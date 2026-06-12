Presidente Abinader entrega el Hospital Municipal de Maimón remozado, ampliado y equipado. Otras Noticias Presidenciales

Maimón, Monseñor Nouel (Bonao) R. D.- El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona entregó este jueves el Hospital Municipal de Maimón completamente remozado, ampliado y equipado, la incorporación de una moderna área de Emergencia; así como el Centro de Primer Nivel (CPN) de esta localidad, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema sanitario y garantizando a los residentes acceso a servicios de salud más modernos, oportunos y cercanos a sus hogares.

La obra representa un paso importante para garantizar una atención médica más oportuna y eficiente, especialmente en situaciones de urgencia, con los nuevos equipos médicos que permitirán ampliar y mejorar los servicios ofrecidos a la población.

Durante el acto, el presidente Abinader anunció que el Hospital Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, contará próximamente con servicios de hemodiálisis y oncología, como parte de la red que impulsa el Gobierno para acercar estos tratamientos especializados a la población y evitar que los pacientes tengan que trasladarse a Santo Domingo para recibir atención.

Asimismo, informó que espera regresar a Maimón en aproximadamente dos meses y medio para inaugurar tres obras de gran importancia para la comunidad: el puente de La Leonora, el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y la nueva estación de transformadores eléctricos, una infraestructura destinada a eliminar las sobrecargas que por años han afectado el servicio energético del municipio.

El mandatario explicó que el transformador ya se encuentra en la localidad y que actualmente se construye la obra civil necesaria para su instalación, lo que permitirá estabilizar el suministro eléctrico y mejorar la calidad de vida de los residentes.

De igual forma, anunció que el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) realizará una evaluación de la Parroquia San Isidro Labrador con el propósito de evaluarla y ejecutar los trabajos de reparación que requiera la infraestructura.

Finalmente, el jefe de Estado exhortó a la comunidad y al personal de salud a cuidar y preservar las instalaciones del Hospital Municipal de Maimón y organizar un voluntariado que contribuya a su cuidado y preservación, para garantizar el buen mantenimiento de sus instalaciones y equipos, al destacar que la obra permitirá brindar una atención de mayor calidad a los pacientes del municipio y comunidades cercanas.

Transformación de la red pública de salud: una de las principales conquistas de la gestión del presidente Abinader

De su lado, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, destacó que la transformación de la red pública de salud ha sido una de las principales conquistas de la gestión del presidente Luis Abinader, al señalar que cuando asumieron la administración en el año 2020 encontraron más de 180 hospitales en condiciones de deterioro y con grandes limitaciones operativas.

Landrón afirmó que, gracias al impulso dado por el mandatario al sector salud, actualmente la red pública cuenta con más de 210 hospitales y que, con la entrega del Hospital Municipal de Maimón, suman 112 hospitales remozados en todo el territorio nacional. “Tuvo que llegar el presidente Luis Abinader para que hoy nosotros podamos decir con orgullo que el sector salud está agradecido, porque usted ha encarnado el verdadero cambio prometido hace seis años. Esa es la muestra de que a nivel nacional el cambio se nota y se siente”.

Asimismo, resaltó que, por instrucciones del presidente Abinader, se encuentra en proceso la ampliación del Hospital Provincial Pedro Emilio de Marchena, en Monseñor Nouel, proyecto que contempla más de 20 nuevas camas, así como la expansión de la Unidad de Cuidados Intensivos y del área de Emergencia, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del centro hospitalario.

El funcionario sostuvo que estas son “inversiones tangibles y palpables” que evidencian el compromiso del Gobierno con la salud de la población y aseguró que se continuará avanzando con hechos concretos que la ciudadanía puede ver y sentir en todo el país.

También comparó la situación encontrada en 2020 con la realidad actual de los hospitales públicos. Explicó que muchos centros eran considerados “barriles sin fondo”, ya que carecían de recursos incluso para realizar reparaciones básicas.

En contraste, destacó que la transparencia en el manejo de los fondos públicos, las regulaciones impulsadas por el presidente Abinader y una gestión más eficiente han permitido fortalecer la sostenibilidad financiera de los centros de salud. “Por la transparencia con que se maneja este sector, por las regulaciones que el señor presidente ha garantizado en todo el manejo público y porque los chelitos ahora sí rinden, este hospital es el número 188 con cero deuda”.

El director del SNS también resaltó las políticas de inclusión impulsadas por el Gobierno, al recordar que, sin distinción de banderías políticas ni credos religiosos, millones de dominicanos fueron incorporados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) subsidiado desde el inicio de la gestión. “Esto es invertir en la gente, esto es pensar en la gente”.

Finalmente, indicó que el Hospital Municipal de Maimón cuenta con el equipamiento y las condiciones necesarias para realizar cirugías ortopédicas, cirugías generales y procedimientos ginecológicos, permitiendo que los pacientes reciban atención especializada en su propia comunidad, sin necesidad de trasladarse a Bonao o a Santo Domingo.

En tanto, la gobernadora de Monseñor Nouel, Adela Tejada, afirmó que la intervención del Hospital Municipal de Maimón es una obra que nació del anhelo de una comunidad que durante años esperó, pidió e insistió para contar con un centro de salud moderno, equipado y digno, al tiempo que manifestó que hoy la provincia puede decir con alegría y gratitud que la espera no fue en vano.

En nombre de Monseñor Nouel, agradeció al presidente Luis Abinader por escuchar el clamor de la comunidad y convertir en realidad una necesidad que por años permaneció pendiente, al asegurar que Maimón recibe un hospital renovado y, al mismo tiempo, la confirmación de que ha encontrado un gobierno que lo ha escuchado.

Asimismo, el senador de la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, agradeció al presidente Abinader por hacer realidad una obra que, según afirmó, la comunidad llevaba décadas esperando.

Destacó que muchos dudaban de que el proyecto pudiera concretarse, pero que hoy es una realidad para beneficio de los habitantes de Maimón, por lo que exhortó a los médicos, enfermeras y al personal que laborará en el centro a cuidar las instalaciones y brindar un servicio caracterizado por el amor, la paciencia y la atención humana que merecen los pacientes. “Tenemos un presidente que la historia va a recordar por los siglos de los siglos”.

Estuvieron presentes el alcalde de Bonao, Eberto Núñez; el director ejecutivo de Promese/CAL, José Luis López; la directora regional de Salud Cibao Sur, Ayadelky Robles; el director del Hospital Municipal de Maimón, Milton Álvarez Lora; el párroco de la Parroquia San Isidro Labrador de Maimón, padre Joaquín Pérez; así como los diputados Noris Ortiz, Orlando Martínez y Norberto Ortiz.

Presidente Abinader inaugura techado escolar en Cotuí para beneficiar a más de 900 estudiantes

Cotuí, Sánchez Ramírez.- Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la educación y el bienestar de la juventud dominicana, el presidente Luis Abinader inauguró este jueves el techado de la Escuela Francisco Henríquez y Carvajal, una obra que abrirá nuevas oportunidades para más de 900 estudiantes al proporcionar un espacio seguro y adecuado para el deporte, la recreación, la cultura y la sana convivencia.

La nueva infraestructura permitirá la realización de actividades deportivas, culturales, recreativas y comunitarias durante todo el año, ofreciendo un espacio adecuado y seguro para la comunidad educativa y los residentes del sector. La obra fue ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), que dirige el ingeniero Roberto Herrera.

Durante el acto, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación, Francisco D’ Oleo, en representación del ministro Luis Miguel De Camps, expresó su satisfacción por entregar este espacio multiuso a toda la comunidad estudiantil de Cotuí y destacó que la obra forma parte de la visión del presidente Luis Abinader de dotar a las provincias de instalaciones que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes.

“Aquí ganan todos los estudiantes y gana la comunidad, por la firme decisión del señor presidente de la República, Luis Abinader, de dotar a todas las provincias del país de estos espacios que contribuirán al desarrollo de las competencias profesionales, deportivas y artísticas de ustedes, estudiantes de secundaria y próximos profesionales del país”, manifestó.

Asimismo, señaló que la entrega de estos espacios responde a una política educativa orientada a la formación integral de los jóvenes y al fortalecimiento de las capacidades que demanda el país. “Hoy, para esta provincia, el señor presidente de la República entrega dos dignos espacios que, si los multiplicamos por muchos más, podemos decir que en todo el país la política educativa que ha centrado y dirigido el presidente de la República tiende precisamente al desarrollo de esa formación integral; una formación que hará de ustedes profesionales al servicio de la patria”, expresó.

D’Oleo Ramírez afirmó además que, “sin temor a equivocarnos, podemos decir que Luis Abinader es el presidente de la República Dominicana que más obras de esta naturaleza ha dotado a los centros educativos del país”, lo que representa una oportunidad para que los estudiantes desarrollen sus talentos y capacidades en espacios adecuados.

“Reciban este espacio para desarrollar esas competencias con la firme convicción de que la política educativa que el presidente de la República ha venido desarrollando durante todo su mandato presidencial tiende precisamente a lograr que ustedes sean profesionales honestos, profesionales con las capacidades que el país requiere para su desarrollo futuro”, enfatizó.

Finalmente, sostuvo que la política educativa implementada, por el presidente Abinader, además del desarrollo de los aprendizajes, tiende al fortalecimiento de la formación integral para hacer de los estudiantes profesionales dignos que harán honor a la patria. “El presidente Luis Abinader, con estas entregas que realiza a favor de los estudiantes, dignifica la esencia de lo que es la patria y la dominicanidad”.

Solo los que estamos aquí día a día sabemos cuánto anhelábamos esto

En nombre de los estudiantes habló la estudiante Yismeilin Amanda Romero, de sexto de secundaria, quien expresó que este bajo techo es el inicio de una nueva y brillante etapa. “Señor presidente Luis Abinader, es un inmenso honor tenerlo hoy aquí, en nuestra casa. Hoy el corazón se nos llena de alegría y gratitud al mirar hacia arriba y ver este hermoso bajo techo terminado. Solo los que estamos aquí día a día sabemos cuánto anhelábamos esto. Antes, el candente sol de nuestro Cotuí o la lluvia dictaban si podíamos hacer deporte o reunirnos. Hoy nos entregan un espacio digno, moderno y seguro y se demuestra con hechos, y no solo con palabras, que la educación dominicana avanza con pasos firmes y que los jóvenes les importamos de verdad”.

Acompañaron al presidente Luis Abinader el presidente del Senado y senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos; la gobernadora provincial, Cristina Rodríguez; el alcalde de Cevicos, Edward Contreras; la directora regional de Educación, Virginia Suriel, y Yadira Henríquez, entre otras personalidades.

Presidente Abinader inicia construcción del CCR de Cotuí para 700 internos, con enfoque en rehabilitación y seguridad

Sánchez Ramírez.– El presidente Luis Abinader dejó iniciados este jueves los trabajos de construcción del nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cotuí, una infraestructura concebida para modernizar y dignificar el sistema penitenciario en la provincia Sánchez Ramírez, como parte de la visión del Gobierno de transformar los espacios de reclusión en verdaderos centros de reforma, rehabilitación y segundas oportunidades, bajo los más altos estándares de seguridad e infraestructura.

Durante el acto, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor “Ito” Bisonó, destacó que con el inicio de los trabajos del CCR Cotuí ya suman cinco de los diez centros penitenciarios contemplados dentro del plan de ampliación y modernización del sistema penitenciario nacional, resaltando que las obras iniciadas en Azua, El Seibo, Hato Mayor, Santiago Rodríguez y ahora Cotuí evidencian el compromiso del Gobierno con la transformación de la infraestructura penitenciaria del país.

El ministro resaltó que este proceso se desarrolla bajo el liderazgo del director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, como parte de una reforma orientada a fortalecer las condiciones de seguridad, rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, al tiempo que destacó el impacto económico que tendrá la construcción del nuevo centro en la provincia Sánchez Ramírez, mediante la generación de empleos directos e indirectos, la contratación de mano de obra, la adquisición de materiales y la demanda de servicios locales, impulsados por una inversión superior a los 1,000 millones de pesos.

Durante su intervención, Bisonó anunció que el presidente Luis Abinader instruyó al Mivhed a identificar terrenos en la provincia para desarrollar un proyecto habitacional a través del programa Familia Feliz, con el propósito de facilitar el acceso a viviendas a familias de Sánchez Ramírez mediante los incentivos que otorga el Estado.

También informó que, por disposición del mandatario, será construido un multiuso en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), infraestructura que estará al servicio de la comunidad universitaria y de toda la provincia para la realización de actividades deportivas, culturales, educativas y recreativas.

Nuevo CCR permitirá trasladar internos de Cotuí a su provincia

De su lado, el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, afirmó que esta obra confirma que la reforma penitenciaria forma parte de la agenda nacional y responde a una política pública respaldada por la voluntad del Gobierno.

Santana destacó que, tras más de 15 años de espera, el proyecto finalmente será una realidad, al contar con los terrenos, los planos, la empresa adjudicada y los recursos necesarios para su ejecución.

Asimismo, anunció que los privados de libertad oriundos de Cotuí, actualmente distribuidos en distintos centros del país, podrán regresar a su provincia una vez concluida la obra, lo que facilitará el contacto con sus familias y fortalecerá los procesos de rehabilitación y reinserción social.

Santana agradeció el respaldo de las autoridades locales, del Comité de Apoyo a la Reforma Penitenciaria y de diversos sectores de la sociedad civil que durante años impulsaron la construcción de la obra. También resaltó que la reforma penitenciaria “no tiene marcha atrás” y destacó el compromiso de más de 4,000 servidores penitenciarios con la transformación del sistema.

Rectora de Uteco destaca el impacto social, educativo y humano del proyecto

Marilyn Díaz, rectora de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), calificó la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación El Guanábano como una de las iniciativas de mayor trascendencia social y humana para la provincia Sánchez Ramírez, al considerar que fortalecerá la seguridad ciudadana y contribuirá a la modernización del sistema penitenciario dominicano.

Díaz valoró el respaldo del presidente Luis Abinader a la reforma penitenciaria y reconoció las gestiones realizadas por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Sostuvo que la nueva infraestructura permitirá implementar un modelo de gestión penitenciaria acorde con los estándares internacionales de rehabilitación y respeto a los derechos humanos.

La académica destacó además el papel de Uteco como integrante del Comité de Apoyo a la Reforma Penitenciaria y resaltó el impacto transformador que tendrá el proyecto en la vida de cientos de personas y sus familias.

Informó que actualmente 16 privados de libertad cursan la carrera de Derecho en esa casa de altos estudios, como parte de los programas de formación técnica y profesional que promueve la universidad para facilitar los procesos de reinserción social.

Asimismo, afirmó que el nuevo centro debe ser visto como una inversión estratégica en desarrollo humano, cohesión social y seguridad ciudadana, al tiempo que reiteró el compromiso de Uteco de continuar aportando desde la educación superior a la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y orientada a la dignificación de las personas.

Detalles técnicos e infraestructura

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, la obra se levantará sobre un terreno de más de 98,000 metros cuadrados, con una superficie de construcción cercana a los 22,700 metros cuadrados y capacidad para alojar de manera segura a 700 internos. El complejo ha sido concebido bajo un enfoque integral que combina seguridad, educación, capacitación laboral y rehabilitación. Contará con el Edificio ECO 1, un bloque administrativo con celdas de observación, alojamiento para Vigilantes de Tratamiento Penitenciario (VTP), áreas de seguridad media y máxima, así como celdas conyugales.

Para fomentar la educación y la reinserción laboral, incluirá biblioteca, aulas formativas y una nave de talleres destinados a la capacitación técnica. Además, dispondrá de un área agrícola, una granja para la crianza de conejos y gallinas, un comedor general y tres canchas de baloncesto para actividades deportivas y recreativas. La infraestructura también contempla un área de caniles, 98 plazas de estacionamiento distribuidas entre parqueos generales, privados, de servicios y autobuses, además de casetas para servicios esenciales, cisterna, planta eléctrica, depósito de residuos y tanque de gas.

Para garantizar el control del recinto y la tranquilidad de las comunidades cercanas, el CCR Cotuí contará con una garita principal de acceso y un sistema perimetral reforzado con seis torres de vigilancia estratégicamente ubicadas.

Acompañaron al presidente Luis Abinader, el senador por la provincia Sánchez Ramírez y presidente del Senado, Ricardo de los Santos; la gobernadora provincial, Cristina Rodríguez de Alba; el alcalde del municipio de Cotuí, José Eugenio Montilla, Yadira Henríquez, entre otras autoridades e invitados especiales.

Presidente Abinader entrega remozamiento general y moderna área de Emergencia del Hospital Municipal de Cevicos

Cevicos, Sánchez Ramírez.– El presidente Luis Abinader, junto con el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, entregó este jueves completamente remozado el Hospital Municipal de Cevicos y la ampliación del área de Emergencia, como parte de los esfuerzos que impulsa el Gobierno para fortalecer la Red Pública de Salud y garantizar servicios médicos de calidad a la población.

El remozado centro de salud cuenta con consultorios de medicina general, pediatría, ginecología, psicología y odontología; además de laboratorio, sonografía, rayos X, farmacia, vacunación, área de tuberculosis, quirófano, sala de partos, recuperación, internamiento pediátrico, internamiento general, sala de neonatos, enfermería y espacios adecuados para el personal de salud. Además, la nueva Emergencia equipada con área de espera y registro, consultorio de triaje, consultorio de emergencia, área de curas, sala de nebulización, observación, box de reanimación y estación de enfermería, lo que permitirá una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier situación de urgencia.

La intervención general del hospital se realizó con una inversión total de RD 78,645,425.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó que la entrega del Hospital Municipal de Cevicos forma parte del proceso de fortalecimiento de la red hospitalaria nacional impulsado por su gestión, al señalar que este centro constituye el hospital número 111 entregado entre nuevas construcciones y remozamientos realizados en todo el país. “Eso es ponerle atención a salud”, expresó el mandatario, al destacar que el Gobierno ha incrementado significativamente la inversión en salud y aseguró que las obras que se ejecutan en Sánchez Ramírez continuarán transformando la atención médica en la provincia.

Asimismo, anunció la construcción de un nuevo hospital clínico-quirúrgico en Cotuí, tras la cesión de una parte de terrenos por parte de Proindustria para el desarrollo de la obra. “Ya los diseños están casi listos y esperamos que en este segundo semestre podamos iniciar la licitación y también la construcción”.

El presidente Abinader explicó que, junto con la construcción de ese nuevo centro y la posibilidad de convertir el viejo hospital de Cotuí en un hospital materno-infantil, la provincia y toda la región contarían con la cobertura de salud que requieren sus habitantes.

El jefe de Estado destacó los avances de Sánchez Ramírez en educación superior con la presencia de dos universidades de primer nivel, la Uteco y la extensión de la UASD construida durante su gestión, así como el dinamismo económico de la provincia impulsado por sus actividades productivas. En ese sentido, destacó el potencial de los productores de piña de Cevicos y anunció que trabajará junto con ese sector para continuar apoyando su desarrollo. “Sigan contando con nosotros en esta provincia trabajadora y emprendedora, que seguirá contando con el apoyo de nuestro gobierno”.

En el acto, el presidente Abinader entregó, además, un apoyo económico para obras municipales al alcalde Fantino y a productores de piña de la provincia. Además, fue juramentado el Voluntariado del Hospital Municipal de Cevicos, que tendrá la misión de apoyar las iniciativas de fortalecimiento y desarrollo del centro de salud en beneficio de la comunidad.

Remozamiento de hospital representa el cumplimiento de una deuda histórica con esa comunidad

De su lado, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, resaltó que la entrega del Hospital Municipal de Cevicos representa el cumplimiento de una deuda histórica con esa comunidad, al recordar que el centro fue inaugurado en el año 2003 y que tuvieron que transcurrir más de dos décadas para que fuera completamente remozado y modernizado.

“Acceder a los servicios de salud no es un privilegio ni un favor, sino un compromiso de Estado. Y el presidente Luis Abinader ha puesto como eje principal de su gobierno lo que es la salud”, expresó.

Afirmó que las transformaciones impulsadas por el presidente Abinader en el sistema sanitario nacional han permitido saldar una deuda histórica con las comunidades más necesitadas, al tiempo que destacó que el mandatario ha hecho realidad el principio promovido por el líder José Francisco Peña Gómez de “pensar en la gente”. “El cambio está hoy; esa deuda histórica de nuestro país en el área de la salud, usted ha tenido la responsabilidad de llevarla a cada geografía nacional y cumplir el deseo de José Francisco Peña Gómez: pensar en la gente. Usted ha pensado en la gente y ha pensado en mi pueblo”.

El titular del SNS destacó que la transformación del hospital fue posible gracias a la visión impulsada por el mandatario desde 2020 para fortalecer la red hospitalaria nacional. En ese sentido, señaló que el Gobierno ha remozado y reconstruido más de 110 hospitales en todo el país.

Destacó las inversiones realizadas en Sánchez Ramírez, entre ellas la red de pie diabético, la unidad oncológica, la unidad de cuidados intensivos, los servicios odontológicos y el fortalecimiento de los centros de primer nivel.

Landrón anunció además que la próxima semana el hospital recibirá un ventilador fijo y un ventilador de transporte para fortalecer la atención neonatal y de pacientes críticos, y adelantó nuevas intervenciones en comunidades como Arenoso, Batero, La Cueva, Quitasueño, Nuevo Horizonte, La Vija y Caballero, donde se construirán o fortalecerán centros diagnósticos y de atención primaria. “Hoy celebramos una obra física, pero también celebramos el resultado de una promesa, una promesa de un cambio que hoy se cumple aquí en Cevicos y se ha venido cumpliendo en toda la geografía nacional”.

Transformaciones impulsadas por el presidente Luis Abinader en la provincia Sánchez Ramírez

Además, el presidente del Senado y senador por Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, destacó las transformaciones impulsadas por el presidente Luis Abinader en la provincia, al asegurar que las obras ejecutadas en apenas seis años superan ampliamente las realizadas durante administraciones anteriores. “500 años necesitaría la oposición para hacer lo que el presidente Luis Abinader ha hecho en esta provincia en 6 años y lo que va a hacer en estos 2 años que le restan como presidente de la República, y eso nos debe tener de orgullo y de satisfacción a todos”.

De los Santos expresó que los habitantes de la provincia se sienten profundamente agradecidos por la atención que el mandatario ha brindado a la provincia, especialmente en áreas como salud y educación. Asimismo, afirmó que muchos de los avances que hoy disfruta la población parecían imposibles años atrás y que para nadie era un secreto que muchos pensaban que era imposible soñar con algunos de estos cambios; solo se necesitaba que llegara el presidente Abinader para convertirlos en realidad.

En tanto, la gobernadora de la provincia Sánchez Ramírez, Cristiana Rodríguez, manifestó que con la inauguración del Hospital Municipal de Cevicos se brinda al municipio, al distrito municipal La Cueva y a toda la provincia salud de calidad, modernidad y progreso, y destacó además los avances impulsados por el Gobierno en materia de salud en la provincia, señalando que durante los últimos años se han puesto en funcionamiento nuevas unidades especializadas en el Hospital Inmaculada Concepción, entre ellas hemodiálisis, neonatología, ecocardiografía, unidad de cuidados intensivos (UCI), pie diabético, oncología, atención al adolescente y una moderna unidad odontológica, elevando ese centro de salud a un hospital de tercer nivel.

Asimismo, resaltó que los centros de primer nivel y los centros diagnósticos de la provincia han sido remozados y equipados casi en su totalidad, fortaleciendo la capacidad de atención del sistema sanitario en beneficio de las comunidades y aprovechó la ocasión para reconocer al presidente Luis Abinader por el impulso dado al sector salud en Sánchez Ramírez, asegurando que la provincia ha experimentado una transformación sin precedentes gracias a las inversiones realizadas por el Gobierno para garantizar mejores servicios y una mayor calidad de vida a la población.

Estuvieron presentes los alcaldes de Cevicos, Edward Contreras, y de Cotuí, José Eugenio Montilla; el director Promese/CAL, José Luis López Pérez; los diputados Sadoky Duarte y Caty Díaz Abreu; la directora del Hospital municipal de Cevicos, Jazmin Ciriaco, y la ex directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Yadira Henríquez.

SNS designará más médicos, enfermeras y personal en Centros de Primer Nivel y Centros Diagnósticos para ampliar horario de servicio

Santo Domingo .– Con el propósito de designar el personal necesario para fortalecer la atención que reciben los pacientes, el Servicio Nacional de Salud (SNS), en coordinación con las Direcciones Regionales, realiza un levantamiento a nivel nacional para identificar las necesidades de recurso humano en los Centros de Primer Nivel (CPN) y Centros Clínicos y Diagnósticos de la Red Pública.

La estrategia está orientada a incrementar la capacidad de respuesta de estos establecimientos y contribuir a descongestionar los hospitales de segundo y tercer nivel, acercando los servicios de salud a las comunidades.

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, explicó que el proceso permitirá priorizar la designación de médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos y otros profesionales de la salud en los centros que presenten mayores necesidades, lo que permitirá fortalecer la prestación de servicios, incluyendo la cobertura en fines de semana y otros turnos requeridos, siempre respetando la jornada laboral y los derechos del personal de salud.

“Queremos que la población encuentre respuesta a sus necesidades en el establecimiento que le corresponde, reservando los hospitales de mayor complejidad para los pacientes que realmente requieren atención especializada. Ese es el camino para lograr una Red Pública más eficiente y con mejor capacidad de respuesta”, expresó Landrón.

La incorporación del personal se realizará de manera progresiva, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el levantamiento que se desarrolla en todo el territorio nacional.

Desde su llegada al SNS, el doctor Julio Landrón ha establecido como uno de los ejes principales de su gestión el fortalecimiento de la Atención Primaria como puerta de entrada al sistema sanitario, promoviendo una Red Pública más cercana, accesible y con mayor capacidad resolutiva.

Presidente Abinader inaugura techado deportivo-escolar que beneficiará a más de 600 estudiantes de la Escuela Narciso Alberti, en el municipio de Cevicos

Sánchez Ramírez.– El presidente Luis Abinader dejó inaugurado este jueves un techado deportivo-escolar en la Escuela Narciso Alberti, en el municipio de Cevicos, una obra que beneficiará a más de 600 estudiantes al proporcionar un espacio adecuado para actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas.

Más tarde, el mandatario entregará otro techado en la Escuela Francisco Henríquez y Carvajal, en el municipio de Cotuí, que impactará de manera positiva a más de 900 estudiantes.

Las obras, ejecutadas por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), que dirige el ingeniero Roberto Herrera, forman parte de los proyectos que impulsa el Gobierno para fortalecer la educación y promover el desarrollo integral de la juventud mediante espacios seguros y modernos.

Durante el acto, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación, Francisco D’Oleo Ramírez, en representación del ministro Luis Miguel De Camps, afirmó que la entrega de este nuevo techado constituye un paso importante para enriquecer la experiencia educativa de los alumnos, al dotar al centro de áreas adecuadas para la práctica deportiva y la realización de actividades culturales y artísticas.

El funcionario destacó que la Escuela Narciso Alberti representa un ejemplo de calidad dentro del sistema educativo dominicano, al albergar a más de 600 estudiantes con indicadores sobresalientes de desempeño académico y cumplimiento del calendario escolar.

Asimismo, valoró el compromiso de los docentes y resaltó la participación de la estudiante Amanda Rodríguez Morales como muestra de los avances alcanzados por la comunidad educativa.

Explicó que estas obras responden a la visión del presidente Abinader de garantizar instalaciones dignas y modernas que contribuyan al crecimiento físico, emocional y académico de los estudiantes, al tiempo que fortalecen las condiciones para una educación de mayor calidad.

En nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección de Infraestructura Escolar, agradeció al mandatario por su respaldo al sector educativo y exhortó a estudiantes, docentes, padres y miembros de la comunidad a cuidar las nuevas instalaciones para que continúen sirviendo a las futuras generaciones.

La estudiante Amanda Rodríguez Morales agradeció la entrega del techado deportivo-escolar en nombre de sus compañeros, al considerar que la obra representa una oportunidad para aprender, compartir y desarrollar talentos en un entorno adecuado.

“Recibimos esta obra con gratitud y alegría. Hoy contamos con un lugar donde podremos practicar deportes, realizar actividades escolares y seguir fortaleciendo nuestros valores como estudiantes”, expresó.

Techado de la Escuela Francisco Henríquez y Carvajal en Cotuí

Más tarde, el presidente Abinader entregará el techado deportivo-escolar de la Escuela Francisco Henríquez y Carvajal, en el municipio de Cotuí, una obra que ampliará las áreas destinadas al deporte, la recreación y la convivencia escolar, beneficiando a más de 900 estudiantes.

El nuevo espacio permitirá la realización de actividades físicas, competencias deportivas, actos culturales y encuentros comunitarios durante todo el año, sin depender de las condiciones climáticas.

Acompañaron al presidente Luis Abinader el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; la gobernadora provincial, Cristina Rodríguez; el alcalde de Cevicos, Edward Contreras; la directora regional de Educación, Virginia Suriel; la directora del Distrito Educativo 16-03, Pilar Hernández, y las directoras de los centros educativos, Rosmendi Cleto Tineo y Yadira Henríquez, entre otras personalidades.

Gobierno entrega nueva estación policial en Mencía para reforzar la seguridad en Pedernales

Pedernales.– Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno dominicano para fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional en las comunidades, la Dirección de Desarrollo Provincial entregó una estación policial en la comunidad de Mencía, provincia Pedernales.

La obra fue ejecutada por disposición del presidente Luis Abinader, con el propósito de continuar fortaleciendo la presencia institucional y garantizar mayores niveles de seguridad para los residentes de esa demarcación fronteriza.

La infraestructura cuenta con tres niveles. En el primer nivel dispone de cárcel para hombres y mujeres, cocina-comedor, depósito de pertrechos, oficina de recepción de denuncias, oficina de investigaciones criminales, sala de espera y dormitorio de damas con baño. El segundo nivel alberga dormitorios para caballeros, oficinas administrativas para el comandante, ayudantía y oficial de día, además de una sala de reuniones. El tercer nivel está destinado a un área de esparcimiento para el descanso y recreación del personal policial.

Durante el acto inaugural, Ángel de la Cruz, director de Desarrollo Provincial, destacó que la estación contribuirá a mejorar la tranquilidad de los habitantes y a responder a las necesidades de seguridad que existentes en la comunidad.

Asimismo, estuvo presente el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien resaltó los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la institución; mejorando las condiciones de trabajo los agentes policiales y garantizando mayor cercanía y atención con la población.

La actividad contó con la participación de autoridades civiles, militares y policiales de la provincia, así como representantes comunitarios y líderes locales.