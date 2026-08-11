Serie Especial: El futuro inmobiliario de Punta Cana

Carreteras, Confotur y planificación: las claves del nuevo Punta Cana.

2 de 3

Por Lic. César Fragoso. Asesor inmobiliario.

Punta Cana continúa consolidándose como el principal destino turístico de la República Dominicana, pero su transformación va mucho más allá de la construcción de hoteles y complejos residenciales. Hoy asistimos al desarrollo de una ciudad moderna, impulsada por inversiones públicas y privadas que están redefiniendo el futuro inmobiliario de toda la región Este.

Cuando hablamos de invertir en bienes raíces, muchas personas centran su atención en el precio de una propiedad o en las facilidades de pago. Sin embargo, quienes conocen realmente este mercado saben que la mayor plusvalía suele estar relacionada con factores que trascienden el proyecto inmobiliario y que determinan el crecimiento de una ciudad.

Entre esos factores destacan tres elementos fundamentales: una infraestructura vial eficiente, incentivos que promuevan la inversión y una planificación territorial capaz de orientar el desarrollo de manera ordenada. La combinación de estos componentes es la que permite construir ciudades sostenibles y mercados inmobiliarios sólidos.

Las nuevas carreteras que se desarrollan en el Este del país están fortaleciendo la conexión entre Punta Cana, Bávaro, Verón, el Aeropuerto Internacional y otros importantes polos turísticos. Una mejor red vial reduce los tiempos de desplazamiento, facilita la movilidad de residentes y visitantes y amplía las oportunidades para nuevos proyectos residenciales, comerciales y turísticos.

Dentro de esas obras merece especial atención la nueva vía que se construye en las proximidades del último peaje de la Autopista del Coral para mejorar la comunicación con Verón y otras comunidades de la zona. Aunque todavía se encuentra en desarrollo, representa una infraestructura que contribuirá a descongestionar el tránsito y facilitará el acceso a sectores con un importante potencial de crecimiento inmobiliario.

Pero el desarrollo de una ciudad no depende únicamente de construir carreteras. También requiere establecer reglas claras sobre la forma en que crecerá el territorio. En ese sentido, las iniciativas para fortalecer la planificación urbana de Verón-Punta Cana constituyen un paso importante hacia un crecimiento más organizado, equilibrado y respetuoso de los recursos naturales.

Una planificación adecuada no solo protege áreas de valor ambiental. También brinda mayor seguridad a inversionistas, desarrolladores y compradores, al definir con mayor claridad dónde y cómo debe expandirse la ciudad. Cuando existe una visión de largo plazo, el crecimiento inmobiliario suele ser más estable y sostenible.

A este escenario se suma el importante papel que ha desempeñado la Ley de Confotur. Sus incentivos fiscales han estimulado la llegada de inversiones nacionales y extranjeras, favoreciendo el desarrollo de numerosos proyectos que hoy forman parte del crecimiento económico y turístico de la República Dominicana.

No obstante, el éxito de un régimen de incentivos no depende exclusivamente de los beneficios que ofrece la ley. También resulta fundamental que los procedimientos administrativos evolucionen al mismo ritmo que el dinamismo del mercado. En un mundo donde los inversionistas comparan oportunidades entre distintos países, la rapidez, la transparencia y la previsibilidad de los procesos pueden convertirse en factores tan importantes como las propias exenciones fiscales.

Fortalecer la eficiencia institucional no significa reducir el rigor con que se evalúan los proyectos. Significa ofrecer respuestas oportunas dentro de plazos razonables, permitiendo que las inversiones avancen con mayor seguridad y planificación. Cuando el sector público y el privado trabajan con eficiencia y coordinación, el principal beneficiado termina siendo el país y, por supuesto, el comprador final.

La combinación de infraestructura moderna, planificación territorial e incentivos a la inversión crea un escenario favorable para quienes desean proteger su patrimonio y aprovechar el crecimiento de una de las regiones con mayor dinamismo del Caribe. No se trata simplemente de adquirir una propiedad, sino de hacerlo en un entorno que ofrece perspectivas reales de desarrollo durante las próximas décadas.

Naturalmente, ninguna inversión debe realizarse sin un análisis responsable. La ubicación, la experiencia del desarrollador, la calidad de la construcción, las amenidades y la evolución del entorno continúan siendo elementos esenciales para tomar una buena decisión. La asesoría profesional sigue siendo una herramienta indispensable para reducir riesgos y aprovechar mejor las oportunidades.

La verdadera pregunta no es si Punta Cana continuará creciendo, porque todo indica que así será. El reto consiste en identificar cuáles zonas y proyectos estarán mejor posicionados para beneficiarse de ese crecimiento. ¿Estamos ante una expansión inmobiliaria pasajera o frente a la consolidación de una ciudad planificada para el futuro? ¿Qué papel jugarán las nuevas carreteras, la planificación territorial y la eficiencia de Confotur en la valorización de las propiedades durante los próximos años? Lo invito a compartir sus opiniones y enriquecer este debate con sus comentarios.

Cesarfragoso75@hotmail.com

* Ver articulo 1 de 3:

https://elsoldelaflorida.com/serie-especial-el-futuro-inmobiliario-de-punta-cana/