Pandillas de Invasores mantienen en zozobra a Familias del Manguito, Peralvillo, Yamasá, Monte Plata con supuesta complicidad de Jueza, Fiscalia, Abogado y Oficiales de Policía

Kissimmee, Florida, USA.-Una Pandilla de Invasores de Propiedades Privadas mantienen en una terrible intranquilidad y constante zozobra a respetables familias en un lugar denominado El Manguito,, Peralvillo, Yamasá, Provincia Monte Plata, República Dominicana.

Un individuo que responde al nombre de Mártires de la Cruz Beltrán, uno de los supuestos lideres de los invasores que dice ser Abogado y el cual se dedica a invadir y sustraer propiedades privadas en el Sector denominado el Manguito, Peralvillo Yamasá. Los cuales cometen sus fechorías bajo la supuesta protección de un Coronel de la Policía Nacional y una Jueza de los Tribunales de la República con asiento en Yamasá, Monte Plata, República Dominicana.

Una joven mujer entrevistada y que responde al nombre de la Señora Kenia Veriguete Montero expreso lo siguiente:

Ellos invadieron aquí la parte de atrás que hace unos 37 años mi Madre le había comprado a la mama de Pijoyo, porque se lo compró en el año 1989,y yo que tengo aquí ya quince años viviendo en esta propiedad que repito es de mi Madre, la cual adquirió aquí 12 Tareas de Tierra, dentro de los cabecillas están los nombrados Pijoyo y Carlos Colon alias “Carlito la Piedra”, y el cual se hace pasar como abogado de los Tribunales de la República, entre otros.

La señora Kenia al ser cuestionado por este redactor a quien le fue comprada esa Propiedad respondio: Que su madre le compró esas Tierras al Señor Gregorio Gonzalez Solano y cuyos documentos de compras lo conserva su abogado en Santo Domingo, la Señora Kenia alega que hay una componenda entre Invasores Abogados Jueces y fiscales para permitirle a esos apandillados invasores venir a poner en zozobra a esas familias al venir a despojarles de sus propiedades.



Kenia afirmo que esos Malhechores invasores después de invadir los terrenos de su Madre entonces, el tal Piyoyo se lo revende asus cómplices, la propiedad al tal Carlito la Piedra, entre otros invasores y que ellos mismos les han seguido invadiendo a mas de 10 familias por ahí por el Manguito.

Bernardo Morla Manzueta otro humildes agricutor afectado por la Banda de invasores.

A esta joven Señora que responde al nombre de Yolanda de la Cruz también su familia fue afectada con las invasiones realizadas por las pandillas dé Invasores.

Esta es la Señora Reya Beltrán que también su familia esos mismos Personajes las afectaron con las invaciones.

Jose Morla Manzueta uno de los afectados por la Pandillas de Invasores que azota a familias en el Manguito, Peralvillo Yamasa, Monte Plata, República Dominicana.

Pero con el agravante de que en sus propiedades y en la de los demás invadidos la pandilla tumban todo tipo de árboles frutales sembrados como son Palma, Cacao, Guineos y plátano, entre otros frutos menores, que ellos se roban los Cacaos ya cosechados después de cortar las Matas y se sientan en las Esquinas a reírse y burlarse de los graves delitos que cometen de las humildes familias a lasque despojan de sus propiedades.

Cuando se le preguntó ¿Porqué razón no acuden a las autoridades Policiales y Judiciales a querellarse en contra de los Pandilleros Invasores ? Alegaron que no hacen nada con ir a la Fiscalía con ellos ya que no les hacen casos. Que esas autoridades intervienen solo cuando los invasores lo requiere y que temen quedar presos ellos de manera inexplicable, ahora, si son los Pandilleros que lo requieren, entonces ahí ellos aparecen dándole la razón a los Malhechores.

El Pastor Evangélico Alex Montas mientras mostraba los destrozos hecho por los Apandillados Invasores en su Propiedad del Manguito, Peralvillo, Yamasa, Provincia Monte Plata.

Otra casita destruida por la Pandilla de Invasores a las familias afectadas.

En la foto se observa la alambrada puesta por los Invasores a la Herencia del Pastor Montas y sus hermanos.

Abajo en las fotos se muestran a una parte de los Pandilleros Invasores de propiedades poniendole alambrada a las tierras invadidas

Abajo en las fotos se muestran a una parte de los Pandilleros Invasores de propiedades poniendole alambrada a las tierras invadidas

Este individuo es el tal Piyoyo uno de los lideres de la Banda de Invasores.

Este es uno de los Invadores llamado Carlito la Piedra el personaje que las familias alegando se hace pasar por Abogado de los Tribunales de la República.

Otro de los Invasores no identificado en el momento en el que alambraba la propiedad del Pastor Invadida.

Citaron el caso de un Pastor Evangélico llamado Alex Arturo Montas el cual es Heredero de esos Terrenos por generaciones de mas de 150 años y al Pastor Alex ir a querellarse en contra de esas Mafias de invasores , las autoridades sorprensivamente llamaron al tal Piyoyo, no le recibieron la querella al Pastor no lo escucharon y le permitieron que el Invasor l instrumentara una querella a el y lo metieron preso por 7 días Violándole todos sus derechos Constitucionales.

Luego de ese atropello, entonces con el Pastor preso el tal Pijoyo y el supuesto Abogado Carlito “la Piedra” acompañado de un supuesto ex- sargento Mayor retirado del Ejercito de la Republica Dominicana el cual con su pistola va para intimidar, procedieron a invadir la Propiedad del Pastor, le tumbaron unas 150 Matas de Cacao, Guineos entre otros rublos Agrícolas y luego procedieron a dividir las Tierras del Pastor Evangélico en solares.

Todo esto lo hacían mientras mantenían preso al Pastor en la Cárcel de Yamasá y bajo Custodia del Teniente Coronel de la Policía Nacional de Apellido Lorenzo el cual se atrevió a tratar de humillar al Pastor Evangélico ordenando llevarlo esposado al Tribunal, alegando a sus subalternos que se cuidaran de este hombre, no fuera a matarlos, poniendolo en lugar de un vulgar delincuente, a un hombre de Dios, mientras les permitían a los delincuentes invasores los destrozos de los Frutos menores y la división en alambrada de las tierras del humilde Pastor Evangélico llamado Alex Arturo Montas.

Pero otra cosa mas grave aun, esta banda de invasores esta siendo defendida por un Abogado llamado Rolando Nivar quien se sospecha que es parte de ellos en virtud de que es quien diligencia que sean apresados los dueños de Propiedades para que las apandillados puedan trancar las propiedades.

Los entrevistados se quejan además, porque en las oficinas de la Fiscalía de Monte Plata no se atiende las quejas de ellos, y muchos temen que al ir a poner las querellas ellos como dueños de sus propiedades sean los que queden presos y no los Pandilleros invasores, por lo que los denunciantes reiteran la extraña Coinonía o asociacion que supuestamente existe entre la Jueza, Fiscalía, Abogado y Policías que por la actitud de las autoridades ellos sospechan que esas Mafias de invasores actúan de manera coordinada con los malos Abogados, Fiscales y Jueces y Policias para ser despojados de esos Terrenos.

La comunidad como último recurso ha propuesto una gran reunión con todos los dueños de las Propiedades afectados que realizarán en la Calle Principal de el Manguito, Monte Plata, por lo que esperan que el Jefe de la Policía Nacional Mayor General Ernesto Rafael Rodríguez García, instruya a los Tenientes Coroneles Mesa Comandante de la plaza de Peralvillo, al Teniente Coronel Lorenzo, si a ese mismo que desconsidero al Pastor y qué es Jefe de la Plaza de Yamasá para que participen en la importante reunión.

Por lo que se le hace el llamado también a la Magistrada Jenny Berenice Reynoso y al Honorable Procurador Fiscal Titular de Monte Plata Magistrado Andrés Comas Abreu para que participen en el importante encuentro con la Comunidad señaladas el próximo Jueves 19 de Noviembre a las 11:00 de la mañana en el Local de la casa del Señor Alfonso Mota dueño de la Bomba de Gasolina del Sector El Manguito, Peralvillo de Yamasá a ver si se le que se le pone fin a los delitos cometidos por esas pandillas de invasores en contra de esas humildes familias.

Magistrada Procuradora General de la Republica Dominicana Yeni Berenice Reynoso.

La verdad es que uno se pregunta: que razón jurídica valedera habrá tenido la Magistrada Jueza que responde al nombre de Johanna G. Reyes Moquete Jueza del Juzgado de la Instrucción de la Oficina de Servicios de atención permanente de Monte Plata, para imponerle a un humilde Pastor Evangelico, que ademas es heredero de esa propiedad desde su abuelo por mas de 100 años, el dueño de la propiedad y esta magistrada le pone una medida de coerción para que vaya a firmar por6 meses y al supuesto pandillero Invasor de propiedades llamado Mártires de la Cruz Beltrán ella lo manda suelto para su casa. ¿Y no se supone que esa Jueza esta para impartir Justicia?

Pero peor es la actitud de la Fiscalía, El pastor Alex Montas se presenta a poner la querella el solo y según las quejas el delincuente invasor que no estaba ahí que no fue citado ellos lo llamaron y sorpresivamente a quien oyeron fue al invasor y no al dueño y con todo y eso lo metieron preso al humilde Pastor.

Y uno vuelve a preguntarse ¿Pero Dios mío pero es que las familias denunciantes tienen razón a culpar a quienes se supone son las autoridades encargadas y obligadas de velar por los derechos constitucionales de los Ciudadanos?

Mientras tanto al Coronel Lorenzo jefe de la Plaza de la policía en Yamasá debo recordarle con mucho respeto, cuando se tiene un hombre integro, consagrado a Dios preso como lo es el Pastor Evangélico Alex Arturo Montas, no se maltrata ni se le desconsidera usted es un hombre joven con mucho futuro en la Policía Nacional, pero si usted vuelve a maltratar un hombre de Dios sin ninguna razón el mismo Dios de los Cielos le mandara un juicio, así que piense muy bien lo que usted hace para que después el Gran DIos de los Cielos no le baje un castigo grande, no olvide este concejo. Coronel Lorenzo.

En cuanto al Dr. Rolando Nivar es muy probable que una comision de las familias afectadas del Manguito le elevan una solicitud de investigación por la actitud asumida por el togado el cual ellos están presumiendo que supuestamente, mas que un abogado de los pandilleros Invasores de Propiedades, es que quien supuestamente tiene la cercania suficiente, con la Fiscalia, Jueza y la Policia Nacional para hacer que mantengan presos a los verdaderos dueños de propiedades en vez de ser a los delincuentes invasores de propiedades.