El Papa León XIV, socio de honor del Real Madrid

La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida este jueves y presidida por Florentino Pérez, acordó nombrar socio de honor del conjunto blanco al Papa León XIV.

“El Real Madrid muestra de esta manera su admiración y reconocimiento a una figura universal que representa a miles de millones de personas, y que promueve la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo”, dice el comunicado oficial.

“Su visita al estadio Santiago Bernabéu el pasado 8 de junio de 2026 ha sido un honor para el Real Madrid y quedará para siempre como una de las imágenes más emocionantes de nuestra historia”, añade.