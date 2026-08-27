Osceola crece y el Sheriff se prepara

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Osceola mira hacia el oeste: una nueva estación del Sheriff revela dónde el Condado espera que aumente la demanda de seguridad

El Condado busca arquitectos e ingenieros para una nueva West Command Station del Sheriff mientras también ordena un estudio sobre la futura población de la cárcel. Dos procesos administrativos poco visibles apuntan a la misma realidad: el crecimiento de Osceola ya obliga a planificar no solo viviendas y carreteras, sino también dónde estarán los agentes y cuántas personas podrá manejar el sistema correccional.

Durante las últimas semanas, buena parte de la conversación sobre el crecimiento de Osceola County ha girado alrededor de viviendas, escuelas, carreteras y los distritos especiales que ayudan a financiar nuevas comunidades.

Hoy aparece otra factura del crecimiento.

Seguridad pública.

Osceola County mantiene abierto el proceso PS-26-15980-LA para contratar servicios de arquitectura e ingeniería destinados a una nueva Osceola County Sheriff’s Department West Command Station. Las propuestas están programadas para recibirse hasta el 8 de septiembre y el funcionario de Procurement identificado para el proceso es Luis Aviles. (Kissimmee FYI)

Simultáneamente, el Condado acaba de colocar en el mercado otro contrato: RFP-26-15979-AS, un estudio sobre la población de internos de la cárcel de Osceola. Las preguntas de los posibles oferentes pueden presentarse hasta el 1 de septiembre y las propuestas vencen el 15 de septiembre. El contacto oficial es Arima Santana, de Procurement Services. (Kissimmee FYI)

No son dos proyectos iguales.

Uno mira hacia afuera: dónde colocar recursos policiales.

El otro mira hacia adentro: qué capacidad necesitará el sistema correccional.

Pero juntos plantean una pregunta que Osceola tendrá que responder durante los próximos años:

¿Está creciendo la infraestructura de seguridad al mismo ritmo que el Condado?

Una estación al oeste no es solamente otro edificio

La futura West Command Station merece atención precisamente porque la ubicación de una instalación policial nunca es una decisión neutral.

Las estaciones, subestaciones y centros operacionales se colocan donde una agencia necesita acercar personal, vehículos, supervisión y capacidad de respuesta a la población atendida.

El proyecto se encuentra todavía en fase de contratación profesional. El Condado está buscando los servicios de arquitectura e ingeniería; por tanto, sería prematuro presentar como definitivos el diseño, costo de construcción o calendario final de la estación mientras esos elementos continúan desarrollándose.

Pero la decisión de avanzar con el proyecto ya contiene información.

El Sheriff de Osceola es Christopher Blackmon, quien asumió el mando de una agencia responsable de un territorio que incluye extensas zonas no incorporadas y algunas de las comunidades de mayor crecimiento del Condado.

Y precisamente en el oeste se encuentran áreas como Poinciana, Four Corners y corredores próximos a la actividad turística, donde distancia, congestión y crecimiento residencial pueden complicar la prestación de servicios.

Una patrulla no responde sobre un mapa.

Responde sobre carreteras reales.

Y en Osceola, una distancia relativamente corta puede convertirse en un desplazamiento considerable cuando coincide con tráfico intenso.

El crecimiento cambia también la geografía policial

Durante años, la expansión de Osceola pudo manejarse concentrando buena parte de la infraestructura gubernamental alrededor de Kissimmee y los corredores tradicionales.

Ese modelo se vuelve más difícil a medida que la población se dispersa.

St. Cloud crece hacia el este y sureste.

Poinciana continúa siendo una enorme concentración residencial al suroeste.

Buenaventura Lakes mantiene una importante población en el norte.

Celebration y Four Corners forman parte de otra dinámica asociada al turismo, viviendas y corredores que conectan con Orange, Polk y Lake.

El Sheriff tiene que operar sobre todo ese territorio.

Por eso una West Command Station debe analizarse no solamente como un proyecto inmobiliario gubernamental, sino como una decisión sobre distribución de recursos públicos.

Cuando finalmente se conozcan el emplazamiento, diseño y costo, habrá que preguntar cuántos agentes trabajarán desde allí, qué unidades serán trasladadas, qué área operacional cubrirá y qué mejora espera obtener la administración de Blackmon en tiempos de respuesta y presencia policial.

Sin esas métricas, un edificio nuevo es solamente un edificio.

Con ellas, puede convertirse en una estrategia de seguridad.

La otra pregunta está dentro de la cárcel

El segundo proceso es menos visible, pero posiblemente más revelador.

Osceola County busca contratar un Inmate Population Study para su sistema correccional. (Kissimmee FYI)

Un estudio de población carcelaria no equivale a una decisión de ampliar la cárcel.

Esa diferencia debe quedar clara.

El Condado no está anunciando en este proceso una nueva prisión ni afirmando que su capacidad actual haya colapsado.

Está buscando información profesional que le permita evaluar la población de internos y planificar.

Y esa planificación importa porque una cárcel es una de las infraestructuras públicas más costosas de operar.

No basta con construir camas.

Hay que pagar oficiales correccionales, alimentación, servicios médicos, transporte, mantenimiento, seguridad, tecnología y cumplimiento de numerosas obligaciones legales.

Por eso, antes de comprometer millones en una futura ampliación, un gobierno responsable necesita responder preguntas básicas.

¿Cuántos internos debe esperar?

¿Cuánto tiempo permanecen detenidos?

¿Qué parte de la población corresponde a detenciones preventivas?

¿Qué tendencias están aumentando o reduciendo la demanda?

¿Y cuándo, si alguna vez, será necesaria capacidad adicional?

El estudio que ahora busca contratar el Condado debería ayudar a contestar precisamente ese tipo de preguntas.

Christopher Blackmon enfrenta una institución distinta a la que heredó Osceola hace una década

La discusión también ocurre en un momento de transición importante para la Oficina del Sheriff.

Blackmon llegó al cargo después de la salida del anterior sheriff, Marcos López, removido por el gobernador Ron DeSantis tras su arresto en 2025 dentro de una investigación relacionada con una presunta operación ilegal de apuestas.

Blackmon provenía de la Florida Highway Patrol y fue designado para asumir una institución que necesitaba simultáneamente continuidad operacional y reconstrucción de confianza.

Ahora enfrenta una segunda etapa.

No se trata solamente de administrar la agencia existente.

Tiene que prepararla para el Osceola que viene.

Eso significa personal.

Entrenamiento.

Tecnología.

Vehículos.

Instalaciones.

Y capacidad para colocar recursos donde realmente está creciendo la demanda.

La nueva West Command Station será una de las primeras oportunidades importantes para medir esa estrategia.

El Condado también está revisando cómo mantiene lo que ya posee

Hay otra señal en las licitaciones abiertas.

Hoy vence el plazo para preguntas del RFP-26-16072-AS, mediante el cual Osceola busca proveedores para servicios de pintura en instalaciones del Condado bajo un sistema de autorizaciones de trabajo. Las propuestas vencen el 15 de septiembre y Arima Santana aparece también como contacto del proceso. (Kissimmee FYI)

Mañana vence además el período de preguntas para otro proceso de reparación y mantenimiento eléctrico a nivel del Condado, administrado desde Procurement por Nancy Ortiz. (Kissimmee FYI)

Aisladas, estas contrataciones parecen rutinarias.

Pero existe una lectura más amplia.

El crecimiento obliga a construir.

Después obliga a mantener.

Cada edificio nuevo que Osceola incorpora a su inventario se convierte en una obligación futura: electricidad, aire acondicionado, pintura, techos, seguridad, limpieza y reparaciones.

El costo de un gobierno creciente no termina cuando se corta la cinta.

Comienza allí.

Incluso las compras aparentemente pequeñas merecen atención

Otro proceso que cierra hoy ayuda a comprender cómo funciona esa administración cotidiana.

Osceola County publicó una notificación de single source para adquirir productos de Daktronics Inc., incluyendo pantallas exteriores, procesadores de video, marcador deportivo y sistema de sonido. El período durante el cual otros proveedores pueden demostrar que ofrecen productos equivalentes termina hoy, 27 de agosto, a las 5:00 p.m. La funcionaria del Condado identificada para este procedimiento es Evelyn Nunez. (Osceola)

Una contratación de fuente única no significa automáticamente que exista irregularidad.

La ley permite ese mecanismo cuando existe una justificación para considerar que determinado producto o proveedor constituye la única fuente adecuada, pero precisamente por eliminar la competencia tradicional requiere transparencia.

La notificación pública permite que otra compañía cuestione esa premisa demostrando que también puede suministrar el producto o servicio.

Ese detalle administrativo es importante.

La fiscalización del gasto público no debe comenzar únicamente cuando aparece un contrato de $100 millones.

También comienza preguntando por qué una compra no será competitiva.

Kissimmee enfrenta la misma ecuación desde otra dirección

Mientras el Condado amplía su infraestructura institucional, Kissimmee continúa manejando su propio crecimiento desde una ciudad mucho más consolidada territorialmente.

La diferencia es importante.

St. Cloud y las áreas no incorporadas todavía pueden extenderse sobre grandes superficies.

Kissimmee tiene menos espacio para hacerlo.

Eso obliga a mirar con mayor intensidad hacia redevelopment, densificación, movilidad y utilización de terrenos existentes.

Además, desde el 1 de julio entraron en vigor cambios estatales que modificaron determinados requisitos de permisos de construcción. La propia ciudad ha advertido a residentes y contratistas que la nueva ley de Florida no eliminó de manera general los permisos: para la mayoría de los proyectos continúan siendo necesarios y, aun en ciertos casos exentos, existe obligación de notificar a la ciudad. (Kissimmee)

Puede parecer un asunto técnico.

No lo es para el propietario.

Una interpretación equivocada puede terminar en trabajos que incumplan códigos, dificultades de inspección o problemas posteriores al vender una propiedad.

El crecimiento también exige que las reglas sean comprensibles.

La próxima gran conversación llega el lunes

El calendario oficial de Osceola muestra que la Board of County Commissioners celebrará el lunes 31 de agosto un workshop. (Osceola)

Los talleres son importantes porque allí frecuentemente aparece algo que las reuniones formales no siempre permiten observar con la misma claridad: cómo los comisionados están pensando antes de votar.

OSCEOLA 360 estará observando especialmente cualquier discusión relacionada con presupuesto, infraestructura, seguridad pública y crecimiento.

Porque todos los procesos que están ocurriendo ahora terminarán encontrándose en el mismo lugar:

el presupuesto.

Una nueva estación del Sheriff cuesta dinero.

Una cárcel cuesta dinero.

Mantener edificios cuesta dinero.

Las carreteras cuestan dinero.

Las escuelas cuestan dinero.

El crecimiento puede ampliar la base tributaria, pero también aumenta las obligaciones del gobierno.

Impacto para la comunidad

Para los residentes del oeste de Osceola, la futura estación del Sheriff podría significar una presencia operacional más cercana si el proyecto finalmente se diseña y utiliza con ese objetivo.

Para los contribuyentes, representa también una nueva inversión cuyo costo, alcance y resultados deberán ser medibles.

Para la administración de Christopher Blackmon, será una oportunidad para demostrar cómo piensa distribuir recursos en un Condado cuya población ya no puede atenderse eficientemente desde unos pocos centros tradicionales.

El estudio de población carcelaria plantea otra responsabilidad.

Antes de que Osceola considere futuras inversiones correccionales, los residentes deberían poder conocer las proyecciones que las justifican.

Cuántos internos.

Qué crecimiento se espera.

Qué alternativas existen.

Y cuánto costaría cada escenario.

Planificar antes de construir puede ahorrar millones.

Qué debemos observar

Primero, las propuestas para diseñar la West Command Station y, posteriormente, la selección de la firma que recibirá el contrato.

Segundo, el alcance y eventual adjudicación del estudio de población de la cárcel.

Tercero, cualquier cifra que permita relacionar crecimiento poblacional con llamadas de servicio, tiempos de respuesta, arrestos y necesidades de personal del Sheriff.

Cuarto, el workshop del Board of County Commissioners del próximo lunes y las prioridades que comiencen a emerger allí.

Y finalmente, las compras y contratos de mantenimiento que parecen pequeños individualmente pero que, acumulados, revelan cuánto cuesta mantener funcionando una administración que continúa creciendo.

Conclusión editorial

Durante años Osceola pudo medir su transformación contando casas nuevas.

Ese indicador ya no basta.

Hay que contar también escuelas.

Carriles.

Estaciones policiales.

Oficiales.

Camas correccionales.

Contratos de mantenimiento.

Y dólares.

La futura West Command Station y el nuevo estudio sobre la población de la cárcel no significan que Osceola enfrente una crisis de seguridad.

Significan algo más básico y quizá más importante:

el gobierno está comenzando a calcular qué infraestructura necesitará para el Condado que viene.

La prueba será comprobar si esos cálculos llegan antes que los problemas.

Porque en un territorio que crece tan rápidamente, reaccionar tarde cuesta más.

Y en seguridad pública, algunas veces cuesta mucho más que dinero.

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Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

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