Presidente DominicanoLuis Abinader encabeza reunión de Seguridad. Ministra de Interior y Policia: “No vamos a desistir en transformar la Policía”, y promete cero impunidad ante abusos

Palacio Policia Nacioal, Santo Domingo. R. D.- El presidente de la Republica Domincana Luis Rodolfo Abinader encabeza, en estos momentos, la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el propósito de evaluar las acciones implementadas y fortalecer las estrategias que se desarrollan en todo el territorio nacional para continuar garantizando mayor seguridad, protección y tranquilidad a la población.

La sesión de trabajo se desarrolla en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde las autoridades evalúan las acciones ejecutadas hasta la fecha, los resultados alcanzados y las nuevas medidas que serán adoptadas para seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana en beneficio de los dominicanos.

En la reunión de este lunes participa como invitado especial el fiscal nacional de Chile, Ángel Mauricio Valencia Vásquez, quien visita el país por invitación del Ministerio Público de la República Dominicana, en el marco de las acciones de cooperación que ambas instituciones desarrollan de manera conjunta.

La visita tiene como propósito conocer las buenas prácticas implementadas por la República Dominicana en materia de seguridad ciudadana y persecución del delito, así como evaluar su posible aplicación en la nación suramericana.

Acompañan al mandatario el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Floreal Tarcicio Suárez Martínez; el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, y la presidenta de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema Educativo de la Policía Nacional, Mu-Kien Adriana Sang Ben.

También participan el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Jorge Rivera López; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga; el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez; el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz; el director general de Prisiones, Roberto Santana, y la directora de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.

Asimismo, asiste una comisión de fiscales integrada por Ramona Santana, de San Cristóbal; Aura Luz García, de La Vega; Juan Antonio Mateo Ciprián, de María Trinidad Sánchez; Claudia Garrido, de La Altagracia; Suleyka Mateo, de San Pedro de Macorís, y Smaily Yamel Rodríguez, de Duarte.

De igual forma, participan los fiscales titulares Milcíades Guzmán, de Santo Domingo Este; Rosalba Ramos, del Distrito Nacional; Eduard López, de Santo Domingo Oeste; Víctor Mejía, de Valverde; Zoila Agustina Rodríguez Ynfante, de Hermanas Mirabal; Wellington Matos Espinal, de Barahona; Ángel Darío Tejeda Fabal, de Peravia; Yeisin Alcántara, de Dajabón; Yorelbin Rivas, de Espaillat; Quirsa Milagros Abreu, de Santiago, y Kevin Santana, de La Romana.

Ministra de Interior y Policia: “No vamos a desistir en nuestro empeño de transformar la Policía”, y promete cero impunidad ante abusos

Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que el Gobierno mantiene firme su compromiso con la transformación de la Policía Nacional y aseguró que no habrá impunidad frente a los abusos policiales, al tiempo que reconoció que la desconfianza ciudadana hacia la institución forma parte del diagnóstico que sustenta el proceso de reforma.

“Contrario a años anteriores, estamos trabajando en favor de la transparencia para que no haya impunidad”, expresó la funcionaria durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, en referencia a los recientes casos de violencia policial que han generado preocupación en la opinión pública.

“Es un cambio cultural. Pero no vamos a desistir de seguir intentándolo. Seguiremos trabajando con ahínco, compromiso y esfuerzo hasta transformar la Policía Nacional en una institución que garantice la seguridad de todos”, aseguró.

Raful destacó algunos de los principales avances de la reforma, entre ellos la graduación de más de 12,000 agentes tras un proceso de formación de más de un año, el fortalecimiento del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) con la participación de académicos especializados, la creación de las mesas de seguridad y la incorporación de cámaras corporales (bodycams). Sobre estas últimas, explicó que “forman parte del proceso de transformación y permiten fortalecer los sistemas de supervisión y vigilancia. Gracias a ello, más casos salen a la luz pública”.

Asimismo, subrayó que el Ministerio Público está siendo notificado de cada incidente para garantizar que las investigaciones avancen sin obstáculos.

La ministra también llamó la atención sobre la creciente incidencia de la violencia social como uno de los principales retos para la seguridad ciudadana. Explicó que, de los 43 homicidios registrados entre el 1 y el 17 de julio, 33 estuvieron relacionados con conflictos interpersonales.

“El combate a la delincuencia sigue siendo un gran desafío, pero también tenemos la mirada puesta en la violencia social, que hoy está dominando las causas de los homicidios”, advirtió.

Ante esta realidad, recordó que el Gobierno impulsa el proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana y el Primer Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana 2026-2035, concebido para coordinar las acciones de todas las instituciones del Estado en materia de prevención.

“Estos conflictos que hoy nos cuestan vidas se previenen desde la escuela, desde el deporte y desde los espacios públicos. La prevención no puede ser una tarea individual; la seguridad ciudadana se construye entre todos”, sostuvo.

Finalmente, Raful reiteró que la transformación policial es un proceso de largo plazo, pero aseguró que el Gobierno continuará impulsándolo con determinación.

“No vamos a desistir de seguir intentándolo. Seguiremos trabajando con ahínco, compromiso y esfuerzo hasta transformar la Policía Nacional en una institución que represente la seguridad de todos”, concluyó.