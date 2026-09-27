Grupo de Combate de la FARD Celebra Su Aniversario. Otras Noticias Militares

Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo Este.-La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) se vistió de gala para conmemorar el 64.° aniversario de su emblemático Grupo de Combate. Esta importante fecha resalta más de seis décadas de compromiso inquebrantable, defensa de la soberanía nacional y profesionalismo por parte de los hombres y mujeres que surcan los cielos patrios.

Homenaje a la Historia y a los Pioneros

Las festividades comenzaron con un profundo sentido de patriotismo y respeto hacia quienes abrieron el camino. Con una solemne izada del Pabellón Nacional y una ofrenda floral en la Plaza de los Caídos, las autoridades rindieron tributo a los héroes caídos.

Encabezado por el comandante general de la institución, el mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, el programa conmemorativo fomentó la unión intergeneracional al incluir un emotivo desayuno junto a veteranos miembros de la unidad en condición de retiro.

La celebración combinó la camaradería con la preparación táctica de alto nivel. Entre las actividades destacadas figuraron una exigente práctica de tiro para certificación, una ceremonia protocolar y un almuerzo especial con el alto mando.

El evento contó con la distinguida presencia del viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico en aviación Carlos Febrillet Rodríguez, así como del Estado Mayor Ampliado y oficiales de los diversos grupos de vuelo del Comando Aéreo.

Mirando al Futuro con Orgullo

Durante su discurso central, el mayor general Souffront Tamayo —quien además forma parte histórica del Grupo de Combate— invitó a los presentes a reflexionar sobre el orgullo de portar este uniforme. Asimismo, enfatizó la gran responsabilidad de dar continuidad al legado de valentía y entrega dejado por las generaciones precedentes.

GOLPEAN MICROTRÁFICO EN EL GSD: INCAUTAN MÁS DE 19,000 GRAMOS DE DISTINTOS NARCÓTICOS Y ARRESTAN A 40 PERSONAS

En Santo Domingo Este, las fuerzas operativas ejecutaron 70 intervenciones en Villa Faro, Villa Duarte, Los Mina, Mendoza, Los Frailes, Villa Carmen, Los Invasores, Cansino, La Toronja y Calero. El saldo en esta demarcación fue de 30 detenidos, entre ellos Jaime Luis De la Rosa López, Laury Jiménez, Romer Calderón Rosado, Albert Luis Ventura Mota, Michael Yoldan De Óleo Agramonte, entre otros.

En la jornada operacional se logró el retiro de las calles de un total de 14,838.4 gramos de sustancias (14,282.5 gramos de cocaína y 555.9 de marihuana), junto a balanzas, celulares y dinero en efectivo.

Mientras que en Santo Domingo Oeste, mediante la ejecución de seis (06) allanamientos en sectores como El Palmar de Herrera, La Cañada de Tufí, La Mina en El Café de Herrera y el Kilómetro 13 de Haina, se arrestaron a Baldes Mallen Méndez, Joselito George y Rodolfo Algenis Castillo Ortiz, en cuyas intervenciones se incautaron 3,469.4 gramos de cocaína, 20.4 gramos de marihuana y 28.3 gramos de crack, para un consolidado de 3,510.2 gramos, además de tres balanzas, una radio de comunicación y un celular.

En Santo Domingo Norte se ejecutaron 45 operativos y dos allanamientos en El Edén, Guaricanos (Los Platanitos y Las 5 Esquinas), Punta de Villa Mella y diversas zonas de Sabana Perdida (Sabana Centro, Villa Blanca, La Caña de Buena Vista, El Cachón, La Barquita, Barrio Nuevo, La Javilla y El Millón).

Aquí se capturó a siete (07) personas y se retiraron de las calles 1,325.8 gramos de narcóticos (627.1 de cocaína, 608.2 de marihuana y 70.5 gramos de crack), así como RD$15,225.00 en efectivo, cinco cámaras de seguridad de vigilancia ilegal, radios de comunicación y balanzas.

En total, las autoridades incautaron 11 balanzas de precisión, tres radios de comunicación, siete celulares, cinco cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo, herramientas comúnmente utilizadas para la venta y monitoreo del negocio ilícito.

La DNCD, la Policía y el MP han ampliado sus capacidades operativas en la lucha contra el tráfico de estupefacientes

Santo Domingo.- En un contundente e ininterrumpido despliegue operativo focalizado para contrarrestar el microtráfico de sustancias controladas, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Policía Nacional, confiscaron 19,674.4 gramos, de diversos tipos de narcóticos, apresaron a 40 personas durante múltiples allanamientos y operativos realizados en el Gran Santo Domingo.

Las intervenciones, desplegadas de manera simultánea durante las últimas 24 horas, se ejecutaron en los municipios Santo Domingo Oeste, Este y Norte, permitieron desmantelar importantes centros de distribución y acopio que operaban en barriadas locales.

DGM registra 1,336 interdicciones durante jornadas de control migratorio en Dajabón

DAJABÓN. — La Dirección General de Migración (DGM) mantuvo durante el período comprendido entre el 16 y el 21 de septiembre sus jornadas de control migratorio en la provincia Dajabón, registrando un total de 1,336 personas interdictadas.

Las intervenciones se desarrollaron en distintos sectores y comunidades de la provincia y zonas aledañas, entre ellos Dajabón, Restauración, El Carrizal, Loma de Cabrera, Cruz de Cabrera, Carbonera, Cañongo, La Vigía, Santiago de la Cruz, Los Miches, Capotillo, El Pino, Partido, Chacuey, Los Ciruelos, Sabana Larga, Palo Blanco y La Aviación.

Durante las jornadas, los equipos de la DGM desplegaron labores de verificación y control migratorio, con presencia en diferentes puntos de la demarcación fronteriza, dando seguimiento a la documentación y al estatus migratorio de los extranjeros intervenidos.

Estas acciones forman parte de las labores permanentes de control migratorio que desarrolla la institución en Dajabón y otras zonas del territorio nacional, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de permanencia de extranjeros en República Dominicana.

La Dirección General de Migración reiteró que continuará desarrollando estas jornadas de control y verificación en la zona fronteriza y demás demarcaciones del país, en cumplimiento de las funciones que le confiere el marco legal vigente en materia de regulación migratoria.