres desarrollada por GRAIL y destinada, en su propuesta regulatoria, a adultos de 50 años o más.

La prueba busca patrones asociados con cáncer en fragmentos de ADN que circulan en la sangre y, cuando encuentra una señal sospechosa, intenta identificar en qué parte del cuerpo podría haberse originado.

La posibilidad es extraordinaria porque muchos cánceres todavía carecen de una prueba de detección rutinaria.

Pero la evidencia también obliga a moderar las expectativas.

Galleri no diagnostica cáncer, no detecta todos los tumores y un resultado negativo no garantiza que una persona esté libre de la enfermedad. Tampoco debe sustituir mamografías, colonoscopias, pruebas de cuello uterino, estudios pulmonares ni otros exámenes de detección actualmente recomendados.

Qué está decidiendo realmente la FDA

La reunión de este miércoles no equivale a una aprobación automática.

El Molecular and Clinical Genetics Panel, un comité asesor de la FDA, examinará los beneficios, riesgos, limitaciones y desempeño del test y emitirá recomendaciones a la agencia.

La FDA posteriormente tomará su propia decisión regulatoria.

Galleri ya se encuentra disponible en Estados Unidos bajo determinadas condiciones como una prueba desarrollada por laboratorio y ordenada mediante receta médica, pero hasta ahora ninguna prueba de detección multicáncer cuenta con aprobación de la FDA para el uso general de cribado que se está evaluando.

Por eso, lo que ocurra con Galleri podría convertirse en un precedente para toda una nueva categoría de pruebas de detección del cáncer.

¿Cómo puede una muestra de sangre buscar tantos cánceres?

Las células normales y las células cancerosas liberan fragmentos de ADN a la sangre.

Galleri utiliza tecnología de secuenciación de nueva generación para buscar determinados patrones de metilación, cambios químicos en el ADN que pueden diferenciar tejido normal de tejido asociado con cáncer.

El objetivo no es encontrar físicamente un tumor dentro de la muestra.

La prueba identifica una señal molecular que sugiere la posible presencia de cáncer y trata de señalar el tejido u órgano donde esa señal podría haberse originado.

Si el resultado indica “cancer signal detected”, el paciente necesita estudios diagnósticos adicionales.

Eso podría significar imágenes médicas, análisis, endoscopias o biopsias dependiendo del tipo de cáncer sospechado.

Un resultado positivo, por tanto, no significa automáticamente que la persona tenga cáncer.

Lo prometedor: encontrar cánceres que hoy no buscamos rutinariamente

Las pruebas actuales de detección han salvado muchas vidas, pero cubren solo una parte de los cánceres.

Existen programas establecidos para detectar determinados cánceres de mama, cuello uterino, colon y recto, pulmón y próstata.

Sin embargo, muchos tumores de páncreas, ovario, hígado, riñón, esófago y otros órganos normalmente no se buscan de manera rutinaria en personas sin síntomas y con riesgo promedio.

Esa es precisamente la oportunidad que buscan las pruebas multicáncer.

La American Cancer Society señala que cerca de la mitad de los cánceres diagnosticados cada año corresponden a tipos para los cuales actualmente no existe una estrategia rutinaria de detección recomendada.

Detectarlos antes podría, en teoría, permitir tratamiento en etapas en que la enfermedad todavía es más localizada.

Pero aquí aparece la pregunta científica fundamental:

¿Encontrarlos antes realmente reduce las muertes por cáncer?

Esa respuesta todavía no está completamente establecida.

Qué muestran los datos presentados a la FDA

En la documentación presentada para la revisión regulatoria, uno de los conjuntos de datos analizados incluyó más de 25,000 participantes con seguimiento de 12 meses.

Entre ellos, 229 tuvieron inicialmente una señal positiva mediante la versión evaluada de la prueba.

De esos pacientes, 133 recibieron un diagnóstico de cáncer dentro del año de seguimiento.

Entre casi 24,900 personas cuyo resultado fue negativo, 196 fueron posteriormente diagnosticadas con cáncer dentro del mismo período.

Esos números ilustran simultáneamente la promesa y las limitaciones del método.

La prueba puede detectar cánceres que de otra forma podrían pasar inadvertidos.

Pero también puede producir resultados positivos que finalmente no se confirman y resultados negativos en personas que sí tienen cáncer.

Por eso, interpretar correctamente estos exámenes es tan importante como realizar la prueba.

El gran desafío: detectar los cánceres más tempranos

Una prueba de detección resulta especialmente valiosa si encuentra enfermedad cuando todavía existe una alta posibilidad de tratamiento curativo.

Y este es uno de los puntos que los asesores de la FDA están examinando cuidadosamente.

La documentación regulatoria pregunta explícitamente para qué tipos de cáncer existe suficiente evidencia para describir Galleri como una prueba de “detección temprana” y cómo debería comunicarse ese concepto a los pacientes.

La sensibilidad de este tipo de prueba no es igual para todos los cánceres ni para todas las etapas.

En general, los tumores más avanzados liberan una mayor cantidad de material tumoral al torrente sanguíneo y pueden resultar más fáciles de detectar.

Los cánceres pequeños y en etapas iniciales pueden producir menos ADN detectable.

Esto crea una paradoja científica: justamente los cánceres que más interesa identificar temprano pueden ser algunos de los más difíciles de detectar mediante una prueba sanguínea.

Un resultado negativo no significa “no tengo cáncer”

Este es probablemente el mensaje más importante para cualquier persona interesada en estas pruebas.

La propia propuesta de etiquetado que analiza la FDA advierte que un resultado de “No Cancer Signal Detected” no descarta la presencia de cáncer.

Una persona con un resultado negativo todavía debe continuar las pruebas de detección recomendadas para su edad y riesgo.

Una mujer no debería abandonar su mamografía porque Galleri salió negativo.

Una persona que necesita una colonoscopia o una prueba de detección de cáncer colorrectal tampoco debería omitirla.

Y alguien que presenta pérdida de peso inexplicable, sangrado anormal, un bulto persistente u otro síntoma preocupante no debería utilizar un resultado negativo como razón para retrasar una evaluación médica.

Las pruebas multicáncer están diseñadas como una posible herramienta adicional, no como sustituto de los métodos ya comprobados.

¿Qué ocurre con los falsos positivos?

Existe también el problema contrario.

Una prueba puede señalar la presencia de cáncer y posteriormente los estudios diagnósticos no encontrar enfermedad.

Eso se denomina falso positivo.

La American Cancer Society advierte que los resultados falsamente positivos pueden provocar ansiedad y conducir a estudios adicionales, algunos de los cuales podrían ser costosos o invasivos.

Por eso, cualquier beneficio potencial de detectar más cánceres debe compararse con los daños que podrían derivarse de investigar señales que finalmente resulten benignas.

El desafío regulatorio consiste en determinar si el equilibrio entre beneficio y riesgo justifica utilizar el test en grandes poblaciones de personas aparentemente sanas.

Lo que todavía no sabemos: ¿salva vidas?

Esta es la pregunta decisiva.

Detectar más cánceres no es exactamente lo mismo que demostrar que una prueba reduce la mortalidad.

Para demostrar que una estrategia de detección salva vidas, idealmente hay que comparar durante años grupos de personas sometidas a la prueba con otros que reciben la atención habitual y determinar si mueren menos pacientes por cáncer.

La American Cancer Society señala que aún no se sabe con certeza si las pruebas multicáncer reducen las muertes por cáncer en la población general.

También permanecen preguntas sobre:

quiénes deberían hacerse la prueba;

cada cuánto tiempo debería repetirse;

qué cánceres detecta mejor;

qué seguimiento debe realizarse después de un resultado positivo;

cómo evitar estudios innecesarios;

y cuál sería su costo-beneficio para el sistema sanitario.

Estas incertidumbres no significan que la tecnología no funcione.

Significan que todavía se está determinando exactamente cómo, cuándo y en quién utilizarla.

¿Qué significa para los lectores de Florida?

Florida posee una de las mayores poblaciones de adultos mayores de Estados Unidos.

Eso convierte cualquier avance en detección temprana de cáncer en un asunto especialmente relevante para nuestro estado.

Si eventualmente la FDA aprueba Galleri para adultos de 50 años o más, millones de residentes de Florida entrarían potencialmente dentro del grupo etario contemplado.

Para la comunidad hispana, existe además otro componente importante.

El acceso desigual a exámenes preventivos continúa siendo un desafío en muchas comunidades.

Una prueba sanguínea podría parecer más sencilla que múltiples procedimientos separados.

Pero esa conveniencia no resuelve automáticamente problemas como el costo, la cobertura de seguros, el acceso a especialistas ni la capacidad de completar los estudios necesarios después de un resultado positivo.

La American Cancer Society señala que muchas pruebas multicáncer disponibles actualmente no son cubiertas rutinariamente por Medicare ni por numerosos seguros privados, y pueden representar un gasto de varios cientos de dólares o más para el paciente.

La detección solamente genera beneficio si existe acceso al diagnóstico y al tratamiento posterior.

No abandone las pruebas que ya sabemos que funcionan

Independientemente de la decisión que adopte la FDA sobre Galleri, las recomendaciones actuales de detección siguen vigentes.

Las personas deben continuar hablando con sus profesionales de salud sobre mamografías, detección de cáncer colorrectal, pruebas de cuello uterino, estudios pulmonares para quienes cumplen los criterios y otras evaluaciones correspondientes a su edad, antecedentes familiares y factores de riesgo.

La American Cancer Society enfatiza que las pruebas multicáncer no deben reemplazar esas estrategias.

Este punto merece especial atención porque una tecnología nueva puede generar una falsa sensación de protección.

Un análisis de sangre más amplio no necesariamente es mejor que una prueba específica para todos los tumores.

Cada herramienta posee fortalezas y limitaciones diferentes.

Una nueva frontera en la prevención del cáncer

La reunión de la FDA marca un momento importante.

Durante décadas, la medicina ha buscado una manera sencilla de encontrar múltiples cánceres mediante una muestra de sangre.

La tecnología comienza a acercarse a esa posibilidad.

Pero entre una innovación prometedora y una herramienta de salud pública plenamente comprobada existe una diferencia fundamental: la evidencia.

Galleri podría convertirse en una nueva arma para encontrar cánceres que actualmente permanecen ocultos hasta etapas avanzadas.

También podría generar diagnósticos adicionales, falsos positivos, pruebas innecesarias y nuevas preguntas sobre costos y acceso.

La decisión científica no consiste simplemente en determinar si la tecnología puede encontrar señales de cáncer.

Consiste en establecer si utilizarla en millones de personas produce más beneficios que daños y, finalmente, si ayuda a vivir más y mejor.

Por ahora, el mensaje para nuestros lectores es prudente pero esperanzador:

la posibilidad de detectar muchos cánceres mediante una sola muestra de sangre está cada vez más cerca de convertirse en parte de la medicina preventiva, pero todavía no reemplaza las pruebas que ya han demostrado salvar vidas.