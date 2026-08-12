Presidente Abinader visita construcción central termoeléctrica Generadora San Felipe Andrés I, que aportará 467 MW al sistema eléctrico. Otras Noticias Presidenciales

Boca Chica, Santo Domingo, Este, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader, junto con los miembros del Gabinete Eléctrico, visitó los trabajos de construcción de la Generadora San Felipe Andrés I, en Boca Chica, que aportará 467 MW al sistema eléctrico nacional, con lo cual fortalecerá la matriz de generación energética, en respuesta al crecimiento de la demanda nacional y generará bienestar en la población.

El jefe de Estado calificó esta planta como una de las más eficientes y valoró positivamente la rapidez con que se han levantado sus instalaciones.

“El Gobierno se ha preocupado por dejar al país en tranquilidad en la parte de generación energética” señaló.

En ese sentido, Héctor Rizek, socio de Nexgen Capital y Generadora San Felipe, desarrolladores de capital privado, aseguró este lunes que, al culminar ocho años de gobierno, la gestión de Luis Abinader habrá instalado 2,500 MW de energía termoeléctrica y así duplicará la capacidad total del sistema eléctrico hasta 2020.

Además destacó que, con la puesta en servicio de esta central termoeléctrica, el país gozará de una sólida holgura energética que permitirá contar con un 15 %-20 % de reserva, y facilitará la atracción de inversiones, reducción de costos de negocios y la transición energética.

“Estamos orgullosos de haber convertido un servicio público en un valor estratégico”, afirmó Rizek.

Asimismo, Javier Tejada, también socio del proyecto, expresó que “en una decisión de Estado sin precedentes, el presidente Abinader ha promovido la renovación de la base de generación eléctrica del país” .

Ambos agradecieron conjuntamente el gran apoyo recibido desde el gobierno, destacando la institucionalidad y el respeto a las leyes durante los procesos de licitación y adjudicación.

Recorrido

Proyectada para entrar en funcionamiento en mayo de 2027, se prevé que la Generadora San Felipe Andrés I aporte un aproximado del 13 % de la demanda anual de energía del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), contribuyendo así al crecimiento económico y social del país.

Durante la visita a la obra, cuya ejecución se encuentra en un 92 %, se pudieron constatar los avances de este proyecto estratégico que contempla la construcción de una central con tecnología de punta de ciclo combinado a gas natural, junto con la infraestructura necesaria para su conexión al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Tras ser recibido por Hector José Rizek, Javier Tejada, Samir Rizek y Edgar Pichardo, representantes de Nexgen Capital y Generadora San Felipe, el jefe de Estado y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, participaron en un recorrido por las principales áreas de la misma.

También los acompañaron, Alfonso Rodríguez, administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), y Andrés Astacio, superintendente de Electricidad.

En la visita pudieron observar componentes fundamentales como la turbina de gas, la turbina de vapor, la caldera de recuperación de calor, las torres de enfriamiento, la planta de tratamiento de agua, los transformadores, la subestación y el cuarto de control.

Central de alta eficiencia

Ubicada en Punta Caucedo, la Generadora San Felipe Andrés I ha sido concebida como una central de alta eficiencia, con un rendimiento neto en ciclo combinado de 64 % y un heat rate de 6,307 BTU/kWh capaz de aportar energía firme y competitiva al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

De su capacidad total de 467 MW, 400 MW estarán contratados por un período de 15 años, como resultado de la Licitación Pública Internacional No. EDES-LPI-NG-04-2023, llevada a cabo por las empresas distribuidoras de electricidad bajo la coordinación del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED).

Rodrigo Castañeda, representante de la FAO, felicita a la República Dominicana por alcanzar la meta de Hambre Cero

Santo Domingo.- El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la República Dominicana, Rodrigo Castañeda, felicitó al país por alcanzar la meta de Hambre Cero y destacó que este avance es fruto de la continuidad de políticas públicas y acciones sostenidas implementadas por el gobierno del presidente Luis Abinader para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de la población.

Al participar en el acto de apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026), el presidente Luis Abinader destacó que la República Dominicana alcanzó la meta de Hambre Cero y salió del Mapa del Hambre de la FAO.

Durante el encuentro, el mandatario llamó a fortalecer la cooperación regional para garantizar la seguridad alimentaria y proteger los avances alcanzados frente a las crisis económicas, climáticas y geopolíticas.

La actividad, organizada por el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y la FAO, se desarrolla del 11 al 13 de agosto, con la participación de delegaciones de distintos países de América Latina y el Caribe.

Durante su intervención, el presidente Abinader afirmó que garantizar el acceso permanente a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad constituye una responsabilidad directamente vinculada con la dignidad y la justicia social.

“Hablar de seguridad alimentaria no es hablar solamente de producción o de abastecimiento. Es hablar de dignidad. Es hablar de justicia social”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, destacó que la FAO confirmó que la República Dominicana redujo la prevalencia de la subalimentación a menos del 2.5 % de su población, lo que permitió al país salir del Mapa del Hambre.

Recordó, además, que en 2020 este indicador rondaba el 8.3 %.

“Hoy podemos decir que la República Dominicana ha alcanzado la meta de Hambre Cero. Pero quiero manifestarlo con absoluta claridad: este no es un punto de llegada. Es un nuevo punto de partida”, enfatizó.

Llama a proteger los avances ante las crisis

El jefe de Estado advirtió que los avances alcanzados deben ser protegidos frente a fenómenos climáticos extremos, conflictos geopolíticos, alteraciones en las cadenas logísticas y presiones sobre los precios de los alimentos.

Planteó la necesidad de contar con “Estados más preparados, instituciones más fuertes y sistemas de abastecimiento más eficientes”, al tiempo que abogó por acercar a productores y consumidores, fortalecer la agricultura familiar y respaldar a los pequeños y medianos productores.

También resaltó el papel de las compras públicas como mecanismo para garantizar el abastecimiento, generar oportunidades, dinamizar las comunidades rurales y fortalecer la producción nacional.

Cooperación regional para enfrentar el hambre

El presidente Abinader sostuvo que la lucha contra el hambre requiere la participación coordinada de Gobiernos, productores, agricultores familiares, sector privado, organismos internacionales, comunidades y sociedad civil.

“El hambre no se derrota desde una sola institución. Se derrota trabajando todos juntos”, afirmó.

En ese sentido, valoró el papel de la FAO, la Red SPAA, el Gobierno de Brasil y los países participantes, al considerar que la cooperación regional permite “compartir lo que funciona, aprender de nuestras experiencias y convertir ese conocimiento en mejores políticas públicas”.

El mandatario aseguró que la República Dominicana llega al encuentro orgullosa de sus avances, pero también con disposición de escuchar, aprender y compartir sus experiencias con los demás países de la región.

Agricultura destaca avances en seguridad alimentaria

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó el liderazgo del presidente Luis Abinader en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país y afirmó que esta ha sido colocada entre las principales prioridades nacionales.

“Permítanme reconocer el liderazgo del presidente Luis Abinader, quien ha colocado la seguridad alimentaria entre las grandes prioridades de la República Dominicana”, expresó.

Espaillat sostuvo que los avances alcanzados son resultado de la voluntad política, la planificación y la coordinación entre el Gobierno, los productores y los distintos actores de la cadena agroalimentaria.

“Cuando existe voluntad política, planificación y coordinación entre el Gobierno, los productores y los distintos actores de la cadena agroalimentaria, es posible avanzar en la producción nacional, fortalecer el abastecimiento y proteger la alimentación de nuestra gente”, afirmó.

Inespre resalta producción nacional

El director ejecutivo del Inespre, David Herrera Díaz, destacó el respaldo del presidente Luis Abinader a los productores agrícolas, lo que, según afirmó, ha contribuido a que la República Dominicana produzca el 87 % de los alimentos que consume.

Herrera Díaz, junto con autoridades del sector agropecuario, entregó un reconocimiento al jefe de Estado por el logro de la meta de Hambre Cero y su respaldo a las políticas orientadas a garantizar la alimentación de las familias dominicanas.

El funcionario afirmó que el encuentro representa una oportunidad para promover el análisis, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos como herramientas para enfrentar la inflación, garantizar el acceso sostenible a los alimentos y combatir el hambre.

También advirtió sobre los efectos de los conflictos bélicos y las presiones económicas en la seguridad alimentaria mundial.

FAO reconoce esfuerzos para alcanzar la meta de Hambre Cero

El representante de la FAO en la República Dominicana, Rodrigo Castañeda, destacó que el país ha logrado resolver el problema del hambre y felicitó al Gobierno dominicano por este hito, al considerar que es resultado de políticas públicas sostenidas y no de una circunstancia coyuntural.

Señaló que este avance responde a la combinación de un crecimiento económico sostenido, la ampliación de la protección social, el aumento de la producción y el abastecimiento, así como a un liderazgo institucional al más alto nivel.

“Hoy día la República Dominicana lo resolvió y eso tiene un gran valor para el Estado dominicano, para las instituciones y para el sector productivo empresarial. En nombre de la FAO, mis felicitaciones”, afirmó.

En ese sentido, planteó la necesidad de continuar fortaleciendo la institucionalidad, el marco normativo y programas como la alimentación escolar y nutricional, además de abordar otros desafíos relacionados con la alimentación, entre ellos la obesidad en adultos y el alto costo de una dieta saludable.

“Es el punto de partida, no el de llegada”, enfatizó.

En tanto, Eric Moura, jefe de la Asesoría Especial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, felicitó a la República Dominicana por alcanzar la meta de Hambre Cero y abogó por fortalecer la Red SPAA como un espacio permanente de cooperación, aprendizaje mutuo y construcción de una agenda regional para combatir el hambre y promover la seguridad alimentaria y nutricional.

Países de la región intercambian experiencias y buenas prácticas

En la reunión participan delegaciones de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, además de la República Dominicana.

Los representantes analizarán políticas públicas, buenas prácticas y estrategias innovadoras para fortalecer el abastecimiento, apoyar a los productores locales, contribuir a la estabilidad de los precios y mejorar el acceso y la disponibilidad de alimentos, especialmente en zonas urbanas y periurbanas.

El encuentro busca consolidar la cooperación regional y convertir el intercambio de experiencias en acciones concretas que contribuyan a que el hambre sea, como planteó el presidente Abinader, “definitivamente, parte del pasado”.

Presidente Abinader expresa solidaridad con Colombia tras terremoto que impactó varias regiones del país

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader expresó su solidaridad con el pueblo de Colombia tras el terremoto que impactó distintas regiones de ese país y manifestó su disposición de brindar el apoyo y la asistencia que sean necesarios ante la situación.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario dominicano transmitió, en nombre del pueblo dominicano, su pesar por las consecuencias del fenómeno natural y extendió sus pensamientos y oraciones a las personas afectadas.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todas las comunidades que atraviesan estos momentos difíciles”, expresó el presidente Abinader en su mensaje.

El gobernante dominicano también manifestó su respaldo a las autoridades y a la población colombiana, especialmente a las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto y a las comunidades que pudieran haber sufrido daños materiales o personales.

El presidente Abinader aseguró que la República Dominicana está junto a Colombia en este momento de dificultad y reiteró la disposición del país de colaborar dentro de sus posibilidades para contribuir a las labores de asistencia que sean requeridas.

La expresión de solidaridad del jefe de Estado reafirma los vínculos de amistad y cooperación que mantienen la República Dominicana y Colombia, así como la voluntad del Gobierno dominicano de acompañar al pueblo colombiano ante situaciones de emergencia y desastres naturales.

El mensaje del primer mandatario se produce mientras las autoridades colombianas evalúan el impacto del movimiento telúrico y se mantienen atentas a las necesidades de las comunidades afectadas.

Escogen a Abinader, Ascención y Juan Garrigó Mejía para dirigir PRM

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) escogió mediante una plancha unitaria a su nueva dirección nacional, la cual conducirá esta organización política durante el período 2026-2030.

El presidente de la República, Luis Abinader, fue elegido presidente del PRM; Deligne Ascención, primer vicepresidente ejecutivo; Juan Garrigó Mejía, secretario general; Gloria Reyes, secretaria nacional de Organización y Luis Delgado, secretario nacional Electoral.

La segunda vicepresidencia será ocupada por Milagros Ortiz Bosch, la tercera por Eddy Olivares, la cuarta por Nelson Arroyo y la quinta por Salvador Ramos.

Como subsecretarios generales fueron electos Kelvin Cruz, Lía Díaz, Jean Luis Rodríguez y Rosa Santos.

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES INTERNAS

La Comisión Nacional de Elecciones Internas quedó integrada por Deligne Alberto Ascención Burgos, como presidente; Dionicio de los Santos, como vicepresidente ejecutivo y los miembros Salvador Ramos, Rafael Evaristo Santos Badía, Sigmund Freud Mena, Edgar Batista, Darío Castillo Lugo, Iñigo Larrazábal, Jaime Marte Martínez, Sarah Paulino, Scarlet Benzán, Carlos Valdez, Daris Sánchez y Eddy Arango.

Las nuevas autoridades nacionales serán juramentadas el próximo 5 de septiembre y ejercerán sus funciones durante cuatro años. Las autoridades territoriales, en tanto, fueron electas mediante procesos locales para un período de dos años.

PALIZA DESTACA UNIDAD

En su discurso de cierre como presidente del PRM, José Ignacio Paliza dijo que la unidad ha sido una de las principales claves de los ocho años de trabajo político de la organización y sostuvo que esta no significa pensar de la misma manera.

“Creo profundamente que uno de los mayores activos que hoy entregamos es precisamente un partido unido. Un partido que ha sabido renovarse sin fracturarse”, expresó.

Paliza señaló que el PRM se ha consolidado como una organización en la que las nuevas generaciones encuentran espacio para desarrollarse y que ha demostrado que es posible competir con firmeza y convivir con respeto.

Reconoció que durante estos años existieron diferencias internas, pero consideró que estas son inevitables en un partido amplio, democrático y activo.

CAROLINA CONFIA EN NUEVAS AUTORIDADES

La secretaria general saliente, Carolina Mejía, dijo que entrega este cargo con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de saber que queda en manos de dirigentes con capacidad y compromiso.

“Lo hago con gratitud por cada dirigente, cada militante y cada dominicano que creyó en el trabajo que juntos realizamos durante estos años”, expresó.

Mejía manifestó su plena confianza en Abinader, Deligne Ascención y Juan Garrigó, al tiempo que destacó su compromiso con la organización.

HIPOLITO DEFIENDE ELECCION DE SU NIETO

De su lado, el expresidente de la República Hipólito Mejía defendió la elección de su nieto. Dijo que se ha alcanzado un consenso y que ello es una muestra de “madurez y democracia interna” del partido oficialista.

Felicitó al presidente Abinader, por asumir la presidencia del PRM y manifestó su confianza en que bajo su liderazgo continuará fortaleciéndose la organización política.

DELIGNE DESTACA LABOR ORGANIZATIVA

Por su parte, Deligne Ascención Burgos destacó la labor realizada durante su gestión como secretario nacional de Organización, posición desde la cual, según explicó, asumió la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento territorial e institucional del PRM.