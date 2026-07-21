Osceola está cambiando… la pregunta es si todos avanzamos al mismo ritmo

OSCEOLA 360

Investigando el presente. Vigilando el futuro.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Hay una realidad que ningún residente de Osceola puede ignorar.

Nuestro condado está cambiando a una velocidad extraordinaria.

Basta recorrer la U.S. 192, transitar por Narcoossee Road, Circular Road, Neptune Road o conducir entre Kissimmee y St. Cloud para comprender que el paisaje de hace apenas cinco años ya no existe. Donde antes había terrenos vacíos, hoy aparecen comunidades residenciales, comercios, centros logísticos y nuevas inversiones.

El crecimiento es evidente.

Pero la pregunta que debemos hacernos como comunidad es mucho más profunda:

¿Está creciendo también nuestra calidad de vida?

Esa será precisamente la misión permanente de OSCEOLA 360.

No solo informar lo que ocurre.

Sino preguntar lo que muchas veces nadie pregunta.

Kissimmee vive una transformación silenciosa

Durante décadas, Kissimmee fue vista principalmente como la puerta de entrada al turismo de la Florida Central.

Hoy esa realidad está cambiando.

La ciudad ya no depende únicamente de los visitantes que llegan a Disney o a las atracciones cercanas.

Cada vez más empresas, profesionales y familias deciden establecer aquí su hogar y desarrollar sus negocios.

El centro histórico comienza a recibir nuevas inversiones, mientras continúan los esfuerzos para revitalizar Broadway y hacer el área más amigable para peatones y visitantes. Entre los proyectos estudiados figura una reconfiguración vial (“road diet”) para ampliar aceras y mejorar la experiencia urbana.

La visión es positiva.

Pero todo proyecto urbano debe responder una pregunta esencial:

¿Cómo beneficiará a quienes viven aquí todos los días?

St. Cloud dejó de ser la “ciudad tranquila”

Durante muchos años, St. Cloud fue considerada una comunidad pequeña, residencial y alejada del intenso desarrollo de Orlando.

Eso también está cambiando.

Hoy es una de las ciudades de mayor crecimiento en Florida Central. Nuevos proyectos residenciales, comercios, instalaciones públicas y desarrollos de uso mixto están modificando rápidamente su perfil económico y urbano.

Ese crecimiento genera entusiasmo.

Pero también inquietudes.

Más viviendas significan más vehículos.

Más familias requieren más escuelas.

Más negocios exigen mejor infraestructura.

Más desarrollo implica una mayor presión sobre el sistema vial.

Y ahí aparece el verdadero desafío.

El tráfico ya no es un problema del futuro

Hace algunos años hablar de congestión vehicular en Osceola parecía una preocupación exclusiva de Orlando.

Hoy ya no.

Miles de conductores experimentan diariamente retrasos en corredores estratégicos que conectan Kissimmee, St. Cloud y el resto de la región.

La respuesta tradicional suele ser construir nuevas carreteras.

Sin embargo, la experiencia demuestra que abrir una vía adicional no siempre resuelve el problema si el crecimiento continúa superando la capacidad de la infraestructura.

Incluso propuestas como nuevas conexiones viales en áreas rurales han generado debate entre quienes ven una solución al tránsito y quienes temen un impacto sobre el carácter de esas comunidades.

La planificación debe mirar veinte años hacia adelante, no únicamente la próxima urbanización.

La vivienda continúa siendo el gran reto

Uno de los temas que más preocupa a las familias hispanas es el acceso a una vivienda.

Cada nuevo desarrollo representa una oportunidad para aumentar la oferta.

Pero también existe una realidad innegable.

Muchos trabajadores esenciales continúan enfrentando enormes dificultades para comprar una casa cerca de su lugar de trabajo.

Bomberos.

Maestros.

Policías.

Empleados del sector salud.

Pequeños empresarios.

La pregunta ya no es únicamente cuántas viviendas construiremos.

La pregunta es:

¿Quién podrá comprarlas?

NeoCity y la economía del conocimiento

Mientras Kissimmee y St. Cloud crecen hacia el oeste y el este, Osceola también apuesta por convertirse en un centro de innovación tecnológica.

NeoCity representa una de las inversiones más ambiciosas del condado para atraer industrias relacionadas con semiconductores, investigación y manufactura avanzada.

Si ese esfuerzo continúa consolidándose, podría diversificar la economía local y reducir la dependencia del turismo.

Sin embargo, atraer empresas también exige preparar a la fuerza laboral local para acceder a esos empleos.

La inversión en educación y capacitación será tan importante como la inversión en edificios.

El ciudadano quiere resultados

Los residentes no miden el éxito del gobierno por el número de comunicados de prensa.

Lo miden por lo que experimentan cada mañana.

¿Cuánto tiempo tardan en llegar al trabajo?

¿Es seguro el vecindario?

¿Hay cupos suficientes en las escuelas?

¿Pueden acceder a una vivienda?

¿Reciben servicios públicos eficientes?

Esas son las preguntas que verdaderamente definen la calidad de vida.

OSCEOLA 360 nace con un compromiso

Esta columna no será un espacio para criticar por criticar.

Tampoco será un boletín institucional.

Nuestro compromiso será observar.

Preguntar.

Verificar.

Dar seguimiento.

Reconocer cuando las cosas se hacen bien.

Y señalar cuando existan asuntos que merezcan mayor explicación.

Porque el crecimiento de Osceola no puede medirse únicamente por la cantidad de permisos de construcción aprobados.

Debe medirse por el bienestar de quienes viven aquí.

Lo que estaremos investigando

En las próximas entregas de OSCEOLA 360 profundizaremos en temas que afectan directamente a nuestra comunidad:

¿Está preparada la infraestructura vial para el crecimiento proyectado de Osceola?

¿Cómo evolucionan los precios de la vivienda en Kissimmee y St. Cloud?

¿Qué proyectos públicos tendrán el mayor impacto durante los próximos años?

¿Cómo se están utilizando los recursos públicos destinados al crecimiento del condado?

¿Qué oportunidades económicas están llegando realmente para los pequeños empresarios hispanos?

Porque una comunidad informada participa más.

Y una comunidad que participa exige mejores decisiones.

Ese será el compromiso permanente de OSCEOLA 360.