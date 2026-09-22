El petróleo amenaza con encarecer Florida

NEGOCIOS AL DÍA

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

22 de septiembre de 2026

Una nueva sacudida en el mercado petrolero internacional plantea una pregunta urgente para Florida: ¿cuánto más pueden soportar las familias y los pequeños negocios si vuelve a subir el costo de mover personas y mercancías?

La respuesta importa especialmente en un estado donde millones de residentes dependen del automóvil, los turistas llegan por aire y carretera, y buena parte de la actividad comercial necesita transporte constante.

Este martes, el petróleo volvió a ocupar el centro de la atención económica mundial. Las noticias sobre las tensiones en Oriente Medio y las dificultades que han afectado las rutas de suministro mantienen al mercado pendiente de cada anuncio diplomático y de cada cambio en la disponibilidad de crudo. Durante la jornada, el Brent —referencia internacional del petróleo— se movió alrededor de los 100 dólares por barril, aunque su cotización retrocedió ante señales de una posible mejora en el tránsito de suministros.

Para Florida, el riesgo no se limita al precio que aparece en las estaciones de gasolina. Una perturbación prolongada puede alcanzar a las aerolíneas, las empresas de transporte, los distribuidores de alimentos, los contratistas y, finalmente, a los consumidores.

El petróleo se negocia en mercados internacionales, pero sus consecuencias se sienten en decisiones tan locales como llenar el tanque en Kissimmee, fijar el precio de una entrega en Orlando o calcular cuánto costará abastecer un restaurante.

Un barril de petróleo puede alterar miles de presupuestos

El precio internacional del crudo no es idéntico al precio de la gasolina. Entre ambos intervienen la refinación, la distribución, los impuestos, los inventarios y las condiciones de cada mercado.

Por eso, una subida del petróleo no se traslada necesariamente de inmediato ni en la misma proporción a cada estación de servicio.

Sin embargo, cuando los costos energéticos permanecen elevados, las empresas que consumen combustible de forma intensiva deben decidir cómo absorberlos.

Una compañía de entregas puede intentar reorganizar sus rutas. Un transportista puede renegociar sus tarifas. Un negocio de jardinería puede revisar cuánto cobra por desplazarse hasta sus clientes.

Si esas medidas no son suficientes, parte del aumento puede terminar incorporándose al precio de los servicios.

El verdadero riesgo para Florida es el efecto acumulativo: el combustible encarece una operación, esa operación encarece una entrega y la entrega puede elevar el costo final de un producto.

Orlando y Kissimmee: una economía que necesita moverse

En Florida Central, el transporte no es una actividad secundaria. Es una condición esencial para que funcione la economía.

Los trabajadores se desplazan hacia hoteles, parques temáticos, hospitales, restaurantes y obras de construcción. Los visitantes utilizan aviones, vehículos de alquiler, autobuses y servicios de transporte. Los comercios reciben mercancías que recorren largas distancias antes de llegar a sus estantes.

Esto significa que un período prolongado de energía cara puede afectar simultáneamente a empresas y consumidores.

Para una familia que utiliza dos automóviles, un incremento sostenido de la gasolina reduce el dinero disponible para otras compras. Para un pequeño empresario que depende de una camioneta, el combustible es un gasto directamente relacionado con su capacidad de trabajar.

Y para el turismo, el impacto puede ser doble: aumentan ciertos costos operativos y algunos viajeros pueden reconsiderar cuánto están dispuestos a gastar en sus vacaciones.

Eso no significa que un aumento del petróleo provoque automáticamente una caída del turismo en Florida. El resultado dependerá de su duración, de las tarifas aéreas, de los ingresos de los visitantes y de muchos otros factores.

Pero sí explica por qué el comportamiento del mercado energético merece atención mucho más allá de las compañías petroleras.

Los alimentos también pueden sentir el impacto

Una parte importante del precio de los alimentos se forma antes de que el consumidor entre al supermercado.

Los productos deben cultivarse o fabricarse, almacenarse, refrigerarse cuando corresponde y transportarse hasta los centros de distribución y las tiendas.

El combustible interviene en varias de esas etapas.

Cuando el transporte se encarece, los distribuidores pueden intentar absorber el gasto, negociar con proveedores o modificar sus precios. La respuesta dependerá de sus contratos, márgenes e inventarios.

No sería correcto atribuir cualquier aumento en los supermercados exclusivamente al petróleo: también influyen las cosechas, el clima, los salarios, la demanda y otros costos.

Sin embargo, la energía es una variable que puede añadir presión a una cadena de suministro ya compleja.

Para los hogares, esa presión resulta especialmente importante porque la compra de alimentos no puede aplazarse indefinidamente.

El dilema de los pequeños negocios: vender más no siempre significa ganar más

Imaginemos una empresa de mantenimiento que atiende clientes en Kissimmee, St. Cloud y Orlando.

Puede mantener la misma cantidad de contratos y, aun así, obtener menos ganancias si aumentan sus gastos de combustible, materiales y financiamiento.

El propietario tiene varias opciones: mejorar las rutas, reducir recorridos innecesarios, revisar sus precios o aceptar temporalmente un margen menor.

Ninguna funciona de la misma manera para todos.

Un restaurante con una clientela sensible a los precios quizá tenga menos margen para aumentar su menú. Una compañía de transporte con contratos de largo plazo puede tener dificultades para trasladar rápidamente los costos adicionales. Un contratista que prepara una cotización para una obra futura necesita calcular qué ocurriría si sus gastos cambian antes de terminar el trabajo.

En estas circunstancias, la rentabilidad importa tanto como las ventas.

Una empresa puede facturar más y conservar menos dinero después de pagar sus obligaciones.

La inflación complica el panorama

El petróleo llega a este momento en medio de preocupaciones más amplias sobre la inflación estadounidense.

Este martes, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, señaló que las presiones inflacionarias ya no se limitan a la energía y a las perturbaciones vinculadas con los aranceles. Según su análisis, la fortaleza del consumo y la actividad económica también están contribuyendo a mantenerlas.

La distinción es importante.

Si la inflación estuviera concentrada únicamente en un producto cuyo precio pudiera bajar rápidamente, el problema sería diferente. Pero cuando los aumentos se extienden a distintos bienes y servicios, recuperar la estabilidad de precios puede resultar más difícil.

La Reserva Federal elevó recientemente su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, hasta un rango de 3.75% a 4.00%, como parte de sus esfuerzos para contener la inflación.

Para los negocios de Florida, esto crea dos frentes de presión: posibles aumentos en determinados costos operativos y un entorno de financiamiento más exigente.

Las tasas de los préstamos comerciales, las tarjetas de crédito y las hipotecas no se mueven automáticamente ni de forma idéntica a la tasa de referencia, pero las condiciones monetarias influyen en el costo del crédito.

Una empresa que necesita comprar vehículos o equipos debe considerar ambas variables antes de endeudarse.

¿Y si el petróleo comienza a bajar?

Las noticias de este martes también muestran por qué conviene evitar conclusiones precipitadas.

El crudo retrocedió durante la jornada mientras los mercados evaluaban posibles avances relacionados con el suministro y el tránsito de petróleo. Las cotizaciones pueden cambiar rápidamente ante información diplomática, decisiones de productores o alteraciones de infraestructura.

Una reducción sostenida de los precios internacionales podría aliviar algunos costos de transporte y producción.

Pero una caída del barril durante unas horas no garantiza que la gasolina baje inmediatamente, ni que los precios de los productos regresen a niveles anteriores.

Las empresas pueden seguir utilizando inventarios adquiridos a precios más altos o estar sujetas a contratos que retrasen cualquier ajuste.

Por eso, el indicador decisivo no será una cotización aislada, sino la trayectoria del mercado durante las próximas semanas.

Lo que deben vigilar las empresas de Florida

Ante un escenario energético incierto, la respuesta más útil no es intentar adivinar el próximo precio del petróleo, sino conocer qué tan expuesto está cada negocio.

Una empresa puede revisar cuánto representa el combustible dentro de sus gastos totales, identificar recorridos que puedan optimizarse y comprobar si sus contratos permiten ajustar tarifas cuando cambian los costos.

También conviene distinguir entre gastos temporales y aumentos que podrían mantenerse. Modificar permanentemente los precios por una oscilación de un solo día puede resultar tan problemático como ignorar una subida prolongada.

Para las familias, el principio es parecido: evaluar el gasto mensual real en transporte permite entender mejor cuánto margen queda para vivienda, alimentos, ahorro y otras obligaciones.

No se trata de asumir que llegará una crisis, sino de evitar que un cambio externo encuentre a hogares y empresas sin información sobre sus propios presupuestos.

El análisis de El Sol

La noticia económica de este martes no es simplemente que el petróleo haya rondado los 100 dólares por barril.

Es que Florida enfrenta una combinación delicada: incertidumbre energética internacional, presiones inflacionarias más amplias y un crédito que sigue siendo costoso para muchos consumidores y empresarios.

El estado tiene una economía dinámica, pero también una enorme dependencia del movimiento de personas y mercancías.

Esa característica convierte al transporte en un vínculo directo entre los acontecimientos internacionales y la vida cotidiana.

Una alteración del suministro petrolero puede comenzar a miles de kilómetros y terminar afectando la rentabilidad de una empresa de servicios en Osceola o el presupuesto de una familia en Orlando.

La pregunta no es únicamente cuánto cuesta hoy un barril de petróleo. Es cuánto costaría para Florida que la energía permanezca cara durante meses.

La respuesta dependerá de la evolución del suministro, de los precios y de la capacidad de empresas y hogares para adaptarse. Mientras tanto, el combustible vuelve a ser mucho más que un gasto de transporte: es una variable que puede influir en el costo de hacer negocios y de vivir en el estado.