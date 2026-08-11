LA VULNERABILIDAD DEL INMIGRANTE

He llegado a la conclusión, que algunas personas tienen problemas para aceptar los cambios, para muchos, pensar es un ejercicio agotador y dejan que otros piensen y decidan por ellos, Ciertas personas tienen problemas para aceptar lo nuevo, para dejar entrar lo diferente. De ahí, que existen grupos que celebran una política de inmigracion, con regulaciones, pero más abierta, porque la ven como una manera de que la sociedad se dinamice, de innovar y de abrirse a nuevas culturas.

Otros grupos satanizan, denigran, y destruyen la imagen del extranjero. Y lo más impactante de esta situación es que los anti inmigrantes, son hijos de inmigrantes, (primera o segunda generación), estos son los que están elaborando y ejecutando las leyes en contra de los migrantes.

Hoy, una de cada 30 personas es migrante, en la actualidad hay 281 millones de personas que viven fuera del país en el que nacieron. Es gente que sale buscando seguridad, protección personal y social, empleo, bienestar, para ellos y su familia, personas que huyen de las guerras, la violencia, la pobreza, ciudadanos que se desplazan buscando mejores condiciones de vida, que salen a trabajar y progresar, y quedan atrapados en un sistema de consumo, donde el salario que perciben apenas les alcanza, para llevar pan a la mesa. muchos tienen que tener dos empleos para poder sobrevivir.

El inmigrante ordinario, generalmente hace el trabajo, que el ciudadano del país que lo acoge, no quiere hacer, es mal pagado y se les niegan comúnmente, beneficios como seguro médico, protección por desempleo o accidente y vacaciones pagas. A veces por un salario mínimo, se les obliga, (bajo presión) a trabajar horas extras. Gracias a estas personas, que siembran y cosechan, podemos tener comidas en nuestras mesas, tenemos quien cuide a nuestros hijos y ancianos, que repare nuestras casas y techos, nos arregle el jardín, limpie las escuelas, oficinas, hospitales y parques.

A estos inmigrantes de a pie, los acosan, maltratan, engañan. Se les revoca el permiso de trabajo o se les impide continuar con su solicitud de residencia, dentro del territorio que la solicitan. Según el color de piel y el país de procedencia son tratados. En Estados Unidos las detenciones y encarcelamiento de indocumentados se ha convertido en un negocio.

Creación de la Imagen De Villano.

Mientras todo esto sucede, se ha tratado de crear un estereotipo del extranjero procedente de varios países o etnias, con la narrativa de que el inmigrante, viene a quitarle oportunidades de trabajo a los nativos y a aprovecharse de los programas sociales, o a delinquir, lo cual se hace con el fin de sembrar el odio y la división en la población, y continuar con la política xenófoba, de rechazo, de exclusión y agresión, que han llevado a ataques físicos y a muertes. Usan la mentira y la estigmatización para debilitar a los movimientos defensores de los inmigrantes.

Las inmigraciones, comienzan con el hombre mismo y los países receptores se benefician en el plano cultural, científico, laboral y de potencial humano. Los inmigrantes producen riquezas, al más bajo costo, crean vínculos y fuentes de trabajo, forman familias con valores de integración y aportan a la sociedad. Su determinación, tiene un valor incalculable y cuando se les permite crecer, sin miedos y sin angustias, rompen con los límites y prejuicios.

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Por: Martina Soriano Periodista