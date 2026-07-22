Presidente Abinader recibe a estudiantes de origen dominicano destacados en el extranjero

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona recibió en el Palacio Nacional a un grupo de 30 estudiantes de origen dominicano que se destacan en el extranjero por alcanzar logros académicos excepcionales.

El encuentro forma parte de la iniciativa ODEX (Orgullo Dominicano en el Exterior), que este 2026 celebra su cuarta edición, y a través de la cual se persigue además, fortalecer el vínculo de estos jóvenes con la República Dominicana, mediante un recorrido cultural que incluye una visita a museos y lugares de interés en la Ciudad Colonial, así como al Congreso Nacional y otras instituciones gubernamentales.

“Queremos que también se sientan dominicanos. Aquí siempre habrá un país que los va a estar esperando con sus puertas abiertas”, les manifestó de primera mano el jefe de Estado.

De igual forma, estuvo presente la directora ejecutiva del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), organismo que desarrolla el programa.

Durante una hora, el mandatario contestó preguntas sobre el progreso y desarrollo que ha mostrado el país durante sus años de gobierno, en áreas como la educación, la pobreza, la salud y el transporte, entre otras. También, sobre sus inicios en la política y sus futuros objetivos para alcanzar un mayor nivel de bienestar en la población.

Estos adolescentes y jóvenes, acompañados por sus padres y tutores, provienen de diversos estados de los Estados Unidos, así omo de Puerto Rico, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Chile y Panamá.

República Dominicana alcanza meta Hambre Cero, confirma la FAO

Santo Domingo.– El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, informó que la República Dominicana logró reducir la prevalencia de la subalimentación por debajo del umbral internacional que define la condición de hambre, de acuerdo con los datos publicados en el Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026).

“La República Dominicana se ha movido por debajo del 2.5 % del umbral de desnutrición y fuera del mapa del hambre”, afirmó Dongyu.

“No son pequeños, tampoco grandes. Pero la única experiencia que puedes aprender de República Dominicana es que no importa tu gran o pequeño tamaño, sino el fuerte compromiso político del presidente, del ministro, de los agricultores y de la sociedad para luchar contra el hambre juntos y con una política confiable”, agregó.

Durante una rueda de prensa, el presidente Luis Abinader atribuyó el logro al esfuerzo conjunto de agricultores, mujeres rurales, trabajadores del campo, el sector privado, la academia, la sociedad civil, las instituciones públicas y la cooperación internacional.

“Hoy, antes de concluir el período que nos habíamos fijado, podemos decir con alegría y humildad que ese compromiso se ha cumplido. Este no es el triunfo de un gobierno. Es el triunfo de un país”, subrayó el mandatario.

El jefe de Estado agradeció además el acompañamiento técnico de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, además de advertir que salir de la condición de hambre “no significa que nuestra tarea haya terminado”, sino que abre una nueva etapa centrada en consolidar la producción nacional, la agricultura familiar, la gestión del agua, la protección social y los sistemas de alerta temprana frente a riesgos climáticos y geopolíticos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien preside el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), participó de manera virtual en la actividad de la FAO donde se dio a conocer la noticia. El funcionario destacó que el país redujo la subalimentación por debajo de 2.5% gracias a la coordinación interinstitucional impulsada desde 2020 alrededor de cinco pilares: disponibilidad, acceso, alimentación y nutrición, cambio climático y gestión del riesgo, y gobernanza.

“Pocas iniciativas pueden ser más oportunas, necesarias y humanas que garantizar la alimentación de nuestra gente. Combatir el hambre es, en esencia, un acto de profundo humanismo”, señaló el ministro, quien también preside la Mesa Hambre Cero, foro permanente que identifica brechas y promueve soluciones conjuntas con organismos internacionales.

En materia productiva, la agropecuaria nacional alcanzó 347 millones de quintales en 2025, un crecimiento de 5.6 % respecto al año anterior, impulsado por el financiamiento agrícola a tasa cero, la tecnificación del riego, la entrega de 167,000 títulos de propiedad en su mayoría en zonas rurales y las compras públicas a productores locales, mujeres y pequeñas empresas. Paliza también destacó que el ingreso real promedio por persona pasó creció en un 15.2 % del 2019 al 2025, en el contexto de la tasa de desempleo abierto más baja registrada en la historia del país.

El ministro detalló el fortalecimiento de los principales programas sociales vinculados a la seguridad alimentaria:

– El Programa de Alimentación Escolar, que beneficia diariamente a 2.1 millones de estudiantes.

– El programa Aliméntate, que duplicó su cobertura hasta 1,490,000 hogares beneficiarios.

– El Bono Gas, que asiste a 1,300,000 hogares y contribuye a reducir la deforestación.

– Los Comedores Económicos, que pasaron de 35 establecimientos en 2019 a 134 en la actualidad, y distribuyen 180,000 raciones diarias de forma gratuita.

El cumplimiento de la meta Hambre Cero marca un hito en la historia reciente de la República Dominicana y confirma que la coordinación de políticas públicas, la inversión social y el fortalecimiento de la producción nacional pueden traducirse en resultados concretos para la población. A partir de este logro, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso de avanzar hacia una seguridad alimentaria sostenible, garantizando que cada dominicano tenga acceso a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad, al tiempo que fortalece la resiliencia del país frente a los desafíos climáticos y económicos del futuro.

Presidente Abinader inaugura los pabellones de voleibol y taekwondo en el Centro Olímpico

Santo Domingo.- A solo cuatro días del inicio de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el mayor evento multideportivo de la región, el presidente Luis Abinader inauguró los pabellones de voleibol y taekwondo, ubicados en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En el acto, que tuvo lugar en el pabellón de voleibol, el jefe de Estado entregó la bandera dominicana a la delegación nacional y, posteriormente, presenció un partido de exhibición entre los equipos de la República Dominicana y Cuba.

De igual forma, realizó un recorrido por las demás instalaciones deportivas dentro del recinto, junto con el ministro de Vivienda y Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dando continuidad al acompañamiento constante de los trabajos para garantizar el éxito de estos juegos.

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Ito Bisonó, manifestó que “construir infraestructuras siempre será relevante, pero construir oportunidades siempre será más trascendental”.

“Estas son obras que se hacen pensando en la gente”, continuó, al tiempo que recordó que 16 pabellones y otras instalaciones deportivas fueron intervenidas previo a la celebración de estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, mientras un pabellón fue construido en su totalidad.

“Nos sentimos orgullosos de este gran parque deportivo que hoy tenemos”, expresó el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien además indicó que se destinaron RD 70 millones en incentivos para los atletas dominicanos que resulten medallistas.

Priorizando la juventud y el deporte

La inversión realizada para el acondicionamiento de cada una de estas instalaciones, que asciende a unos RD 9,000 millones, es una muestra más de cómo el Gobierno prioriza la juventud y el deporte, asegurando el cumplimiento de estándares internacionales.

En el recorrido participaron autoridades del Gobierno; el presidente del Comité Organizador, José Monegro, y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía.

Obras entregadas por el Mivhed en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este

Entre las obras entregadas por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones están: voleibol de competencia, voleibol de entrenamiento, la pista Félix Sánchez, el pabellón de esgrima, los play de softball A y B, el centro acuático, el play de béisbol 3, así como los pabellones de karate, taekwondo y ajedrez.

Mientras, en el Parque del Este se entregó el campo de tiro con arco y los pabellones de halterofilia, gimnasia, tenis de mesa y balonmano.

En videos testimoniales, atletas dominicanos se mostraron agradecidos y felices de recibir estos espacios, que podrán seguir siendo utilizados luego de concluidas las competiciones, sirviendo como escenario idóneo para la preparación de nuevas generaciones de atletas.