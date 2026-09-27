Presidente dominicano Luis Abinader inaugura nuevo Caipi República de Colombia y fortalece la protección de niños de familias vulnerables

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader inauguró este sábado un nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), una obra concebida y ejecutada como parte de las políticas del Gobierno, la cual está destinada a fortalecer el cuidado y el sano desarrollo de 250 niños y niñas de familias en condiciones de vulnerabilidad.

La obra fue construida a través de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación que dirige el ingeniero Roberto Herrera, como un proyecto destinado a fortalecer los espacios para la atención de la primera infancia.

Alianza con el sector productivo

En las palabras centrales del acto, la directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Xiomara Guante, anunció que una de las novedades de este centro es su integración con el sector productivo de la zona.

La obra está proyectada para impactar de manera directa a niños que viven junto a sus familias en los sectores Villa Claudia, Residencial Villa Graciela, Residencial Carmen María, Urbanización Real, Brisas del Norte, Los Peralejos, El Condado y Don Honorio.

Explicó que ya iniciaron contactos con empresas y organizaciones cercanas, con el objetivo de que los padres y madres que laboran en los alrededores, quienes contribuyen a sostener la economía local, puedan beneficiarse de los servicios del centro, convertido en un punto de encuentro entre las familias, la comunidad y el sector privado.

Manifestó que, con esta iniciativa, el gobierno del presidente Luis Abinader reafirma su compromiso de expandir la cobertura de servicios para la niñez de 0 a 5 años, para permitir que más madres dominicanas puedan trabajar, estudiar y emprender con la tranquilidad de que sus hijos están en manos de profesionales.

Guante destacó que la entrega de este centro va más allá de una infraestructura física, al representar una política de Estado enfocada en la primera infancia como pilar fundamental del desarrollo del país.

Detalló que el Caipi República de Colombia ofrecerá servicios bajo un modelo multidisciplinario que incluye educación y estimulación temprana, salud y nutrición, atención para niños con necesidades educativas especiales y condiciones de discapacidad.

Indicó que, desde el centro, las familias también recibirán apoyo en el registro de nacimiento, a fin de garantizar el derecho a la identidad, en un entorno libre de violencia.

El centro ofrecerá servicios especializados a 250 niños y niñas de 0 a 5 años provenientes de ocho sectores cercanos a la avenida República de Colombia. Cuenta con 10 aulas especializadas, de las cuales dos están equipadas para la atención exclusiva de lactantes y las ocho restantes acogerán a niños y niñas de 1 a 5 años.

El nuevo Caipi forma parte del programa de ampliación de los servicios dirigidos a la primera infancia que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader, con el propósito de que más niños, niñas y familias reciban las atenciones bajo el modelo del Inaipi, especialmente aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Con este nuevo centro suman 64 los que ofrecen servicios en el Distrito Nacional: 10 Caipi y 54 Centros de Atención a la Infancia y la Familia (Cafi), con una capacidad instalada para recibir a 21,407 niños y niñas.

Bendición y agradecimiento

La bendición de la obra estuvo a cargo del sacerdote Santos Monción, en representación del párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, quien afirmó que en el centro los niños estarán bien instruidos y pidió la colaboración de los parroquianos para que este sea un lugar donde los niños y niñas puedan sentirse protegidos.

Las palabras de agradecimiento, en nombre de las madres de los niños beneficiados, estuvieron a cargo de Maurin Báez, quien destacó la oportunidad que el centro ofrece a sus hijos para estimular el desarrollo de sus habilidades cognitivas, emocionales y sociales, mediante el fomento de la curiosidad, la creatividad y la autonomía.

“Gracias, señor presidente, por mirar hacia nuestras comunidades, por su compromiso y por hacer posible que hoy nuestras familias cuenten con este espacio dedicado al cuidado de nuestros valiosos tesoros”, expresó.

Tras el corte de la cinta, el mandatario recibió una Biblia de manos de niños y jóvenes de la Iglesia adventista, gesto que reconoció como el “mejor regalo en este Día de la Biblia”, especialmente por la disciplina y vocación de quienes pusieron en sus manos el libro sagrado. Asimismo, pidió a Dios la bendición para cada uno de ellos y a sus familias.