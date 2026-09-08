Osceola decide dónde invertir, cuánto cobrar y qué preservar

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

OSCEOLA COUNTY, Fla. — Las últimas 48 horas han dejado una agenda particularmente reveladora para Osceola. No se trata de un solo gran escándalo ni de una noticia aislada, sino de varias decisiones que, vistas juntas, muestran por dónde se está moviendo el Condado: más inversión pública, más presión fiscal, más debate sobre identidad y nuevas preguntas sobre quién controla el crecimiento.

Tres asuntos destacan por encima del resto: $5 millones de fondos turísticos para infraestructura cultural, la audiencia final del presupuesto y millage del Distrito Escolar esta noche y una nueva discusión de St. Cloud sobre preservación histórica en medio de su rápida transformación urbana.

Hay además un cuarto tema que merece seguimiento inmediato: la expansión de cámaras lectoras de matrículas en comunidades privadas de Central Florida y las preguntas que eso abre para Osceola después de la controversia reciente sobre vigilancia electrónica.

$5 millones para cultura: ahora comienza la parte difícil

Osceola County acaba de poner $5 millones a disposición de organizaciones culturales a través de un nuevo Cultural Facilities Grant Program, financiado con ingresos del Tourist Development Tax y administrado por United Arts of Central Florida. El programa está destinado a proyectos de capital —reparación, renovación, construcción y equipamiento de instalaciones culturales— y no a cubrir déficits operacionales ni programación ordinaria.

Las solicitudes abrieron el 1 de septiembre y cerrarán el 16 de octubre a las 11:59 p.m.. Las organizaciones deben ser 501(c)(3), estar físicamente ubicadas en Osceola y haber operado aquí durante al menos dos años. United Arts tiene programada hoy una sesión informativa para solicitantes. Las evaluaciones, visitas y revisión de paneles se extenderán hasta comienzos de 2027.

El programa fue establecido por el Board of County Commissioners y una cobertura local publicada ayer destacó la participación de la comisionada del Distrito 2, Viviana Janer, en la presentación de la iniciativa.

Pero la noticia importante no termina en la cifra de $5 millones.

La verdadera investigación comienza ahora.

Habrá que conocer quién solicita dinero, cuánto pide cada organización, cómo se puntúan los proyectos, quién integra los paneles evaluadores y quién finalmente recibe los fondos.

También hay una pregunta particularmente relevante en un condado donde la comunidad hispana representa una parte central de su identidad social y económica:

¿qué proporción de esta inversión llegará a organizaciones culturales que realmente reflejan la composición actual de Osceola?

Financiar cultura con impuestos turísticos puede tener una lógica económica: mejores instalaciones pueden atraer visitantes, eventos y actividad comercial. Pero precisamente por tratarse de dinero público, el criterio debe ser medible.

No bastará con decir que un proyecto “fortalece la cultura”.

Habrá que demostrar cuántas personas beneficiará, qué valor público genera y qué retorno cultural o económico produce.

OSCEOLA 360 seguirá esta ruta hasta la adjudicación final.

Esta noche el School Board debe poner el presupuesto final sobre la mesa

El segundo asunto afecta de forma más directa al bolsillo de los propietarios.

El School Board of Osceola County tiene programada para hoy, 8 de septiembre a las 5:30 p.m., una audiencia pública en 817 Bill Beck Boulevard para adoptar el millage y presupuesto final del Distrito Escolar. El portal oficial del Board también identifica formalmente la reunión de hoy como la audiencia de adopción final.

Pero esta audiencia no ocurre en aislamiento.

El 3 de noviembre de 2026, los votantes de Osceola decidirán sobre un mill adicional de impuesto operacional para las escuelas.

El Distrito sostiene que ese mill se utilizaría para compensación y beneficios competitivos de maestros y empleados, seguridad escolar y preservación de programas académicos, arte, música, deportes y actividades estudiantiles. También afirma que Osceola se encuentra entre los distritos escolares con menor financiamiento de Florida.

Hay cifras que merecen mucha atención.

Según la propia información publicada por el Distrito, Osceola anticipa un déficit presupuestario acumulado superior a $100 millones durante los próximos cuatro años. También señala que la matrícula ha disminuido en más de 1,450 estudiantes en cuatro años, lo que habría reducido aproximadamente $13 millones de financiamiento.

El mill propuesto tendría una duración de cuatro años, comenzando en el año escolar 2027-28. Para una propiedad con $200,000 de valor imponible, el propio Distrito calcula un costo aproximado de $200 anuales, o unos $16.67 al mes. Los recursos se compartirían proporcionalmente entre escuelas públicas tradicionales y charter, con supervisión de un comité ciudadano independiente.

Aquí existe una cuestión que merece especial vigilancia.

Antes de pedirle al contribuyente que apruebe más dinero en noviembre, el presupuesto final que se adopte hoy debe permitir responder con precisión:

¿Cuánto cuesta actualmente operar el Distrito?

¿Cuánto se destina a salarios?

¿Cuánto a administración?

¿Cuánto a seguridad?

¿Cuánto a programas académicos?

¿Cuál es el costo real de las vacantes y de la rotación de maestros?

¿Y qué parte exacta del nuevo mill estaría comprometida de antemano para cada propósito?

Hay además un detalle revelador: el Distrito ya tiene archivado un memorando de entendimiento de 2026-27 relacionado específicamente con el referéndum de millage para empleados de instrucción y personal de apoyo.

Ese documento merece revisión independiente.

Porque la pregunta ya no es solamente si las escuelas necesitan más dinero.

La pregunta es:

¿qué compromisos concretos ya existen sobre cómo sería utilizado?

St. Cloud empieza a discutir qué parte de su pasado sobrevivirá a su futuro

Hoy también se abre otro frente importante.

La Ciudad de St. Cloud tiene programado un Historic Preservation Work Session de 5:00 a 6:00 p.m. en las cámaras del City Council. La agenda municipal muestra además una secuencia intensa durante los próximos días: Zoning Board el 9 de septiembre, reunión especial de la Community Redevelopment Agency el día 10 y City Council esa misma noche.

La preservación histórica puede parecer un asunto menor frente a presupuestos multimillonarios.

No lo es.

La propia Ciudad reconoce que su Historic Preservation Plan busca integrar la conservación de recursos históricos dentro de la planificación urbana y de los documentos regulatorios, mientras permite resiliencia y desarrollo económico.

En términos prácticos, St. Cloud está enfrentando una pregunta que muchas ciudades de rápido crecimiento terminan enfrentando demasiado tarde:

¿qué edificios, corredores y espacios representan suficiente valor histórico como para no desaparecer bajo la próxima ola de desarrollo?

El problema es que esas decisiones rara vez se anuncian como “vamos a borrar historia”.

Suceden poco a poco.

Una rezonificación.

Un cambio de uso.

Una demolición.

Un redevelopment.

Una parcela que aumenta de valor.

Y cuando la comunidad finalmente se da cuenta, el paisaje urbano ya cambió.

Por eso resulta particularmente interesante que esta semana St. Cloud tenga reuniones consecutivas sobre preservación, zoning, redevelopment y City Council.

No son cuatro conversaciones separadas.

Son cuatro piezas del mismo proceso.

La ciudad física de mañana se está decidiendo en esas salas hoy.

OSCEOLA 360 estará atento a si esta sesión produce recomendaciones concretas: nuevas áreas de protección, inventarios actualizados, incentivos para propietarios, cambios regulatorios o nuevas reglas para demolición y redevelopment.

Cultura e identidad: Kissimmee también se prepara para Hispanic Heritage Month

Hay otro dato que, aunque no constituye por sí solo una crisis gubernamental, tiene relevancia cultural.

La Ciudad de Kissimmee y Osceola Arts ya tienen programada para el 22 de septiembre una recepción y exhibición artística por Hispanic Heritage Month, abierta gratuitamente al público.

Este dato cobra más interés precisamente en la misma semana en que el Condado coloca $5 millones sobre la mesa para infraestructura cultural.

Osceola celebra su diversidad.

Ahora habrá que observar si esa diversidad también aparece en la distribución del financiamiento público cultural.

Una cosa es realizar actos de reconocimiento.

Otra es determinar quién recibe inversión estructural.

Una nueva frontera de vigilancia: cámaras privadas

Finalmente, hay un asunto que OSCEOLA 360 considera necesario colocar bajo observación.

News 6 reportó hoy que asociaciones de propietarios de Central Florida están utilizando cámaras lectoras de matrículas de Flock Safety, provocando nuevas preocupaciones sobre privacidad.

La información publicada no permite afirmar todavía cuántas HOA de Osceola utilizan este sistema.

Por eso no lo presentamos como un hecho específico del Condado.

Pero después de la controversia reciente sobre lectores de matrículas utilizados por agencias públicas, la siguiente pregunta es evidente:

¿cuántas comunidades privadas de Osceola están recopilando datos similares?

Si existen, necesitamos saber:

¿Quién controla los registros?

¿Cuánto tiempo se almacenan?

¿Puede una junta de HOA buscar la matrícula de un residente?

¿Puede compartir información con la policía?

¿Existe auditoría?

¿Puede un propietario negarse?

Y quizás la pregunta más importante:

¿qué ocurre cuando una tecnología de vigilancia pública se traslada a manos privadas?

Ese será uno de los expedientes que OSCEOLA 360 debería comenzar a seguir.

Osceola ya no decide solamente cuánto crecer

Los temas de hoy parecen diferentes.

Cinco millones para cultura.

Un presupuesto escolar.

Un nuevo impuesto que llegará a los votantes.

Preservación histórica.

Vigilancia tecnológica.

Pero todos llevan a la misma conclusión.

Osceola está entrando en una etapa en la que sus grandes decisiones ya no se limitan a aprobar casas, carreteras o nuevos proyectos.

Ahora debe decidir:

qué financia, qué protege, cuánto cobra, quién supervisa y quién se beneficia.

Y precisamente ahí comienza la función del periodismo investigativo.

No basta con informar que un programa fue anunciado.

Hay que seguir el dinero.

No basta con decir que existe un déficit escolar.

Hay que revisar cómo se gastó el presupuesto anterior.

No basta con celebrar la historia de St. Cloud.

Hay que determinar qué mecanismos existen para protegerla.

Y no basta con instalar tecnología porque sea útil.

Hay que saber quién controla los datos.

Ese será el trabajo de OSCEOLA 360:

seguir cada expediente hasta poder responder cuatro preguntas fundamentales:

quién decidió, quién pagó, quién recibió y qué cambió realmente para la comunidad.