Esta de Cumpleaños hoy el General-Capellán-Federal Gregorio Lantigua Herrera

Santo Domingo, R. D.-El General-Capellán- Federal Lic. Gregorio Lantigua Herrera, Director General Mundial, Enlace para todas Las Iglesias Adventistas del Séptimo día con la Alianza Internacional de Capellanes Volunteers In Police Services. Viene desde hace unos años realizando una gran labor en lo que ha sido la formación de Capellanes sobre todo en la parte del Estado Massachussets.

Este alto Oficial Capellán Federal ALIANZA INTERNACIONAL DE CAPELLANES & POLICIAS DE SERVICIOS VOLUNTARIOS DE USA. fue el Comandante responsable de dar a conocer esta importantísima Institución de Capellanes cuyo único Objetivo es brindarle un gran apoyo en cualquier campo que se pueda necesitar un Capellán debidamente ordenado.

El General-Capellán- Federal Lic. Gregorio Lantigua Herrera es un gran Comandante con una enorme humildad de extraordinarias y excepcionales virtudes que lo adornan como un gran líder siempre presto a ayudar a las personas en cualquier situación que se pueda presentar, siempre con un noble corazón de hombre de bien por lo que hoy, con toda franqueza le queremos Felicitar.

De izquierda a derecha podemos observar al General-Capellán- Federal Lic. Gregorio Lantigua Herrera, Director General Mundial, Enlace para todas Las Iglesias Adventistas del Séptimo día con la Alianza Internacional de Capellanes Volunteers In Police Services, recibindo un documento del Comandante Mundial y fundador de la Alianza Internacional de Capellanes Volunteers In Police Services y nuestro Comandante en Jefe (Our Chaplain Commander in Chief)Luis Paniagua.

Esta grafica podemos observar al General-Capellán- Federal Lic. Gregorio Lantigua Herrera compartiendo con Otros Caoellanes de la Alianza Internacional de Capellanes Volunteers In Police Services en una activivdad de capacitacion en Nueva York.

Comandante Gregorio Herrera, nosotros nos sentimos Feliz y contento que el Padre Celestial le haya dado a nuestro Jefe Inmediato un año más de vida y le deseamos Laaaargaaa Vida, Muchaaaa Salud, Paz, Amoooor, Prosperidad y todo lo que su corazón pueda desear hoy en su día muy especial su día de días, Muchísimas Felicitaciones en su día muy especial su día de días. Bendiciones.