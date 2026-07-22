Minerd avanza en la Republica Dominicana con los preparativos del año escolar 2026-2027

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El Ministerio de Educación de la República Domincana (Minerd) informó que los preparativos para el inicio del año escolar 2026-2027 avanzan con énfasis en la adecuación de la infraestructura educativa, la garantía de cupos para los estudiantes y el fortalecimiento de las condiciones necesarias para recibir a más de dos millones de alumnos del sistema educativo preuniversitario.

Los avances fueron presentados durante una reunión de la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027, encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en la que participaron los responsables de las distintas áreas involucradas en la organización del próximo período lectivo.

Durante el encuentro, las dependencias técnicas expusieron el progreso alcanzado en materia de infraestructura escolar, gestión de cupos, adquisición y distribución de mobiliario y equipamiento para los centros educativos, programas de bienestar estudiantil y otros componentes considerados esenciales para garantizar un inicio de clases en condiciones adecuadas.

El ministro De Camps destacó que la planificación anticipada y el seguimiento permanente de cada uno de los procesos permiten avanzar de manera coordinada hacia la apertura del nuevo año escolar.

“Nuestro compromiso es asegurar que cada estudiante encuentre las condiciones necesarias para iniciar el año escolar de manera oportuna y en espacios adecuados. Continuaremos dando seguimiento a cada frente de trabajo hasta garantizar una apertura exitosa en todo el territorio nacional”, expresó el funcionario.

El Minerd señaló que las labores de preparación continuarán, con el objetivo de propiciar los avances alcanzados y asegurar un inicio óptimo del año escolar 2026-2027 para más de dos millones de estudiantes del sistema educativo preuniversitario.

Como parte de esa planificación, el ministro Luis Miguel De Camps emitió el pasado 2 de marzo de 2026 la Orden Departamental 04-2026, mediante la cual dispuso la activación anticipada de la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar 2026-2027.

Esta instancia tiene la responsabilidad de coordinar, dar seguimiento y articular las acciones de las distintas áreas del Ministerio de Educación para garantizar que los aspectos relacionados con infraestructura, disponibilidad de cupos, equipamiento, bienestar estudiantil y demás componentes estratégicos se ejecuten de manera oportuna antes del inicio de la docencia.

Una petición al Ministro de Educación Dominicano

Señor Ministro Luis Miguel De Camps García le he enviado esta comunicación referente a un dinero de unos solares que me tiene secuestrado el Ministerio que usted dirige, y la información que me dan es que esta Comunicación está en su despacho que usted no la ha visto y yo necesito muy respetuosamente que usted la vea, y ordene el pago inmediato de los Solares.

Carta enviada de solicitud de cita al Señor Ministro de Educación Luis Miguel Decamps Garcia a través de la Dirección de Relacions Oublicas ya que protocolo se ha negado a transmitar la audiencia por la Vía Correspondiente.

Ya que este expediente tiene dos Sentencias definitivas, la última de ella de nuestra honorable Suprema Corte de Justicia de la Republica Dominicana ordenando el pago de dicha deuda, por amor a Dios Señor Ministro, mire que este caso va a tener ya 21 años y no se resuelve, he tocado los departamentos de Protocolo para la cita con usted (Pero estos ni siquiera me reciben y me han enviado a Relaciones Públicas), luego a Litigio, Consultoría Jurídica, Dirección de Finanzas y hasta fui a ver al jefe de Seguridad ya que están por no pagarme alegando que faltan solo sus órdenes para que efectúen el Pago.