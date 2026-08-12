Osceola apuesta por las cámaras: seguridad escolar, dinero y una vieja pregunta sobre quién vigila al vigilante

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

La Junta Escolar aprobó un contrato con Verra Mobility para identificar vehículos que rebasen autobuses detenidos. El programa llega mientras otra red de cámaras de la misma compañía permanece detenida por cuestionamientos legales, obligando a mirar más allá del argumento de seguridad.

Apenas dos días después del regreso a clases, Osceola County tomó una decisión que podría cambiar la manera en que miles de conductores interactúan diariamente con los autobuses escolares.

La Osceola County School Board aprobó anoche un contrato con Verra Mobility para instalar cámaras en los brazos de parada de los autobuses y detectar vehículos que continúen circulando mientras las luces rojas están activadas y los estudiantes suben o bajan.

El objetivo es difícil de cuestionar: evitar que un conductor convierta una parada escolar en una tragedia.

Pero la decisión merece una mirada más profunda.

La misma compañía seleccionada para operar este nuevo sistema es la contratista vinculada al programa de cámaras de velocidad en zonas escolares de Osceola County, cuya aplicación permanece suspendida desde noviembre de 2025 mientras se resuelven cuestionamientos relacionados con la ubicación y autorización de los equipos.

Eso convierte el nuevo contrato en algo más que una medida de seguridad.

Es también una prueba de cómo Osceola administra la tecnología de vigilancia, las multas y la responsabilidad pública.

La Junta Escolar tomó la decisión

La autoridad no fue el Gobierno del Condado ni la Oficina del Sheriff.

Fue la Junta Escolar de Osceola County, presidida por Heather Kahoun e integrada además por Teresa “Terry” Castillo, Bethzaida Garcia, Jolene Sheive y Paula Bronson. El Distrito está dirigido administrativamente por el superintendente Dr. Mark Shanoff.

La Junta aprobó el acuerdo durante su reunión del martes 11 de agosto.

El director de Transporte del Distrito, Orville Watson, había confirmado un día antes que el proyecto estaba avanzando y que la administración trabajaba para desplegarlo correctamente.

El contrato permitirá al Distrito utilizar el acuerdo que ya tiene Lake County con Verra Mobility, una práctica conocida como “piggybacking”, que permite adoptar condiciones previamente negociadas por otra entidad pública.

Según la información divulgada después de la votación, el programa no requiere un desembolso inicial del Distrito. Verra Mobility y el sistema escolar dividirán en partes iguales los ingresos generados por el programa. El acuerdo se extenderá hasta 2031.

Ahí aparece la primera pregunta importante.

Cuando una medida de seguridad también produce ingresos, resulta esencial que el público pueda distinguir claramente entre prevención y recaudación.

El problema que las cámaras intentan resolver es real

Osceola ya había realizado una prueba con cámaras en autobuses en 2024.

Durante aquella etapa, el entonces director de Transporte Arby Creach informó que se registraron 752 violaciones en un solo día, comparadas con 458 en una medición anterior. No se emitieron multas durante ese programa piloto.

Ese dato explica por qué la discusión ha regresado.

Pasar ilegalmente un autobús detenido no es una infracción menor. El momento en que un estudiante cruza la calle es precisamente cuando se encuentra más expuesto.

La tecnología puede ayudar.

Las nuevas cámaras utilizarán sistemas automatizados para identificar vehículos que atraviesen la zona mientras las luces rojas y el brazo de parada estén activados. Pero la detección automática no será, por sí sola, suficiente para emitir una multa: los casos deberán ser revisados y confirmados por las autoridades antes de que se produzca una citación.

Esa revisión humana es fundamental.

Un algoritmo puede identificar una matrícula.

No puede sustituir el debido proceso.

El antecedente de Verra Mobility no puede ignorarse

Aquí está la parte que Osceola debe observar con especial cuidado.

Verra Mobility no llega por primera vez al Condado.

La empresa ya opera la infraestructura relacionada con las cámaras de velocidad instaladas en zonas escolares.

Ese programa terminó suspendido en noviembre de 2025 después de que surgieran cuestionamientos sobre si determinadas cámaras estaban colocadas en ubicaciones que cumplían correctamente con los requisitos establecidos por el estado.

Osceola County reconoció entonces que la ubicación o traslado de equipos requería aprobación de FDOT, y dijo estar trabajando con el Departamento de Transporte, el Sheriff y el Distrito Escolar para revisar el sistema.

Ese antecedente no demuestra que las nuevas cámaras de autobuses tendrán problemas.

Pero sí obliga a preguntar qué aprendieron las instituciones de la experiencia anterior.

Un nuevo sistema de multas no debería ponerse en marcha simplemente porque la tecnología existe.

Debe comenzar con reglas claras, responsabilidades definidas y un procedimiento de apelación que pueda entender cualquier conductor.

Una votación que no fue unánime

La decisión tampoco contó con respaldo absoluto.

FOX 35 informó que uno de los cinco miembros de la Junta Escolar votó en contra, argumentando que no consideraba este el momento adecuado para avanzar y señalando que había discutido extensamente el asunto con el superintendente y el abogado del Distrito. La información pública consultada para esta edición no identificaba al miembro disidente, por lo que OSCEOLA 360 no atribuirá ese voto sin documentación adicional.

Ese desacuerdo importa.

Cuando existe un voto contrario en un contrato que involucra vigilancia automatizada y multas durante cinco años, la comunidad merece conocer las razones completas.

La discusión no debería limitarse a estar “a favor” o “en contra” de proteger estudiantes.

Todos quieren protegerlos.

La verdadera discusión es si este sistema lo hará de una manera justa, legal y transparente.

¿Quién cobra y quién controla?

El modelo financiero es especialmente importante.

El Distrito no pagará inicialmente por instalar el sistema.

Eso puede parecer atractivo.

Pero Verra Mobility recibirá la mitad de los ingresos generados.

Ese mecanismo crea una dependencia directa entre las infracciones detectadas y los ingresos del contratista.

No significa que la compañía tenga autoridad para emitir multas arbitrariamente. La revisión final corresponde a las autoridades.

Pero sí significa que la supervisión pública debe ser rigurosa.

El Distrito debería publicar periódicamente cuántas violaciones fueron detectadas, cuántas fueron descartadas antes de convertirse en multas, cuántas fueron impugnadas, cuántas terminaron anuladas y cuánto dinero recibió Verra Mobility.

La transparencia deberá incluir también cuánto dinero conserva el Distrito y exactamente cómo se utiliza.

Una política diseñada para proteger estudiantes debería demostrar su éxito mediante una reducción de violaciones, no mediante un aumento de recaudaciones.

Las elecciones ofrecen otra lección sobre supervisión

Mientras la Junta Escolar ampliaba el uso de tecnología para vigilar el tránsito, otra institución de Osceola realizaba un proceso distinto de verificación.

La Canvassing Board de las elecciones primarias se reunió el martes 11 de agosto para continuar el procesamiento de votos por correo y utilizar el sistema independiente de auditoría Clear Ballot. La Junta está integrada por la supervisora de Elecciones Mary Jane Arrington, la jueza del Condado Stefania C. Jancewicz, quien la preside, y representantes sustitutos designados conforme a la ley. Entre ellos figuran Charles “Chuck” Dunnick y Robert “Bob” Hansell.

El contraste resulta interesante.

En ambos sistemas existe tecnología.

En ambos existen datos sensibles.

En ambos puede existir controversia.

Pero la confianza no proviene de la tecnología.

Proviene de permitir que el público conozca quién revisa el proceso y qué ocurre cuando algo sale mal.

La votación anticipada para las primarias del 18 de agosto está abierta desde el 7 hasta el 16 de agosto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Osceola tenía 231,802 electores activos elegibles según la información publicada esta semana por medios locales utilizando datos electorales.

Eso significa que durante estos días dos sistemas públicos diferentes están procesando grandes cantidades de información sobre ciudadanos: uno para garantizar elecciones y otro para sancionar infracciones de tránsito.

En ambos casos, la palabra clave debe ser la misma: supervisión.

St. Cloud también mira sus obligaciones a largo plazo

Mientras Kissimmee y el área no incorporada del Condado concentran buena parte de la atención pública, St. Cloud tuvo el martes dos reuniones que parecen técnicas, pero afectan directamente las finanzas futuras de la ciudad.

Se reunieron el General Employee Retirement System y el Police and Fire Retirement System.

Son organismos responsables de supervisar sistemas de retiro cuyos compromisos no terminan al cerrar un año fiscal. Las obligaciones de pensiones acompañan a una ciudad durante décadas.

En una comunidad que continúa incorporando policías, bomberos y empleados para responder al crecimiento poblacional, esos fondos merecen tanta vigilancia como una carretera o una nueva urbanización.

St. Cloud también tenía programada para hoy una reunión del Zoning Board of Adjustment, pero el encuentro fue cancelado.

No hay que inventar una controversia donde no existe.

Pero sí recordar que administrar crecimiento también significa administrar las obligaciones financieras que ese crecimiento deja detrás.

Impacto para la comunidad

Para los padres, las cámaras en los autobuses pueden representar una capa adicional de protección.

Para los conductores, significan que una mala decisión frente a un autobús escolar podrá quedar registrada y terminar en una multa.

Para el Distrito Escolar, representan una nueva relación contractual que deberá ser administrada hasta 2031.

Para Verra Mobility, significan una nueva fuente potencial de ingresos en Osceola.

Y para el Sheriff, significarán nuevas responsabilidades de revisión antes de emitir determinadas citaciones.

Cada actor tiene un interés diferente.

Precisamente por eso hace falta transparencia.

Qué debemos observar

Lo primero será identificar cuándo comenzarán a instalarse las cámaras y cuántos autobuses serán equipados.

El segundo punto será conocer el procedimiento exacto de revisión antes de emitir una multa.

También deberá vigilarse cómo se manejarán las apelaciones y qué porcentaje de las infracciones detectadas automáticamente termina siendo descartado.

La Junta Escolar deberá publicar el flujo financiero entre multas, Distrito y Verra Mobility.

Y finalmente habrá que comparar el nuevo programa con la experiencia del sistema de cámaras de velocidad actualmente detenido.

Si Osceola aprendió de los problemas anteriores, deberá demostrarlo desde el primer día.

Conclusión editorial

La decisión tomada esta semana no enfrenta seguridad contra privacidad ni tecnología contra tradición.

La cuestión es más sencilla.

Osceola tiene un problema real: demasiados conductores pasan autobuses escolares detenidos.

La tecnología ofrece una herramienta para combatirlo.

Pero una herramienta poderosa necesita reglas igualmente fuertes.

Heather Kahoun y los demás miembros de la Junta Escolar autorizaron el programa.

Mark Shanoff deberá supervisar su ejecución.

Orville Watson tendrá que integrarlo a una de las operaciones de transporte escolar más complejas de Florida Central.

El Sheriff deberá participar en la revisión de las violaciones.

Y Verra Mobility obtendrá ingresos cuando se produzcan multas.

Todos tendrán responsabilidades distintas.

El éxito no deberá medirse por cuánto dinero recaude el sistema.

Deberá medirse por algo mucho más importante: que llegue el día en que las cámaras tengan cada vez menos infracciones que registrar.

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Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

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