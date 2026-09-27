Director General de la Policía Nacional se reencuentra con oficiales que graduó hace años como director de la antigua Academia “2 de Marzo”. Otras Noticias Policiales

Santo Domingo, R. D.-El Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ernesto Rodríguez García, compartió este sábado un almuerzo con 72 oficiales superiores pertenecientes a las promociones XXXIII “Profesor Juan Bosch” y XXXIV “Marcos Adón”, con quienes mantiene un vínculo especial, al haber sido parte de su proceso de formación y graduación cuando se desempeñaba como director de la antigua Academia para Cadetes “2 de Marzo”, ostentando entonces el rango de coronel, entre los años 2012 y 2013.

El encuentro, celebrado en el Club para Oficiales de la institución del orden, constituyó un reencuentro entre el actual director general y los oficiales que, años atrás, estuvieron bajo su conducción durante una etapa fundamental de su formación policial.

De los 72 participantes, 29 pertenecen a la XXXIII Promoción “Profesor Juan Bosch” y 43 a la XXXIV Promoción “Marcos Adón, ERD”, ambas egresadas de la antigua Academia para Cadetes “2 de Marzo”, hoy Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González, P.N. De los integrantes de la XXXIV Promoción, dos ostentan actualmente el rango de teniente coronel, mientras que los demás participantes ostentan el rango de mayor.

Durante la jornada, el mayor general Rodríguez García compartió de manera cercana con los oficiales, evocando los vínculos construidos durante su etapa de formación y destacando los valores de disciplina, integridad, vocación de servicio y compromiso institucional que caracterizan a quienes abrazaron la carrera policial.

Los oficiales participantes desempeñan actualmente diversas responsabilidades dentro de la Policía Nacional, tanto en el Palacio de la Policía Nacional como en otras dependencias, en funciones operativas, administrativas, de prevención, investigación, inteligencia, entre otras áreas vinculadas al cumplimiento de la misión institucional de proteger y servir a la ciudadanía.

La actividad se desarrolló en un ambiente de fraternidad y confraternidad, amenizado con música, en el que los oficiales tuvieron la oportunidad de compartir con quien, décadas atrás, estuvo al frente de la academia donde recibieron parte esencial de su preparación como futuros oficiales de la Policía Nacional.

Este reencuentro también puso de manifiesto la continuidad de los vínculos profesionales y humanos forjados durante la formación policial, así como la evolución de aquellos cadetes que hoy ocupan posiciones de responsabilidad dentro de la institución del orden.

El director general resaltó la importancia de propiciar espacios de integración que permitan fortalecer los lazos entre los miembros de la institución, reconocer sus trayectorias y preservar los valores que han acompañado a varias generaciones de oficiales a lo largo de su carrera policial.

La jornada concluyó en un ambiente de fraternidad, marcado por el reencuentro entre el director general y los oficiales que, años después de haber sido graduados bajo su dirección en la antigua Academia “2 de Marzo”, continúan sirviendo a la sociedad dominicana desde distintas responsabilidades dentro de la Policía Nacional.

Fuerza de Tarea Conjunta mantiene tasa de homicidios en 7.34 y 28 territorios en niveles de un dígito

El 80 % de los territorios registra una tasa igual o inferior a 9.99 homicidios por cada 100,000 habitantes, según el más reciente reporte de estadística delictiva.*

La Fuerza de Tarea Conjunta mantiene en 7.34 por cada 100,000 habitantes la tasa acumulada de homicidios al 18 de septiembre de 2026, mientras 28 territorios presentan tasas de un dígito, equivalente al 80 % del territorio nacional.

El centésimo sexagésimo sexto reporte semanal registra 57 homicidios, 118 heridos, 2,480 robos y 907 accidentes de tránsito durante el período analizado.

La tasa de homicidios mantiene una tendencia descendente sostenida, al pasar de 13.20 en 2022 a 7.34 en 2026, para una reducción acumulada de 44.4 %. Frente al mes anterior, cuando se situaba en 7.41, representa una disminución aproximada de 0.9 %.

Del total de la tasa actual, 0.89 puntos corresponden al componente de extranjeros, por lo que la tasa correspondiente a nacionales se sitúa en 6.45 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Los territorios con las tasas más elevadas son Elías Piña (20.09), Bahoruco (17.72), Pedernales (11.45), Hermanas Mirabal (10.71), Monte Plata (10.48) y Dajabón (10.34).

Policía Nacional ocupa máquinas tragamonedas ilegales durante operativo en barrios de Baní

Baní, provincia Peravia.— Agentes de la Policía Nacional de la Republica Dominicana ocuparon múltiples máquinas tragamonedas que operaban de manera irregular, durante un operativo preventivo realizado en distintos sectores y establecimientos comerciales de este municipio de la provincia Peravia.

La intervención, ejecutada por miembros de la Dirección Regional Sur Central, forma parte de las acciones dirigidas a prevenir actividades que puedan afectar la convivencia y seguridad ciudadana, especialmente aquellas que facilitan el acceso de menores de edad a juegos de azar.

La institución informó que este tipo de operativos continuará de manera permanente en toda la provincia Peravia, al tiempo que exhortó a propietarios de colmados y otros establecimientos comerciales a abstenerse de instalar o permitir el funcionamiento de máquinas tragamonedas de manera ilegal.

Policía recupera miles de dólares sustraídos en asalto y abate a prófugo en operativo de la DICRIM

​En una reciente rueda de prensa encabezada por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, la institución dio a conocer los avances de una intensa jornada de operativos de persecución e investigación en distintas demarcaciones del país.

​Las autoridades informaron la recuperación de US33,690 y RD196,500 en efectivo que habían sido sustraídos durante un violento asalto en el que perdió la vida la esposa del conocido merenguero «Julián Oro Duro». Durante las diligencias de allanamiento en coordinación con el Ministerio Público, los agentes ocuparon evidencias clave y dinero en efectivo oculto en una de las viviendas vinculadas a los imputados.

​De igual manera, el vocero policial confirmó la caída de un reconocido prófugo de la justicia, apodado «El Come Hombre de Los Frailes», tras un enfrentamiento a tiros con unidades de la Dirección Central de Investigación (DICRIM). El hecho se produjo cuando los agentes intentaban ejecutar una orden de arresto en su contra.

​Finalmente, la institución del orden reiteró que mantiene un despliegue constante de patrullaje preventivo en Santo Domingo Este y otros puntos del Gran Santo Domingo para garantizar el orden público y dar respuesta rápida a las denuncias de la ciudadanía.