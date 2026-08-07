Presidente Dominicano Luis Abinader llega a Cali para participar en la transmisión de mando presidencial de Colombia, Mandatarios de Colombia y honduras lo reconocen y felicitan por el exitos de Juegos Centroamericanos

Cali, Colombia.– El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona llegó este viernes, a las 10:40 de la mañana (hora local), al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, Colombia, donde participará en los actos oficiales de transmisión de mando presidencial de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia Constitucional de la República de Colombia.

La ceremonia de investidura está prevista para celebrarse este viernes 7 de agosto, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

A su llegada, el presidente Abinader fue recibido por el embajador de la República Dominicana en Colombia, Félix Aracena; el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna; el embajador protocolario de Colombia, Raúl Sánchez, y otras autoridades civiles y militares.

Posteriormente, recibió los honores militares correspondientes.

El mandatario dominicano llegó a territorio colombiano acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en atención a una invitación oficial, como parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación entre la República Dominicana y Colombia.

Agenda oficial en Cali

Como parte de su agenda en la ciudad de Cali, el presidente Abinader sostendrá reuniones bilaterales con mandatarios y altas autoridades invitadas, previo al inicio de la ceremonia oficial.

Asimismo, participará en el saludo protocolar que ofrecerán el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su esposa, Ana Lucía Pineda, a los jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes y demás autoridades asistentes.

Posteriormente, el jefe de Estado participará en la ceremonia de transmisión de mando presidencial, en la que Abelardo de la Espriella asumirá formalmente la Presidencia Constitucional de la República de Colombia.

Está previsto que el presidente Abinader y la delegación oficial regresen a la República Dominicana la noche de este viernes.

Presidente de Honduras reconoce y felicita al presidente Luis Abinader por extraordinario éxito organizativo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Cali, Colombia.- El presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, felicitó al presidente Luis Abinader por el extraordinario éxito de la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que concluyen este sábado en la capital dominicana.

El presidente Nasry Asfura reveló a su homólogo dominicano que los dirigentes deportivos hondureños que participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe le informaron que están gratamente impresionados con la organización del evento, sus modernas instalaciones deportivas, la villa deportiva y el trato recibido por parte de sus organizadores.

Mandatario Colombiano solicita apoyo y colaboracion del Presidente Abinader

Durante una reunión sostenida por ambos gobernantes en un hotel de Cali, Colombia, donde asisten a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, el presidente de Honduras solicitó el apoyo y la colaboración del presidente Luis Abinader en materia deportiva, ya que los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el año 2029, serán celebrados en esa nación centroamericana.

Felicitó en reiteradas ocasiones al presidente Luis Abinader porque ha dado un ejemplo a la región por la calidad organizativa de un evento que reúne a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas.

Durante la reunión participaron también los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras.

El gobernante dominicano prometió apoyar con la experiencia del país en todo lo relativo a la organización y el montaje de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, ocasión que aprovechó para poner en contacto al presidente hondureño con el deportista criollo Luisín Mejía, para que, en su calidad de presidente de Centro Caribe Sports, inicien un proceso de colaboración con las autoridades deportivas de ese país centroamericano.

En otra parte de la conversación, el mandatario dominicano invitó a su colega a visitar la República Dominicana y continuar profundizando diversos temas comerciales, empresariales y culturales en las relaciones bilaterales entre ambos países. Posteriormente se informará la fecha en que se concretará la visita del presidente Asfura a nuestro país.

En el encuentro participaron, además, Jaqueline Foglia Sandoval, embajadora de Honduras en Colombia, y el embajador dominicano en Colombia, Félix Aracena, entre otros integrantes de ambas delegaciones que visitan Colombia por los mismos motivos.

Presidente de Honduras felicita Abinader por éxito de JCC 2026

Los presidentes de Honduras, Nasry Asfura, y de República Dominicana, Luis Abinader, este 7 de agosto del 2026, en Cali, Colombia.

CALI, Colombia.– El presidente de Honduras, Nasry Asfura, felicitó al mandatario dominicano, Luis Abinader, por el éxito organizativo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que concluyen este sábado en la capital dominicana.

Durante un encuentro celebrado en Cali, en el marco de la toma de posesión del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, Asfura destacó la calidad de la organización, las modernas instalaciones deportivas, la villa de los atletas y el trato brindado a las delegaciones participantes.

El gobernante hondureño explicó que dirigentes deportivos de su país, presentes en la justa regional, le expresaron su satisfacción por el desarrollo del evento y el nivel alcanzado por la República Dominicana como sede.

HONDURAS SOLICITA APOYO PARA 2029

Aprovechando la reunión bilateral, Asfura solicitó el respaldo de la República Dominicana para la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2029, que tendrán como sede a Honduras.

Abinader respondió que su gobierno compartirá la experiencia adquirida durante la organización de Santo Domingo 2026 y puso en contacto al presidente hondureño con Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, para iniciar un proceso de cooperación técnica con las autoridades deportivas hondureñas.

FORTALECEN RELACIONES BILATERALES

Durante el encuentro también participaron los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras, así como los embajadores Félix Aracena y Jaqueline Foglia Sandoval.

Además de los temas deportivos, ambos mandatarios abordaron asuntos relacionados con el fortalecimiento de las relaciones comerciales, empresariales y culturales entre las dos naciones.

Abinader invitó a Asfura a realizar una visita oficial a la República Dominicana para continuar el diálogo bilateral. La fecha del viaje será anunciada posteriormente por ambos gobiernos.