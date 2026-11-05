Orlando Magic contra las cuerdas: Phoenix pone a prueba su capacidad de reacción

PULSO DEPORTIVO

Con cinco derrotas en sus primeros siete partidos, Orlando inicia esta noche una exigente gira por el Oeste. Las lesiones, la falta de consistencia ofensiva y dos tropiezos consecutivos en casa obligan al equipo a buscar respuestas urgentes.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Jueves, 5 de noviembre de 2026 | Florida Central

El Magic necesita reaccionar antes de que la crisis se profundice

ORLANDO, Florida.— Apenas han transcurrido dos semanas desde el comienzo de la temporada 2026-2027 de la NBA, pero los Orlando Magic ya enfrentan un escenario que exige respuestas.

El equipo de Florida Central ha perdido cinco de sus primeros siete encuentros y llega a su compromiso de esta noche frente a los Phoenix Suns con un preocupante balance de dos victorias y cinco derrotas.

Lo que inicialmente parecía un comienzo irregular se ha convertido en una prueba importante para una franquicia que inició la temporada con aspiraciones de competir entre los mejores equipos de la Conferencia Este.

Las derrotas consecutivas frente a Boston Celtics y Washington Wizards, ambas en el Kia Center, han aumentado la presión sobre un conjunto que necesita encontrar soluciones mientras enfrenta dificultades físicas y ofensivas.

El problema no es únicamente el récord.

Orlando ha mostrado dificultades para producir puntos con regularidad, mantener la intensidad defensiva y sostener su rendimiento durante los cuatro períodos.

Esta noche, a las 9:00 p. m., hora del Este, los Magic visitarán a Phoenix en el Mortgage Matchup Center.

Será el comienzo de una gira de cuatro partidos por el Oeste que puede convertirse en un punto de inflexión para el equipo.

Dos derrotas en casa que encendieron las alarmas

Orlando tuvo la oportunidad de recuperar terreno durante sus dos compromisos más recientes, pero terminó perdiendo ambos encuentros.

El domingo 1 de noviembre cayó 108-97 frente a Boston Celtics.

Un día después, Washington Wizards se impuso 103-94 en el Kia Center.

La segunda derrota resultó particularmente preocupante.

Los Magic no consiguieron superar los 100 puntos frente a Washington y terminaron con apenas 94 unidades.

En sus últimos dos encuentros, Orlando ha promediado solamente 95.5 puntos por partido.

Esa producción representa una caída considerable respecto a las expectativas ofensivas de un equipo que cuenta con jugadores capaces de anotar desde diferentes posiciones.

El problema también refleja la dificultad de mantener una ofensiva organizada cuando faltan piezas importantes.

Sin embargo, las lesiones no explican por sí solas todos los resultados.

Orlando necesita ejecutar mejor, reducir posesiones desperdiciadas y conseguir que sus jugadores disponibles produzcan con mayor consistencia.

Franz Wagner y Desmond Bane deben asumir el liderazgo

Con Paolo Banchero fuera de acción por una lesión de tobillo, las responsabilidades ofensivas han recaído principalmente sobre Franz Wagner y Desmond Bane.

Wagner posee las herramientas para convertirse en el principal organizador ofensivo durante este período.

Su capacidad para atacar el aro, crear oportunidades y distribuir el balón resulta fundamental.

Bane, por su parte, aporta una amenaza desde el perímetro que puede modificar la manera en que los rivales defienden a Orlando.

Su capacidad para encestar triples obliga a los adversarios a ampliar su cobertura defensiva, creando espacios para penetraciones y movimientos hacia la canasta.

Pero los Magic necesitan que ambos jugadores encuentren mayor apoyo colectivo.

Cuando la ofensiva depende excesivamente de dos figuras, los rivales pueden concentrar sus esfuerzos en neutralizarlas.

La circulación del balón, los cortes hacia el aro y la participación de los jugadores interiores serán determinantes.

Orlando necesita recuperar una ofensiva menos predecible.

Las lesiones complican el panorama

La ausencia de Paolo Banchero continúa siendo una de las principales dificultades del equipo.

El delantero sufrió un esguince alto del tobillo derecho durante el encuentro del 23 de octubre frente a Minnesota Timberwolves.

Su lesión privó a Orlando de uno de sus principales anotadores y generadores de juego.

Jalen Suggs también ha enfrentado problemas físicos relacionados con una lesión en la rodilla derecha.

La disponibilidad de los jugadores afectados debe evaluarse conforme a los informes oficiales de cada encuentro.

Estas situaciones obligan al cuerpo técnico a modificar sus rotaciones y distribuir responsabilidades entre jugadores que normalmente desempeñan funciones complementarias.

Anthony Black, Wendell Carter Jr. y Tristan da Silva adquieren mayor importancia en este escenario.

El desafío consiste en mantener una estructura competitiva sin exigir que un solo jugador compense todas las ausencias.

La profundidad del plantel será examinada durante las próximas semanas.