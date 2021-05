Presidente Domincano Luis Abinader agradece elogios de astronauta ruso hacia República Dominicana y de inmediato lo invita al pais. Astronauta responde

Héctor Danilo Sánchez Special-Reporter

Santo Domingo, R. D.-El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona agradeció este sábado el bonito mensaje que escribió un astronauta ruso sobre la República Dominicana, en el que halagó los paisajes que posee el país caribeño y de inmediato lo invito a visitar el hermoso pais Caribeno

Los agradecimientos del mandatario estaban dirigidos hacia Oleg Novitskiy, quien había expresado su parecer sobre la isla el pasado viernes a través de su cuenta de la red social Twitter.

El mensaje de Novitskiy se hizo viral no solo por sus elogios sobre los atractivos naturales dominicanos, sino porque compartió una vista aérea desde el espacio, desde donde se aprecia la distintiva silueta de la tierra quisqueyana.

Oleg Novitskiy@novitskiy_iss·May 7Выглянул в иллюминатор, а там мы пролетаем над самой посещаемой страной Карибского бассейна — Доминиканской Республикой. Этот райский уголок на Земле запоминается гостям фантастически красивыми видами и природой, покоряющей настолько, что невольно хочется стать ее частью.

Oleg Novitskiy@novitskiy_iss·May 7I looked out the window, and saw the most visited country in the #Caribbean — the #DominicanRepublic. This paradise on Earth impresses the guests for its fantastically beautiful views and nature, which amazes so much that one wants to become a part of it.



Luis Abinader@luisabinaderMuchas gracias Oleg por tus elogios a nuestra querida #RepúblicaDominicana. Quedas invitado tan pronto regreses del Espacio.

“Miré por la ventana y vi el país más visitado del Caribe: la República Dominicana. Este paraíso en la Tierra impresiona a los huéspedes por sus fantásticas vistas y su naturaleza, que asombra tanto que uno quiere formar parte de él”, expresó el ruso.

Astronauta ruso agradace la invitación de Abinader a RD

De inmediato el astronauta ruso Oleg Novitskiy agradeció la invitación realizada por el presidente de la República, Luis Abinader al país, luego de que se hiciera viral una fotografía que tomó desde el espacio donde se aprecia la isla.

“Muchas gracias por la invitación Luis Abinader”, escribió Novitskiy en su cuenta de la red social

El pasado viernes astronauta elogió al país con un mensaje junto a una foto donde se ve la silueta del lado Este de la isla, halagando la belleza natural, en un tuit que se hizo viral

“Miré por la ventana y vi el país más visitado del Caribe: la República Dominicana. Este paraíso en la Tierra impresiona a los huéspedes por sus fantásticas vistas y su naturaleza, que asombra tanto que uno quiere formar parte de él”, leía la publicación.

Debido al gesto del ruso, primer mandatario dominicano de inmediato invitó al astronauta a que cuando aterrice a la tierra proceda a visitar al país, agradeciendo sus elogios por la misma red social de Twitter.

“Muchas gracias Oleg por tus elogios a nuestra querida República Dominicana. Quedas invitado tan pronto regreses del Espacio”, afirmó el jefe de Estado.

Luis Abinader@luisabinader·May 8Thank you Oleg for your kind words and admiration towards our beloved #DominicanRepublic. We invite you to visit us as soon as you’re back from Space.



Oleg Novitskiy@novitskiy_issThank you very much for the invitation, @luisabinader!

