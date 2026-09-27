Cuando dejamos que la máquina piense por nosotros

Hay un momento, silencioso y casi imperceptible, en que una civilización deja de ejercitar su mente. No ocurre con una explosión ni con un anuncio. Ocurre con un clic. Con una pregunta que ya no nos hacemos porque alguien más —algo más— la responde antes de que termine de formarse en nuestra cabeza.

Ese momento ya llegó. Y lo estamos viviendo con una naturalidad que debería inquietarnos.

El cerebro que dejamos de usar

Durante miles de años, el ser humano definió su inteligencia por su capacidad de resolver problemas: enfrentar la incertidumbre, equivocarse, corregir, volver a intentar. Ese proceso —lento, incómodo, a veces frustrante— era precisamente lo que construía el pensamiento crítico. No aprendíamos a pesar de la dificultad; aprendíamos gracias a ella.

Hoy delegamos ese esfuerzo. Le pedimos a la inteligencia artificial que redacte, que resuma, que analice, que decida. Y no hablo de usarla como herramienta —que es legítimo y hasta necesario— sino de sustituir con ella el acto mismo de pensar. Hay una diferencia enorme entre usar una calculadora para multiplicar números grandes y usar una IA para no tener que formular una idea propia.

El riesgo no es la tecnología. El riesgo es la atrofia.

Lo que le estamos enseñando a la próxima generación

Aquí está lo que más me preocupa como educador: los jóvenes que hoy crecen no están viendo la IA como un apoyo puntual, sino como un sustituto permanente del esfuerzo intelectual. Y esto tiene consecuencias que van mucho más allá de una tarea escolar mal hecha.

Un estudiante que se acostumbra a que la máquina piense por él no está ahorrando tiempo: está renunciando a desarrollar las estructuras cognitivas que le permitirán, en veinte años, enfrentar problemas que ninguna IA podrá resolverle —una crisis personal, una decisión ética, un dilema sin respuesta clara en internet.

Estamos formando una generación que confunde tener acceso a la información con poseer conocimiento. Que confunde una respuesta rápida con una respuesta comprendida. Y lo más grave: que empieza a asumir que el esfuerzo intelectual es innecesario, que pensar es “perder tiempo” cuando existe un atajo instantáneo.

Esa creencia —que no hace falta esforzarse porque “la IA lo hace todo”— es quizás el peligro más silencioso de esta época. No es un problema tecnológico. Es un problema de carácter, de disciplina, de formación humana.

Los peligros que no estamos discutiendo lo suficiente

Primero, la pérdida de pensamiento crítico. Cuando dejamos de cuestionar, de contrastar, de dudar, nos volvemos vulnerables a cualquier narrativa que se nos presente con seguridad, aunque esté equivocada.

Segundo, la erosión de la creatividad genuina. La IA puede combinar patrones existentes con una habilidad asombrosa, pero no puede reemplazar la chispa original de una mente humana enfrentándose por primera vez a un problema.

Tercero, la dependencia emocional y cognitiva. Ya vemos jóvenes —y no tan jóvenes— que no toman decisiones sin consultar primero a un chatbot, como si hubiéramos tercerizado no solo el pensamiento, sino el juicio mismo.

Y cuarto, quizás el más profundo: la pérdida de la tolerancia a la frustración. Aprender exige fracasar, insistir, equivocarse. Si eliminamos ese proceso, eliminamos también la resiliencia que necesitamos para vivir.

Si dejamos de pensar por nosotros mismos y delegamos todo a la tecnología, la distancia entre ricos y pobres se volverá mucho más grande. El conocimiento profundo, la estrategia y la capacidad de tomar decisiones importantes se convertirán en un lujo al que solo tendrán acceso las personas con más recursos. Mientras un pequeño grupo controlará y diseñará las herramientas tecnológicas, la mayoría se limitará a usarlas de forma mecánica, perdiendo oportunidades de empleo bien pagado y de superación. Sin un pensamiento crítico para defender sus derechos o evaluar sus opciones, las clases más vulnerables quedarán a merced de decisiones automáticas y consumos impuestos, atrapadas en una desigualdad mucho más difícil de romper.

No se trata de rechazar la IA, sino de no rendirnos ante ella

No propongo el luddismo ni el rechazo ingenuo de una herramienta que, bien utilizada, puede potenciar extraordinariamente la educación. Lo que propongo es recuperar la conciencia de que la IA debe ser un andamiaje, no un reemplazo. Un puente hacia el pensamiento, no un sustituto de él.

Como educadores, como padres, como sociedad, tenemos la responsabilidad urgente de enseñar a los jóvenes a pensar con la inteligencia artificial, no a través de ella sin pasar por su propia mente. Eso significa exigir procesos, no solo productos. Preguntar “¿cómo llegaste a esta conclusión?” y no conformarnos con “aquí está la respuesta que me dio la IA”.

Porque al final, la pregunta no es qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros. La pregunta es qué estamos dejando de hacer nosotros mismos, y si en ese abandono estamos renunciando, sin darnos cuenta, a lo que nos hace humanos.