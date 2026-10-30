Cumpleaños nuestra querida Lisbet Lorenzo de Sanchez

Bávaro, Punta Cana, R. D.-Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque celebramos un año mas de vida de una mujer verdaderamente de largas y extraordinarias Virtudes excepcionales. Y hablo de nuestra muy querida y amada Lisbet Lorenzo de Sanchez, esposa de una de mis prendas de mi corazon, mi hijo mas pequeño Andres Emmanuel Sanchez Beltre. Quiero aprovechar este cumpleaños para decirte lo mucho que te admiramos y el profundo cariño que te tenemos.

Ver la forma en que te entregas a cada faceta de tu vida es una verdadera inspiración. En el ámbito profesional, eres una dama ejecutiva brillante, una mujer con una visión, determinación y liderazgo admirables que persigue y alcanza cada una de sus metas. Pero lo que más llena de gratitud mi corazón es ver la maravillosa esposa que eres para mi hijo más pequeño. Gracias por tu amor incondicional, por tu complicidad y por construir junto a él un hogar lleno de paz, apoyo mutuo y felicidad.

Por tal razón una buena parte de su familia y amigos le ofrecieron un agasajo en la Cadena de Hoteles Occidentales en Bávaro, Punta Cana, Republica Dominicana.

Y a la verdad que aqui nos hicieron muchisima falta nuestras queridas, Su Abuela Doña Juana, Su madre Ana Hortensia Cabral (Mayi Mi modelo especial, su muy amada Tia Esther Cabral con su muy amada y querida (Nicole) y otros de su familia, saludoos a todos donde quierea que se encuentren saben que tambien los amamos.

Llegaste a nuestra familia para sumar luz, elegancia y alegría. Deseo que este nuevo año de vida te regale muchísima salud, éxitos que superen tus propias expectativas y momentos de paz para disfrutar de todo lo bonito que has sembrado. Que nunca te falte esa fuerza y esa sonrisa que te caracterizan.

Para mi querida nuera, Lisbet Lorenzo de Sánchez, Hoy en tu cumpleaños quiero dedicarte unas palabras de corazón. Eres una mujer excepcional: amable, educada, inteligente y una ejecutiva muy aplicada y dedicada. Admiro tu profesionalismo, tu nobleza y la forma tan bonita con la que cuidas de tu hogar y de mi hijo. Desde que llegaste a nuestra familia, nos has traído alegría y orgullo. Tenerte como nuera es una verdadera bendición. En tus 29 años, le pido a Dios que te colme de salud, amor, éxitos y que todos tus proyectos se hagan realidad. Que sigas brillando como hasta ahora. ¡Muchísimas felicidades, mi querida Lisbet!

Con todo mi cariño y respeto, ¡Feliz cumpleaños, querida nuera! Te queremos y te celebramos hoy y siempre.