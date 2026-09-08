Presidente Abinader felicita al COE y a todos los organismos de socorro, por la coordinación del Simulacro Nacional. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona felicitó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a los organismos de socorro, así como a las instituciones públicas y privadas y a los ciudadanos que participaron en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, realizado de manera simultánea a las 10:00 de la mañana en todo el territorio nacional, destacando la importancia de mantener una preparación permanente para fortalecer la capacidad de respuesta y preservar vidas.

Al dirigirse a los participantes, en la explanada frontal del Palacio Nacional, el mandatario, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, resaltó que este tipo de ejercicios permite a la población adquirir conocimientos y tener mayor claridad sobre cómo actuar ante una emergencia, con el propósito de proteger la vida propia y contribuir a salvar la de otras personas.

El jefe de Estado explicó que el país ha realizado simulacros anteriormente, pero que en esta ocasión el ejercicio se desarrolló de manera más general y completa, lo que permitirá seguir fortaleciendo las capacidades de respuesta ante posibles emergencias.

El presidente Abinader señaló que la preparación debe mantenerse de manera permanente, mediante la aplicación de mejores técnicas y procedimientos que permitan actuar correctamente ante un eventual terremoto, un fenómeno que, aunque se espera que nunca ocurra, demanda una preparación preventiva constante.

En ese sentido, destacó que contar con las condiciones, la preparación y los conocimientos necesarios es fundamental para responder oportunamente y reducir los riesgos para la población.

El gobernante valoró, además, la participación de personas de todo el territorio nacional y de las empresas privadas que se coordinaron con el COE para integrarse al ejercicio preventivo.

Asimismo, felicitó a los jóvenes que forman parte del COE y reconoció el trabajo realizado para hacer posible el simulacro nacional, exhortando a continuar fortaleciendo la cultura de prevención y preparación en la República Dominicana.

El presidente Abinader agradeció a todos los participantes y a los medios de comunicación por su colaboración, al tiempo que pidió a Dios que proteja siempre a la población dominicana.

Al concluir, reiteró su llamado a continuar trabajando unidos y con fe para fortalecer la capacidad del país de enfrentar cualquier eventualidad y preservar vidas.

Estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Administración Pública, Sigmund Freund; el director general de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) y vocero de la Presidencia, Félix Reyna, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, entre otros funcionarios.

Presidente Luis Abinader convoca a las iglesias a jornada nacional de oración y acción de gracias por la República Dominicana

Eleva oraciones por cada familia dominicana, especialmente por quienes enfrentan enfermedades, momentos de angustia y dificultades.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader convocó este lunes a una jornada de oración y acción de gracias en un encuentro que reúne a representantes de distintas denominaciones religiosas y servidores públicos en el Palacio Nacional.

El jefe de Estado junto a la primera dama, Raquel Arbaje, destacó el significado de la Jornada Nacional de Oración por la República Dominicana, al afirmar que la fe brinda fortaleza para enfrentar las dificultades y renovar la esperanza.

“Por eso esta jornada tiene para mí un significado especial, porque reunirnos aquí en el Palacio Nacional para orar por la República Dominicana nos recuerda algo importante. La fe no nos aparta de la realidad, nos da fuerzas para enfrentarla y para transformarla, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Ese es el sentido de esta jornada, orar para encontrar sabiduría, para renovar las esperanzas, para que Dios nos proteja de los desastres de la naturaleza, orar para una República Dominicana en paz”.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Las Cariátides de la Casa de Gobierno, junto a representantes de las iglesias católicas y cristianas, el mandatario pidió a Dios sabiduría para ejercer sus responsabilidades públicas, fortaleza ante las dificultades y sensibilidad para atender las necesidades de la población.

El presidente Abinader elevó oraciones por cada familia dominicana, especialmente por quienes enfrentan enfermedades, momentos de angustia y dificultades, así como por los jóvenes y adultos mayores, y pidió protección ante los desastres naturales y por una República Dominicana en paz.

El jefe de Estado exhortó a que la jornada trascienda el momento de oración y se convierta en un compromiso de acción, servicio y solidaridad, “que ese amén sea también un comienzo, que sea un compromiso, una decisión de salir de aquí más dispuesto a escuchar, más dispuesto a ayudar, más dispuesto a perdonar y más dispuesto a servir”.

El presidente Abinader reafirmó su confianza en el pueblo dominicano y llamó a mantener la fe, la esperanza y la disposición de ayudar a los demás, al tiempo que concluyó su intervención pidiendo a Dios que bendiga a la República Dominicana y a todos sus ciudadanos.

Unirse en oración por el bienestar, la protección y la prosperidad de la República Dominicana

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, invitó a la nación a unirse en oración y en acción a través de las iniciativas preventivas que ejecuta el Gobierno ante situaciones de emergencia.

“Esta jornada nos convoca a unir la fe con la acción. Mientras invitamos a todas las iglesias y a la comunidad creyente a orar por el bienestar, la protección y la prosperidad de la República Dominicana, también estamos tomando medidas concretas de prevención, como el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, la campaña educativa del COE y la evaluación de infraestructuras que realizan el Mivhed y el MOPC. Se trata de prepararnos con responsabilidad, sin temor y con la confianza puesta en Dios”, explicó Paliza.

Clama por protección, paz y bendiciones por el país

El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, pidió a Dios que continúe protegiendo y cuidando a la República Dominicana, fortaleciendo la fe de su pueblo y guiándolo ante las dificultades.

Asimismo, oró por las familias, los enfermos, los afligidos y quienes gobiernan el país, implorando bendiciones, paz y protección divina para toda la nación.

Un hito en la historia de República Dominicana

Por su parte, el superintendente nacional del Concilio de las Asambleas de Dios en la Dominicana, pastor Julio Morales, destacó como un hito en la historia del país la decisión del presidente Luis Abinader de convocar a representantes de las iglesias y distintos sectores de la vida nacional al Palacio Nacional para orar por la República Dominicana.

Al establecer un paralelo con el relato bíblico del rey de Nínive, el reverendo Morales resaltó que, al igual que aquel gobernante, el mandatario dominicano hizo una pausa en su agenda para propiciar un momento de clamor por la nación, calificándolo como un hecho que podría marcar un antes y un después en la historia del país.

Durante su oración, Morales pidió a Dios misericordia, protección y dirección para la República Dominicana, así como sabiduría para el presidente Abinader, su gobierno y su equipo de gestión.

De manera simultánea, servidores públicos de distintas instituciones participaron en jornadas de oración desde sus respectivas sedes, como parte de esta iniciativa que procura fortalecer los valores, la unidad y la esperanza entre los dominicanos.