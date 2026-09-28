De estación del Sheriff a redevelopment: Osceola pagará $1.5 millones por demoler el viejo Publix

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

28 de septiembre de 2026

OSCEOLA COUNTY, Florida — Durante años, el enorme edificio vacío de lo que alguna vez fue un Publix en International Drive ha permanecido como una pieza inconclusa del patrimonio inmobiliario del Condado de Osceola.

Ahora su historia entra en una nueva etapa.

El antiguo supermercado ubicado en 2925 International Drive, Kissimmee, cerca de U.S. 192 y Celebration, será demolido dentro de un proyecto valorado en aproximadamente $1.5 millones, mientras avanza el redevelopment de una propiedad pública que el Condado había destinado años atrás a una finalidad muy diferente: convertirse en un centro operativo de la Oficina del Sheriff para el oeste de Osceola.

La demolición podría parecer simplemente la eliminación de un edificio comercial abandonado.

No lo es.

Detrás de esas paredes vacías existe una historia de adquisición pública, planes de seguridad, años de espera, una decisión de vender el terreno y ahora dinero destinado a preparar la propiedad para una nueva etapa de desarrollo.

La pregunta para los contribuyentes es sencilla:

¿Cómo pasó una propiedad comprada para servir al gobierno y a la seguridad pública a convertirse en una oportunidad de redevelopment privado, y cuál será finalmente el balance financiero para Osceola County?

Un Publix de casi 50,000 pies cuadrados

El edificio tiene aproximadamente 49,101 pies cuadrados y fue construido en 1996.

Publix operó allí hasta 2012, cuando abrió otra tienda cercana en Water Tower Shoppes, en Celebration. Desde entonces, la estructura quedó sin el uso comercial que originalmente justificó su construcción.

La parcela comprende aproximadamente 4.61 acres en una ubicación estratégica cerca de la intersección de International Drive y U.S. 192, a poca distancia de Gaylord Palms y Celebration.

No estamos hablando, por tanto, de un terreno marginal.

Estamos hablando de una propiedad situada dentro de uno de los corredores turísticos y comerciales más valiosos del oeste de Osceola.

El Condado la compró para otra cosa

Aquí comienza la parte más importante de la historia.

Osceola County adquirió el antiguo espacio comercial en 2016.

¿Para qué?

El propio Condado explicó posteriormente que el inmueble serviría como West Government Center y como centro operativo para la Oficina del Sheriff en el oeste del Condado.

La justificación tenía una lógica pública concreta.

Según el gobierno del Condado, las operaciones del Sheriff para esa zona funcionaban desde una parte de una estación de bomberos en Pleasant Hill Road, mientras el oeste de Osceola generaba un alto volumen de llamadas de servicio.

El Condado incluso informó que estaba avanzando en la selección de un arquitecto para el futuro centro.

Es decir, 2925 International Drive no fue simplemente una inversión inmobiliaria.

La propiedad estaba vinculada a un proyecto de seguridad pública.

Pero ese proyecto nunca se materializó allí.

Diez años después, el plan cambió

A finales de 2025, Osceola County salió a buscar un comprador/desarrollador para aproximadamente 4.61 acres de terreno propiedad del Condado en 2925 International Drive.

Los documentos de la solicitud indicaban que el terreno estaba designado para uso Tourist Commercial y tenía zonificación Planned Development. El proceso buscaba un equipo con capacidad para adquirir y desarrollar la propiedad.

En enero de 2026 llegó una decisión importante.

El Condado autorizó al County Manager a negociar la venta del antiguo Publix con Xentury City Development Co.

La propuesta planteaba transformar el lugar en un destino comercial orientado a experiencias, incluyendo espacios de comida y actividades tanto interiores como exteriores.

Xentury no es un nombre menor en esa zona.

El desarrollo Xentury City forma parte de un Development of Regional Impact de aproximadamente 359.33 acres, aprobado originalmente en 1994 y modificado posteriormente.

Los derechos de desarrollo documentados por Osceola County contemplan hasta 5,050 unidades de hotel/timeshare, 520 viviendas, 429,077 pies cuadrados de comercio y servicios, 42,000 pies cuadrados de atracciones o recreación y 1.25 millones de pies cuadrados de oficinas.

Por tanto, el antiguo Publix no debe analizarse como una parcela aislada.

Forma parte de un territorio donde turismo, vivienda, comercio y desarrollo de gran escala convergen.

Ahora viene la demolición

La novedad del 28 de septiembre de 2026 es que el edificio finalmente se encamina hacia la desaparición.

Orlando Business Journal reporta que Osceola County aprobó un contrato de aproximadamente $1.48 millones para demoler el antiguo Publix, un proyecto que podría despejar el camino para el nuevo desarrollo de la propiedad.

La demolición significa que, después de años de incertidumbre, el inmueble comienza físicamente su transición.

Pero también introduce una pregunta que OSCEOLA 360 considera fundamental:

¿Quién absorbe el costo de preparar una propiedad pública para su redevelopment?

Si el Condado desembolsa aproximadamente $1.48 millones para eliminar el edificio antes de completar o ejecutar la transferencia al desarrollador, ese gasto debe analizarse junto con el precio de venta y los demás costos acumulados durante los años en que el gobierno fue propietario.

Sin esa contabilidad completa, resulta imposible determinar si la operación representa financieramente un beneficio, una pérdida o un resultado intermedio para los contribuyentes.

La cifra que falta: el costo total para el público

El número de $1.48 millones por sí solo no cuenta toda la historia.

Para evaluar correctamente esta operación se necesitan por lo menos cuatro cifras:

¿Cuánto pagó originalmente Osceola County para adquirir la propiedad?

¿Cuánto dinero público se gastó durante aproximadamente una década en mantenimiento, seguridad, estudios, arquitectura u otros trabajos relacionados con el inmueble?

¿Cuánto costará exactamente la demolición una vez concluida?

¿Cuál será el precio final que pagará Xentury City Development por la propiedad?

Solo colocando esos números uno al lado del otro puede evaluarse el resultado financiero para el Condado.

Una propiedad pública no debe juzgarse únicamente por cuánto se vende.

Debe considerarse cuánto costó comprarla, mantenerla, prepararla y finalmente transferirla.

¿Qué ocurrió con el centro del Sheriff?

Existe además otra pregunta que no es estrictamente financiera.

El antiguo Publix fue presentado como una solución para mejorar las operaciones del Sheriff en el oeste del Condado.

El propio gobierno explicó que la ubicación permitiría establecer allí un centro operacional porque esa zona recibía un alto volumen de llamadas de servicio.

Si esa necesidad existía entonces, hay que preguntar:

¿Dónde se resolvió?

¿Fue construido el centro en otra propiedad?

¿Cambió la estrategia de la Oficina del Sheriff?

¿El crecimiento del oeste de Osceola eliminó aquella necesidad o, por el contrario, la hizo mayor?

¿Y cuánto costó la solución alternativa?

Cambiar un proyecto gubernamental no significa necesariamente que la decisión sea incorrecta.

Las necesidades públicas cambian y un inmueble puede dejar de ser adecuado para el propósito inicialmente previsto.

Pero cuando cambia el destino de una propiedad adquirida con fondos públicos, el gobierno debe poder explicar qué ocurrió con la necesidad pública que justificó originalmente su adquisición.

Xentury City también merece seguimiento

El redevelopment no termina con la demolición.

El plan presentado anteriormente contempla convertir el sitio en un destino comercial con opciones de comida y espacios de experiencia.

Eso podría devolver actividad económica a un terreno que ha permanecido improductivo durante años.

Pero entre una propuesta y un proyecto construido existe una distancia considerable.

OSCEOLA 360 seguirá especialmente:

el cierre definitivo de la operación inmobiliaria;

el precio final de compraventa;

las condiciones impuestas al desarrollador;

los permisos de demolición y construcción;

los incentivos públicos, si existieran;

el calendario de construcción;

los negocios que finalmente ocuparán el proyecto;

y cualquier modificación a los derechos de desarrollo existentes.

No debe confundirse una autorización para negociar con una construcción terminada.

Un corredor que continúa transformándose

El antiguo Publix se encuentra en un sector donde el valor del terreno está íntimamente conectado con turismo, Celebration, U.S. 192, International Drive y Gaylord Palms.

Xentury City fue concebido desde hace décadas como un proyecto regional de grandes dimensiones. El expediente oficial contempla cientos de viviendas, miles de unidades hoteleras o timeshare y más de un millón de pies cuadrados de oficinas.

La demolición del antiguo supermercado es pequeña comparada con ese universo de desarrollo.

Pero es simbólicamente importante.

Durante años, el edificio representó una propiedad pública sin completar el propósito para el cual había sido adquirida.

Ahora puede convertirse en otra pieza del crecimiento privado de ese corredor.

Lo que OSCEOLA 360 investigará después

Hay documentos que deben completar esta historia.

OSCEOLA 360 considera necesario establecer:

1. El precio exacto que Osceola County pagó por 2925 International Drive en 2016.

2. Todos los gastos públicos acumulados en la propiedad desde su adquisición.

3. La empresa seleccionada para realizar la demolición y el valor exacto del contrato.

4. Qué incluye específicamente el contrato de aproximadamente $1.48 millones.

5. Quién será responsable de cualquier sobrecosto o condición ambiental descubierta durante la demolición.

6. El precio definitivo y las condiciones de la venta a Xentury City Development.

7. Si existen incentivos, créditos, reembolsos u otras obligaciones públicas relacionadas con el redevelopment.

8. Qué ocurrió finalmente con el West Government Center y el centro operacional del Sheriff que originalmente se proyectaban para la propiedad.

Esos datos permitirán responder la pregunta que realmente importa:

Después de comprar, conservar y ahora demoler el edificio, ¿cuál será el costo o beneficio neto de esta operación para los contribuyentes de Osceola County?

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Un edificio vacío puede parecer simplemente un problema visual.

Cuando pertenece al gobierno, es también un activo público.

Y cuando ese activo fue adquirido para una finalidad gubernamental que nunca se materializó, su historia merece algo más que celebrar que finalmente será demolido.

El antiguo Publix de International Drive ha pasado de supermercado a propiedad pública, de futuro centro del Sheriff a inmueble vacante y ahora de inmueble vacante a oportunidad de redevelopment privado.

La demolición de aproximadamente $1.48 millones puede ser el paso necesario para devolver el terreno a un uso productivo.

Pero todavía falta conocer la ecuación completa.

Cuánto pagó el público.

Cuánto ha gastado.

Cuánto recibirá.

Y qué obtendrá finalmente a cambio.

En esas cuatro respuestas estará la verdadera historia de 2925 International Drive.