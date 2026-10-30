Presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores destaca financiamientos del Gobierno. Roberto Santana destaca Gobierno construye nueve centros penitenciarios

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), Jonathan Rivera, destacó el respaldo del gobierno del presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona al sector agropecuario, a través de financiamientos superiores a RD 25,000 millones que beneficiaron a más de 19,000 productores en 2025 y la reactivación del subsidio a los fertilizantes en 2026, con una inversión superior a RD 2,000 millones, para fortalecer la producción nacional y contribuir a la seguridad alimentaria.

El reconocimiento fue realizado durante la entrega de la XXXV Medalla de Honor al Mérito, encabezada este jueves por el presidente Luis Abinader, en una ceremonia organizada por la ADHA para reconocer a hombres y mujeres cuyo trabajo impulsa la productividad, la innovación y la sostenibilidad del campo dominicano.

ADHA destaca impacto de financiamiento y subsidio a los fertilizantes

Rivera resaltó que, a través del Banco Agrícola, se desembolsaron más de RD 25,000 millones durante 2025, recursos que permitieron financiar a más de 19,000 productores.

Asimismo, valoró la reactivación en 2026 del subsidio a los fertilizantes, con una inversión superior a RD 2,000 millones, como una medida para amortiguar el impacto del encarecimiento internacional de los insumos agrícolas.

El presidente de la ADHA también destacó las medidas para contener las alzas internacionales de los precios del petróleo, que representaron un esfuerzo de RD 11,000 millones durante 2025 y, según indicó, superaban los RD 40,000 millones en lo que va de 2026.

A estas iniciativas se suman inversiones superiores a RD 200 millones en maquinarias para impulsar la mecanización del campo, mejorar la eficiencia y aumentar la productividad de las actividades agrícolas y pecuarias.

El dirigente agropecuario también valoró las inversiones del Gobierno en la construcción y adecuación de carreteras y caminos rurales, al considerar que estas obras facilitan el traslado de los productos hacia los mercados y reducen los tiempos de entrega.

Confianza en las gestiones para proteger la producción de arroz

En cuanto al arroz, uno de los principales productos de la canasta básica dominicana, Rivera expresó su confianza en las gestiones encabezadas por el presidente Abinader y las autoridades del país para abordar los compromisos comerciales internacionales y proteger la producción nacional.

“Estamos conscientes de que usted ha encabezado muchas de esas negociaciones del arroz de forma directa y confiamos en su trabajo y en el de nuestros representantes”, afirmó, al reiterar la disposición del sector agropecuario de continuar trabajando junto con el Estado para fortalecer la producción nacional.

Ministro de Agricultura resalta el esfuerzo y la perseverancia de los productores

De su lado, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó la importancia de los productores agropecuarios en el desarrollo económico y social de la República Dominicana, al resaltar que detrás de cada cosecha, finca productiva y agroindustria hay esfuerzo, sacrificio y perseverancia.

Desde su experiencia como productor de arroz, afirmó que conoce los desafíos que enfrenta el sector y valoró el trabajo de quienes contribuyen a garantizar la producción de alimentos y a generar oportunidades para las familias y las comunidades.

Espaillat señaló que el desarrollo del campo requiere producir con mayor eficiencia, optimizar el uso del agua, cuidar los suelos e incorporar tecnologías que respondan a las necesidades de las fincas. Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de trabajar junto con los productores y llamó a fomentar la participación de los jóvenes en las actividades agropecuarias, a fin de garantizar el relevo generacional y combinar la experiencia de los productores con la ciencia y nuevas formas de emprendimiento.

Acompañaron al presidente Abinader los ministros de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Trabajo, Eddy Olivares, y el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán.

Roberto Santana destaca que el Gobierno construye nueve centros penitenciarios de manera simultánea y tiene listos los de Higüey y Barahona

Presidente Luis Abinader revela que concluir Las Parras ha requerido una inversión superior a RD 2,000 millones y que aún quedan trabajos pendientes.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este jueves el tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, donde el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana, informó que el Gobierno construye nueve centros penitenciarios de manera simultánea, de los cuales Higüey y Barahona están listos, mientras continúan los trabajos en otras provincias.

Entre los proyectos pendientes, Santana mencionó el centro de San Juan, que deberá someterse a una nueva licitación, así como las obras en Hato Mayor y Neiba, la reparación del centro de Salcedo y la selección de un solar para la provincia Independencia.

Sobre San Juan, el presidente Abinader explicó que la construcción presentaba problemas estructurales y que la UNESB recomendó no continuar con los trabajos en esas condiciones. Señaló que era necesario reforzar la obra y realizar una nueva licitación, debido a que el costo había superado el límite del 25 % establecido por ley.

El mandatario también se refirió a Las Parras, cuya terminación ha requerido una inversión superior a RD 2,000 millones y aún tiene trabajos pendientes. “Es bueno subrayar que Las Parras la recibimos y lo que estaba listo nos lleva ya a más de dos mil millones de pesos en inversión para terminarla realmente. Y no está terminada; falta Y falta, porque supuestamente lo que había era que pintarla”.

Por su parte, Santana informó que, a nivel nacional, la población penitenciaria disminuyó de 27,481 personas en 2020 a 25,494 en 2026. También destacó que, el año pasado, los 180 abogados de la Defensa Pública lograron que 5,000 personas privadas de libertad salieran en libertad mediante sus procesos de defensa. “Busquen en Latinoamérica cuál sistema penitenciario está bajando su población. El único que está bajando es el de República Dominicana”, expresó.

Santana sostuvo que la reforma penitenciaria continuará y se ampliará con el respaldo de unas 700 organizaciones y personas que integran los espacios de apoyo en las provincias. “No vamos a echar para atrás”, expresó. Añadió que la lucha contra la corrupción en los centros penitenciarios es innegociable y mencionó el retiro de 128 policías del sistema y las auditorías a destacamentos.

Asimismo, afirmó que la República Dominicana es el único país donde un comité integra a las instituciones públicas y privadas vinculadas con la atención de la salud mental en las cárceles. Informó que ya funciona un primer espacio de atención en Najayo y que se trabaja para habilitar otros.

El director de Servicios Penitenciarios destacó que el Comité Internacional de la Cruz Roja escogió a la República Dominicana para presentar una nueva guía de construcción penitenciaria. Explicó que el documento se elaboró a partir del trabajo conjunto del Mived, el Sistema Penitenciario y el Ministerio de la Presidencia, y que el presidente Abinader dispuso compartirlo con las instituciones vinculadas al tema.

Como parte del cierre de La Victoria, Santana señaló que se proyecta desarrollar allí una Ciudad Educativa con universidades, politécnicos, servicios gubernamentales, un espacio temático y una terminal del teleférico, en un terreno de más de 200,000 metros cuadrados.

Explicó que el traslado de las personas privadas de libertad desde La Victoria se hará de manera gradual y ordenada, tras evaluar cada caso y precisó que La Victoria pasó de tener 7,600 internos cuando la recibió el Gobierno en 2020 a alrededor de 1,900, con la proyección de reducir la cifra a menos de mil durante este año.

Santana agradeció al presidente Abinader por mantener bajo su seguimiento la coordinación de apoyo a la reforma penitenciaria. Indicó que el mandatario se reúne mensualmente con los responsables del sistema y afirmó que ese respaldo ha contribuido a mantener el tema entre las prioridades del Gobierno.

“Esto no se va a acabar, esto sigue y se va a continuar ampliando”, expresó y añadió que el tema debe permanecer bajo la atención del mandatario porque “es un tema tan complicado, donde hay tantos intereses”, y afirmó que el presidente Abinader “le ha puesto los pantalones largos al tema penitenciario aquí en la República Dominicana”.

Informes servirán de apoyo al fortalecimiento institucional y a la continuidad de la reforma penitenciaria

Durante el acto, realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y el Consejo Académico del Instituto Superior de Estudios Especializados Penitenciarios y Correccionales entregaron al presidente Luis Abinader el informe de resultados sobre el nivel de cumplimiento de la Estrategia Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria de la República Dominicana 2024-2027. La entrega estuvo a cargo del rector del Instituto, Jaime Francisco Rodríguez; Idelice Pérez Sierra, en representación de la Dirección General, y José Ogando, por Unaprep.

El informe contiene la propuesta de reglamento de carrera penitenciaria, la propuesta de actualización al año 2026 del Manual de Gestión Penitenciaria de 2013 y la primera propuesta de reglamento general para la aplicación de las leyes relacionadas con los asuntos penitenciarios. Estos documentos servirán de apoyo al fortalecimiento institucional y a la continuidad de la reforma penitenciaria.

Durante el acto, el presidente Abinader entregó a Ernesto Mejía Mazara, viceministro del Ministerio de Vivienda y Edificaciones; a Omar Segura, en representación de las facultades de Ingeniería, y a Richardson Rodríguez, la guía internacional de construcción penitenciaria, aprobada y presentada este año por la Cruz Roja Internacional. El documento servirá de referencia para mejorar la infraestructura de los centros, fortalecer la seguridad y apoyar los programas de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

Asimismo, el Instituto recibió 6,300 textos de ciencias y técnicas penitenciarias, procedentes de la ONU, el Consejo Europeo y entidades especializadas en justicia penal. El material reúne doctrina, normas y buenas prácticas para fortalecer los programas académicos, la labor docente y la formación del personal penitenciario.

Además, en la actividad el presidente Abinader tomó juramento a nuevos integrantes del Consejo Asesor de la reforma penitenciaria, quienes se comprometieron a contribuir al cumplimiento de sus objetivos y a promover el respeto a la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad, así como su rehabilitación y reinserción social.

Antes de concluir la actividad, el presidente Abinader invitó a los presentes a tomarse de las manos y rezar el Padre Nuestro por la salud de Roberto Santana.

Determinación del presidente Abinader de transformar el sistema penitenciario dominicano

Asimismo, el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, entregó al presidente Luis Abinader el informe de detención y prisión, que recoge las condiciones de los centros penitenciarios y formula recomendaciones sobre aspectos como alimentación, salud e infraestructura. Explicó que este documento se distribuye entre las instituciones vinculadas al sistema penitenciario y constituye un aporte para impulsar una reforma real.

Valentín Santos afirmó que la presencia del presidente Abinader en el encuentro evidencia la determinación de resolver, de una vez y por todas, la situación del sistema penitenciario dominicano. “Es un honor para nosotros abrir este proyecto de Estado, que es imposible cumplir si no tuviéramos el apoyo del presidente de la República. Es un compromiso de todos”, expresó.

El funcionario advirtió que, pese a los avances, persisten condiciones precarias y niveles de hacinamiento en varios centros, que dificultan la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad. También señaló que los nuevos códigos Penal y Procesal Penal eran necesarios para el país.

El director de la Defensa Pública llamó al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de Prisiones, al sector privado, a la sociedad civil y a los organismos internacionales a trabajar con determinación en esta reforma. “Como Estado social y democrático de derecho, debemos garantizar la protección efectiva de estos derechos”, manifestó.