Osceola abre contratos mientras St. Cloud cierra su año fiscal

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

29 de septiembre de 2026

OSCEOLA COUNTY, Florida — Después de varias semanas dominadas por presupuestos multimillonarios, proyectos de infraestructura y decisiones sobre desarrollo, Osceola County entra esta semana en una fase menos vistosa, pero igualmente importante: convertir presupuestos y planes en contratos, compras y ejecución real.

La agenda pública de este martes 29 de septiembre incluye apertura de propuestas del Condado, mientras St. Cloud acaba de celebrar una reunión especial a solo días del comienzo del nuevo año fiscal.

Separadamente, un cambio que OSCEOLA 360 había adelantado la semana pasada ya entró en vigor: el nuevo sistema de pagos del Permit Center de Osceola comenzó el 28 de septiembre con un cargo de 2.9% para tarjetas y $1.50 para eCheck/ACH.

Ninguno de estos asuntos tiene por sí solo el impacto visual de una nueva carretera o un edificio de millones de dólares.

Pero aquí comienza precisamente una de las etapas que más vigilancia pública necesita.

Aprobar un presupuesto establece cuánto dinero puede gastarse. Las contrataciones posteriores ayudan a determinar quién recibe ese dinero y qué obtiene finalmente el contribuyente.

Hoy se abren propuestas en Osceola

El calendario oficial de Osceola County confirma para hoy, martes 29 de septiembre a las 2:00 p.m., una sesión de apertura de bids/proposals en 1 Courthouse Square, Kissimmee.

Estas aperturas forman parte del engranaje habitual de compras públicas.

Y precisamente por ser habituales pueden pasar desapercibidas.

Una licitación no significa que exista irregularidad. Tampoco significa que el contrato haya sido adjudicado.

La apertura es apenas una etapa del proceso.

Después vienen evaluación, selección, negociación cuando corresponda, recomendación administrativa y, dependiendo del contrato, aprobación final.

Para OSCEOLA 360, la pregunta importante no es solamente quién presenta la propuesta más barata.

Es:

¿Qué está comprando el Condado, quién compite, bajo qué criterios se selecciona al proveedor y cuál será el costo final?

Paisajismo mediante órdenes de trabajo

Uno de los procesos actualmente abiertos es RFP-26-16091-JG, relacionado con servicios de corte de césped y landscaping para áreas financiadas mediante special assessments.

La solicitud utiliza un modelo de Task Authorization Basis.

Eso merece explicación.

En este tipo de contratación, el gobierno puede establecer un acuerdo general y posteriormente emitir autorizaciones específicas de trabajo según surjan las necesidades.

El aviso establece como fecha límite para preguntas el 29 de septiembre al mediodía y como fecha de entrega de propuestas el 20 de octubre a las 2:00 p.m.

Por tanto, todavía no existe un ganador ni un monto contractual final que deba presentarse como hecho.

Pero hay varias cosas que deben vigilarse cuando avance el expediente:

cuántas empresas presentan ofertas;

cómo se estructura el precio;

cuánto puede llegar a gastarse bajo las autorizaciones;

qué comunidades o distritos especiales estarán cubiertos;

y qué mecanismos utilizará el Condado para verificar que el trabajo facturado efectivamente fue realizado.

La expresión “task authorization” puede sonar administrativa.

Para el contribuyente significa algo más sencillo:

el valor real del contrato puede depender de cuánto trabajo sea autorizado posteriormente.

También se buscan tuberías y conexiones

Otro proceso identificado en los avisos recientes es AR-26-16151-EN, para la adquisición de tuberías y accesorios de polypropylene y polyethylene.

En este caso, el plazo para preguntas se extiende hasta el 9 de octubre, mientras las propuestas también vencen el 20 de octubre a las 2:00 p.m.

La publicación disponible no establece todavía un valor final del contrato.

OSCEOLA 360 no asignará una cifra que no esté documentada.

Pero este tipo de adquisición merece seguimiento porque materiales como tuberías y fittings terminan formando parte de la infraestructura cotidiana que sostiene un condado en crecimiento.

Cuando Osceola aprueba miles de millones en presupuesto, el número puede parecer abstracto.

Compras como estas muestran cómo ese presupuesto comienza a convertirse en materiales, proveedores y obras.

El Permit Center ya cambió

Existe además una actualización concreta sobre un asunto que esta columna investigó la semana pasada.

Osceola County había anunciado que su Permit Center estaría fuera de servicio desde el 24 de septiembre para realizar una actualización tecnológica.

El portal oficial ya refleja las nuevas condiciones de pago anunciadas para comenzar el 28 de septiembre.

Desde ahora:

Tarjeta de crédito o débito: 2.9% del monto de la transacción, con mínimo de $2.

eCheck/ACH: $1.50 por transacción.

El Condado sostiene que los convenience fees son cobrados directamente por el procesador y que Osceola County no recibe ninguna parte de ese dinero.

La existencia de la opción ACH es importante porque crea una diferencia considerable para pagos elevados.

Un pago hipotético de $10,000 mediante tarjeta produciría matemáticamente un cargo de $290.

Mediante eCheck, bajo la tarifa publicada, serían $1.50.

Eso no significa que un permiso determinado cueste $10,000; es únicamente una ilustración matemática del efecto de una tarifa porcentual.

Ahora hay que medir si la actualización realmente funcionó

La entrada en vigor de las nuevas tarifas no cierra la investigación.

Abre otra.

El Condado justificó el período de indisponibilidad como parte de una actualización del Permit Center.

Por tanto, OSCEOLA 360 considera que ahora corresponde observar:

¿El sistema regresó a operación según el calendario anunciado?

¿Mejoró la experiencia de los usuarios?

¿Hubo permisos, inspecciones o transacciones retrasadas por el cierre?

¿Quién es el procesador que recibe el 2.9%?

¿Cuál es el contrato que regula esa relación?

¿Cuánto dinero en convenience fees podría procesarse anualmente?

Que el Condado no reciba esos cargos directamente es una distinción importante.

Pero no elimina el interés público en conocer la estructura contractual que permite a una empresa privada cobrar por procesar transacciones gubernamentales.

St. Cloud también entra en una nueva etapa

Mientras Osceola County avanza en contratación, St. Cloud celebró una reunión especial del City Council el lunes 28 de septiembre a las 6:30 p.m., según el calendario oficial de la ciudad.

La fecha es relevante porque ocurre inmediatamente antes del inicio del nuevo año fiscal.

St. Cloud ya había enfrentado un proceso presupuestario marcado por contención de gastos.

La propuesta FY2026-27 alcanzó aproximadamente $231.3 millones, manteniendo un millage de 5.1128, mientras la administración planteó reducciones de más de $2 millones en gastos operativos del General Fund, restricciones sobre vacantes y aplazamientos de vehículos y equipos.

OSCEOLA 360 reportó anteriormente esos datos durante el proceso presupuestario.

Lo que cambia ahora es la etapa.

Ya no se trata únicamente de lo que el presupuesto promete.

A partir de octubre será posible medir lo que realmente ocurre.

¿Las vacantes permanecen congeladas?

¿Los vehículos efectivamente se posponen?

¿Se mantienen los niveles de servicio?

¿Aparecen enmiendas presupuestarias durante el año?

¿Los costos reales coinciden con las proyecciones?

Esas serán las cifras que permitirán evaluar el resultado, no solamente el documento aprobado.

El verdadero trabajo comienza después del presupuesto

Osceola County aprobó recientemente un presupuesto de aproximadamente $3.1 mil millones.

Kissimmee aprobó aproximadamente $321.9 millones.

St. Cloud se mueve alrededor de $231.3 millones.

Son cifras enormes.

Pero ningún presupuesto de miles de millones corta una sola yarda de césped, instala una tubería, patrulla una calle o procesa un permiso por sí mismo.

Eso ocurre después.

Mediante contratos.

Órdenes de compra.

Task authorizations.

Change orders.

Contratistas.

Subcontratistas.

Y pagos.

Ahí es donde una investigación de gobierno local debe pasar de observar cuánto fue autorizado a determinar cómo se gastó realmente.

Una diferencia que el público debe entender

Hay cuatro momentos distintos que con frecuencia terminan mezclándose:

Presupuestar.

El gobierno reserva o autoriza recursos.

Licitar.

Empresas compiten por determinado trabajo o suministro.

Adjudicar.

El gobierno selecciona a un proveedor.

Pagar.

El dinero público efectivamente sale después de que se cumplen las condiciones correspondientes.

Que exista una solicitud de propuestas no significa que el dinero ya haya sido gastado.

Que exista una recomendación tampoco significa necesariamente que exista contrato definitivo.

Y que un contrato tenga un valor máximo no significa automáticamente que todo ese monto será utilizado.

OSCEOLA 360 mantendrá esas diferencias en cada investigación.

Lo que vamos a seguir

Durante las próximas semanas esta columna dará seguimiento a varios expedientes concretos.

Primero, RFP-26-16091-JG, para determinar quién compite por los servicios de mowing y landscaping y cuál será la estructura económica final.

Segundo, AR-26-16151-EN, para conocer proveedores y precios de las tuberías y fittings solicitados.

Tercero, el nuevo Permit Center, para comprobar su funcionamiento después de la actualización y determinar quién procesa las nuevas tarifas.

Cuarto, la ejecución del nuevo presupuesto de St. Cloud, especialmente las restricciones operativas anunciadas durante el proceso fiscal.

Y quinto, los contratos derivados del presupuesto de $3.1 mil millones de Osceola County.

Porque una cifra presupuestaria solo cuenta lo que el gobierno espera hacer.

Los contratos cuentan quién termina haciéndolo y cuánto termina costando.

OSCEOLA 360

No todas las historias importantes comienzan con una controversia.

Algunas comienzan con documentos administrativos que casi nadie lee.

Una solicitud de propuestas.

Una apertura de bids.

Una orden de compra.

Una autorización de trabajo.

Una modificación contractual.

Individualmente pueden parecer trámites.

Acumulados, representan cientos de millones de dólares y determinan cómo funciona el gobierno que pagan los residentes.

Después de semanas siguiendo presupuestos, impuestos y grandes proyectos, OSCEOLA 360 entra ahora en la siguiente etapa:

seguir el dinero desde la aprobación hasta el contrato.

Porque saber que Osceola County tiene un presupuesto de aproximadamente $3.1 mil millones es importante.

Pero para entender realmente cómo se administra ese dinero hay que responder otras preguntas:

¿Quién recibe los contratos?

¿Cuánto se comprometió originalmente?

¿Cuánto terminó pagándose?

¿Hubo sobrecostos?

¿Y recibió el contribuyente lo que pagó?

Ahí comienza la próxima fase de la investigación.