Angela Eady responde: presupuesto, seguridad pública y desarrollo económico entre sus prioridades para Kissimmee

EL SOL DECIDE 2026

La actual vicealcaldesa y candidata a la reelección por el Seat 2 responde las cinco preguntas de El Sol de la Florida y coloca el equilibrio presupuestario, la seguridad pública, el desarrollo económico y la vivienda asequible entre los asuntos centrales de su candidatura.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

La contienda por el Seat 2 de la Comisión de la Ciudad de Kissimmee ya permite a los electores escuchar directamente a sus dos candidatas.

La actual vicealcaldesa Angela Eady, quien busca continuar representando el Seat 2, respondió las cinco preguntas de El Sol Decide 2026, completando así la participación de ambas aspirantes en el cuestionario electoral de El Sol de la Florida.

Eady presenta respuestas considerablemente más breves que otros candidatos que han participado en esta serie, pero identifica con claridad varios de los asuntos que considera prioritarios: equilibrio presupuestario, seguridad pública, desarrollo económico, unidad de la ciudad y vivienda asequible vinculada a los salarios locales.

Como hemos hecho con los demás candidatos, El Sol de la Florida preserva el contenido y sentido de sus respuestas. Debido a que Eady contestó el cuestionario en inglés, presentamos una traducción fiel al español acompañada de nuestro análisis periodístico.

1. El principal desafío: mantener una ciudad financieramente sólida

A diferencia de otros candidatos que han colocado el crecimiento, la vivienda o el costo de vida como el principal problema de Kissimmee, Eady comienza por las finanzas municipales.

Preguntada sobre cuál considera el desafío más importante que enfrenta actualmente la ciudad, respondió:

“La oportunidad más desafiante que veo es equilibrar adecuadamente un presupuesto que pueda cubrir todas las operaciones diarias, para tener una ciudad eficaz y financieramente sólida.”

La respuesta coloca el presupuesto municipal en el centro de su visión.

El planteamiento tiene relevancia porque prácticamente todas las demás prioridades del gobierno dependen, directa o indirectamente, de esa capacidad financiera.

Policía, bomberos, infraestructura, parques, servicios municipales, programas comunitarios y otras operaciones requieren recursos. Una Comisión puede establecer prioridades, pero finalmente esas prioridades tienen que traducirse en decisiones presupuestarias.

Eady, sin embargo, no especifica en su respuesta qué áreas del presupuesto considera que enfrentan mayor presión, dónde identificaría posibles ahorros o qué decisiones fiscales podrían ser necesarias para mantener el equilibrio que propone.

Ese detalle sería importante para comprender cómo convertiría su prioridad financiera en decisiones concretas durante otro mandato.

2. Sus primeros 100 días: tres prioridades

Cuando El Sol de la Florida le preguntó cuáles serían sus tres principales prioridades durante los primeros 100 días, Eady respondió de manera directa:

“Seguridad pública.

Aumentar el desarrollo económico.

Unir a la ciudad.”

Son tres objetivos distintos.

El primero coloca a la seguridad pública como prioridad inmediata.

El segundo apunta hacia el desarrollo económico, aunque Eady no detalla en esta respuesta qué sectores buscaría atraer, qué incentivos favorecería o qué estrategia utilizaría para generar nuevas inversiones y empleos.

El tercero —“unir a la ciudad”— introduce un componente social y comunitario en su plataforma.

Eady tampoco desarrolla aquí qué iniciativas específicas impulsaría para lograr esa unidad, pero el concepto vuelve a aparecer indirectamente en otras respuestas y guarda relación con uno de los mensajes que ha utilizado públicamente: “We are better together” —“Somos mejores juntos”.

3. Vivienda: cuando el precio no corresponde con los salarios

La respuesta de Eady sobre vivienda contiene uno de los puntos más concretos de su cuestionario.

Preguntada sobre vivienda, crecimiento urbano y tránsito, respondió:

“Necesitamos asegurarnos de que nuestra ciudad pueda aumentar la vivienda asequible de manera que corresponda al salario anual promedio aquí en nuestra ciudad. La fórmula no coincide con el mercado laboral existente.”

La afirmación identifica un problema fundamental: la relación entre ingresos y vivienda.

No basta con determinar cuánto cuesta una vivienda. La pregunta esencial para una familia es cuánto representa ese costo frente a lo que gana.

Eady sostiene que existe una desconexión entre las condiciones del mercado laboral local y la capacidad de los trabajadores para acceder a viviendas consideradas asequibles.

Su respuesta, sin embargo, no especifica qué mecanismos utilizaría para corregir esa brecha.

No plantea en el cuestionario, por ejemplo, si favorecería incentivos para determinados proyectos, alianzas público-privadas, utilización de terrenos municipales, modificaciones regulatorias u otros instrumentos disponibles para gobiernos locales.

Tampoco desarrolla específicamente las partes de la pregunta relacionadas con crecimiento urbano y tránsito.

Por tanto, la posición expresada por Eady es clara respecto al problema de asequibilidad, pero deja pendiente conocer las herramientas concretas que utilizaría para enfrentarlo.

4. ¿Qué considera que la distingue de Wanda Román?

Al preguntarle qué cualidades, experiencia o trayectoria considera que la distinguen de los demás candidatos, Eady menciona cuatro elementos:

“Mi condición de incumbente.

Mi experiencia.

El hecho de que he estado aquí toda mi vida.

Mi alcance comunitario no se limita únicamente a la comunidad afroamericana; se extiende por toda la ciudad.”

Su principal argumento es, por tanto, la experiencia.

Eady no se presenta ante los electores como alguien que necesita aprender desde cero el funcionamiento del gobierno municipal. Su candidatura pide a los votantes que valoren su experiencia acumulada y su conocimiento de Kissimmee.

También enfatiza sus raíces en la ciudad y presenta su trabajo comunitario como uno que trasciende sectores específicos de la población.

Pero la incumbencia tiene dos dimensiones.

Por un lado, proporciona experiencia institucional y conocimiento directo sobre presupuesto, administración y procesos municipales.

Por otro, permite que el electorado evalúe a la candidata no solamente por lo que promete, sino también por su historial de decisiones mientras ha ocupado el cargo.

Ese récord público será una parte importante del próximo nivel de análisis de El Sol Decide 2026.

5. Su mensaje a los votantes indecisos

La última pregunta ofreció a Eady la oportunidad de dirigirse directamente a quienes todavía no han decidido por quién votar el próximo 18 de agosto.

Su mensaje fue:

“Investiguen y conozcan a cada candidato. Examinen su visión y determinen si coincide con la visión que ustedes tienen sobre cómo hacer que nuestra ciudad sea mejor para todos. Si hay un candidato que no cree que ‘somos mejores juntos’, quizás esa no sea la mejor opción para usted. Busque otras alternativas.”

A diferencia de una petición directa de voto, Eady comienza pidiendo a los ciudadanos que investiguen a los candidatos y comparen sus visiones.

También vuelve a colocar la unidad como parte de su mensaje electoral.

La expresión “we are better together” resume la filosofía que Eady presenta ante los votantes: una ciudad que, según su planteamiento, debe avanzar mediante colaboración y cohesión comunitaria.

Lo que revelan las respuestas de Angela Eady

El cuestionario permite identificar cuatro componentes principales de la candidatura de Eady:

estabilidad financiera, seguridad pública, desarrollo económico y vivienda vinculada a los ingresos locales.

También evidencia diferencias importantes respecto a otras candidaturas.

Eady responde desde la posición de una funcionaria que ya conoce la estructura municipal y que presenta su experiencia como una de sus principales credenciales.

Pero sus respuestas dejan también varios asuntos abiertos.

¿Cómo equilibraría el presupuesto? ¿Qué estrategia específica utilizaría para aumentar el desarrollo económico? ¿Cómo lograría que la vivienda asequible corresponda mejor con los salarios locales? ¿Qué propone concretamente frente al tránsito y el crecimiento urbano? ¿Y mediante qué iniciativas buscaría “unir a la ciudad”?

Estas preguntas no deben interpretarse como una crítica particular a Eady. Son precisamente el tipo de interrogantes que surgen cuando una prioridad electoral debe convertirse posteriormente en política pública.

Ahora sí: Angela Eady y Wanda Román pueden ser comparadas

La respuesta de Angela Eady marca un momento importante para El Sol Decide 2026.

Su contrincante por el Seat 2, Wanda Román, también respondió las mismas cinco preguntas.

Esto significa que los votantes cuentan ahora con declaraciones directas de ambas candidatas, obtenidas bajo exactamente las mismas condiciones editoriales.

Y las diferencias comienzan a ser visibles.

Eady coloca inicialmente el énfasis en el equilibrio presupuestario y la estabilidad financiera del gobierno municipal.

Román identifica como principal desafío que el crecimiento de Kissimmee no deje atrás a las familias, señalando específicamente vivienda, impuestos y servicios básicos.

Eady incluye seguridad pública, desarrollo económico y unidad entre sus tres prioridades iniciales.

Román plantea revisar posibles alivios a la presión económica sobre las familias, fortalecer pequeños negocios y aumentar la comunicación, transparencia y participación ciudadana.

En vivienda, ambas reconocen un problema de asequibilidad, aunque lo expresan desde perspectivas diferentes.

Eady señala la desconexión entre los precios de vivienda y los salarios del mercado laboral local.

Román vincula vivienda con planificación del crecimiento, infraestructura y servicios necesarios para acompañar nuevos desarrollos.

Estas diferencias merecen un análisis separado y más profundo.

Por esa razón, El Sol Decide 2026 preparará un próximo reportaje comparativo dedicado exclusivamente al Seat 2: Angela Eady frente a Wanda Román, colocando sus respuestas y propuestas frente a frente para que sean los propios ciudadanos quienes evalúen las alternativas.

El Sol de la Florida no endosa ni selecciona candidatos dentro de esta cobertura.

Nuestra responsabilidad es hacer las mismas preguntas, ofrecer las mismas oportunidades, investigar las propuestas y proporcionar al ciudadano la información necesaria para ejercer un voto informado.

El 18 de agosto, la decisión sobre quién ocupará el Seat 2 de la Comisión de Kissimmee estará en manos de los votantes.