Orange elige nueva alcaldesa y transforma su Comisión

Tiffany Moore Russell hace historia al ganar la alcaldía del condado, mientras cinco elecciones para la Comisión consolidan una nueva composición política. Los resultados también reflejan diferencias importantes entre las preferencias electorales de Orange y las del conjunto de Florida.

EL SOL DECIDE 2026 | Elecciones generales

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

ORLANDO, Florida, 4 de noviembre de 2026. — El Condado de Orange vivió una jornada electoral de importantes cambios políticos este martes 3 de noviembre, cuando los votantes eligieron a Tiffany Moore Russell como su próxima alcaldesa y definieron cinco puestos de la Comisión del Condado, estableciendo una nueva etapa de gobierno para una de las regiones más pobladas y económicamente dinámicas de Florida Central.

La elección también dejó un hecho histórico: Moore Russell se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida para dirigir el gobierno del Condado de Orange.

Los resultados extraoficiales muestran victorias de candidatos demócratas en las cinco contiendas de la Comisión, aunque estos cargos son oficialmente no partidistas.

El nuevo liderazgo tendrá que enfrentar asuntos que afectan directamente a miles de familias, entre ellos la vivienda asequible, el crecimiento urbano, la congestión vehicular, la seguridad pública, los impuestos y las inversiones en infraestructura.

Tiffany Moore Russell gana la alcaldía con más del 62 % de los votos

La actual secretaria del Tribunal del Condado de Orange, Tiffany Moore Russell, derrotó al empresario Chris Messina en la segunda vuelta electoral por la alcaldía.

Con todos los precintos reportados, los resultados extraoficiales fueron:

Candidato Votos Porcentaje Tiffany Moore Russell 278,746 62.8 % Chris Messina 164,941 37.2 %

Diferencia: 113,805 votos a favor de Moore Russell.

La victoria permitirá a Moore Russell suceder al alcalde Jerry Demings, quien concluye su mandato después de ocho años al frente del gobierno del condado.

Antes de desempeñarse como secretaria del Tribunal, Moore Russell también fue integrante de la Comisión del Condado de Orange, experiencia que le permitió participar directamente en decisiones relacionadas con presupuestos, servicios públicos y desarrollo comunitario.

Su elección representa un acontecimiento histórico para la representación política en el condado y abre una nueva etapa administrativa que estará marcada por las expectativas de los residentes sobre vivienda, transporte, desarrollo económico y calidad de los servicios.

La contienda llegó a noviembre después de que ninguno de los cuatro aspirantes consiguiera la mayoría necesaria durante las elecciones de agosto.

Kamia Brown derrota al comisionado Mike Crabb en el Distrito 2

Una de las victorias más significativas ocurrió en el Distrito 2, donde Kamia Brown derrotó al comisionado republicano Mike Crabb, quien había sido designado para el puesto por el gobernador Ron DeSantis.

Los resultados extraoficiales fueron:

Candidato Votos Porcentaje Kamia Brown 39,959 63.3 % Mike Crabb 23,190 36.7 %

Diferencia: 16,769 votos a favor de Brown.

Brown, quien anteriormente sirvió en la Cámara de Representantes de Florida, regresará al servicio público desde una posición de gobierno local.

Su victoria elimina al único comisionado republicano que ocupaba un puesto en la Comisión del Condado.

La nueva representante tendrá responsabilidades relacionadas con el crecimiento de las comunidades, la disponibilidad de viviendas, los servicios públicos y las decisiones presupuestarias que afectan directamente a los residentes del Distrito 2.

Johanna López gana el Distrito 4

En el Distrito 4, Johanna López obtuvo la victoria frente al republicano Brian Jones y la candidata por escrito Isabella Arthur.

López, legisladora estatal demócrata que deja la Cámara de Representantes de Florida después de dos períodos, consiguió aproximadamente el 65 % de los votos.

Su incorporación al gobierno del condado representa el traslado de una figura con experiencia legislativa estatal a la administración local.

Entre los asuntos que enfrentará se encuentran la expansión residencial, la infraestructura vial, el desarrollo económico y la necesidad de coordinar inversiones públicas con el crecimiento de las comunidades.

La elección de López también incrementa la presencia de funcionarios con experiencia previa en la Legislatura de Florida dentro de la Comisión del Condado de Orange.

Mike Scott consigue la reelección en el Distrito 6

El comisionado Mike Scott logró conservar su puesto en el Distrito 6 tras derrotar a Lawanna Gelzer.

Scott obtuvo aproximadamente el 56 % de los votos, asegurando su continuidad en la Comisión.

A diferencia de otros distritos donde los electores escogieron nuevos representantes, el resultado del Distrito 6 mantiene a un funcionario con experiencia directa en la administración del condado.

Su nuevo período estará marcado por los desafíos de mantener y ampliar los servicios públicos, responder a las necesidades de los vecindarios y participar en las decisiones presupuestarias del gobierno local.

Patricia Rumph gana el nuevo Distrito 7

En el Distrito 7, Patricia Rumph obtuvo una victoria frente a Vicki Vargo, alcanzando aproximadamente el 70 % de los votos.

El Distrito 7 forma parte de la nueva estructura territorial de la Comisión del Condado, resultado del proceso de redistribución de distritos.

La incorporación de Rumph amplía la representación territorial en el gobierno local y supone el inicio de una nueva relación entre los residentes del distrito y sus autoridades.

Entre sus responsabilidades estarán identificar las necesidades prioritarias de las comunidades representadas y participar en decisiones sobre infraestructura, planificación urbana y servicios del condado.

Víctor Torres Jr. gana el Distrito 8

El exsenador estatal demócrata Víctor Torres Jr. consiguió la victoria en el Distrito 8 al derrotar a la republicana Jeannette Quiñones Hernández.

Torres obtuvo aproximadamente el 57 % de los votos.

Su elección representa el regreso de un político con experiencia legislativa estatal a una función de gobierno local.

Al igual que el Distrito 7, el Distrito 8 fue creado como parte de la ampliación y redistribución de la representación en la Comisión del Condado de Orange.

La llegada de Torres contribuirá a configurar una Comisión con nuevos integrantes y una combinación de experiencia legislativa, administrativa y comunitaria.

Resultados de la Comisión del Condado de Orange

Distrito Candidato ganador Votación aproximada Distrito 2 Kamia Brown 63 % Distrito 4 Johanna López 65 % Distrito 6 Mike Scott 56 % Distrito 7 Patricia Rumph 70 % Distrito 8 Víctor Torres Jr. 57 %

Los porcentajes corresponden a los resultados extraoficiales divulgados tras la jornada electoral y están sujetos a certificación.

Orange votó diferente al conjunto de Florida

Uno de los aspectos más interesantes de las elecciones fue el contraste entre los resultados del Condado de Orange y los obtenidos en el conjunto del estado.

Mientras el republicano Byron Donalds ganó la gobernación de Florida, en Orange el demócrata David Jolly recibió una mayoría considerable de los votos.

Los resultados preliminares del condado muestran:

Gobernación — votos en Orange Votos Porcentaje David Jolly (D) 297,873 64.1 % Byron Donalds (R) 161,222 34.7 %

Los demás candidatos reunieron aproximadamente el 1.2 % restante.

Una situación similar ocurrió en la elección al Senado federal.

Aunque la republicana Ashley Moody ganó la contienda estatal, la candidata demócrata Angie Nixon obtuvo la mayoría de los votos emitidos en Orange.

Senado federal — votos en Orange Votos Porcentaje Angie Nixon (D) 296,631 63.7 % Ashley Moody (R) 164,370 35.3 %

Estos resultados reflejan una diferencia geográfica importante entre las preferencias electorales de Orange y las del electorado estatal.

Sin embargo, los resultados de un solo condado no deben confundirse con los totales de Florida, particularmente en contiendas decididas por votantes de todo el estado.

La Enmienda 3 también recibió apoyo en Orange

Los electores del Condado de Orange también votaron sobre la Enmienda 3, relacionada con las exenciones de impuestos sobre viviendas principales y las reglas de valoración tributaria de determinadas propiedades.

Los resultados preliminares dentro del condado fueron:

Opción Votos Porcentaje Sí 227,371 51.0 % No 218,762 49.0 %

Aunque el SÍ obtuvo una mayoría estrecha en Orange, la enmienda necesitaba el respaldo del 60 % de los votantes a nivel estatal para ser aprobada.

La medida fue aprobada en Florida, lo que introduce cambios importantes en las exenciones tributarias de viviendas principales durante los próximos años.

Para Orange, uno de los principales asuntos pendientes será evaluar cómo la nueva estructura tributaria afectará los ingresos del gobierno local y la financiación de determinados servicios públicos.

Educación y financiamiento escolar: otra decisión importante

Los votantes también tuvieron que pronunciarse sobre la continuidad de un impuesto escolar de un mill, equivalente a un dólar por cada mil dólares de valor gravable de una propiedad.

La propuesta busca mantener una fuente de financiamiento para las Escuelas Públicas del Condado de Orange entre julio de 2027 y junio de 2031.

Los recursos están destinados a gastos operativos, incluyendo compensación de maestros y empleados escolares, programas académicos, actividades artísticas, deportes y servicios educativos.

A diferencia de una propuesta para establecer un impuesto completamente nuevo, el referéndum planteó la continuación de una contribución ya existente.

Al cierre de esta investigación, no se había confirmado un total de votos verificable para esta pregunta electoral, por lo que su resultado no se presenta como definitivo en este informe.

Más de 833,000 electores registrados

De acuerdo con los registros del Supervisor de Elecciones del Condado de Orange, al 3 de noviembre de 2026 había 833,101 votantes activos registrados.

La distribución por afiliación política era la siguiente:

Afiliación Electores Porcentaje Partido Demócrata 327,291 39.29 % Partido Republicano 229,521 27.55 % Sin afiliación partidista 242,450 29.10 % Otros partidos 33,839 4.06 %

Estas cifras permiten comprender la composición del electorado del condado, aunque la afiliación partidista no determina necesariamente cómo votó cada ciudadano.

La presencia de más de 242,000 electores sin afiliación partidista constituye también un componente importante del panorama político local.

Los desafíos de la nueva administración

La elección de Tiffany Moore Russell y la nueva composición de la Comisión del Condado ocurren en un momento decisivo para el desarrollo de Orange.

El crecimiento poblacional y comercial de Orlando y sus comunidades circundantes continúa generando demandas de infraestructura, transporte, vivienda y servicios.

Entre las principales decisiones que enfrentarán los funcionarios electos figuran la planificación del desarrollo urbano, la disponibilidad de viviendas asequibles, la inversión en carreteras y transporte público, la seguridad comunitaria y el equilibrio entre ingresos tributarios y gastos gubernamentales.

La aprobación estatal de la Enmienda 3 añade otra dimensión a estas responsabilidades, debido a sus posibles efectos sobre los presupuestos locales.

Los nuevos funcionarios deberán administrar estas prioridades mientras responden a las expectativas de los electores y mantienen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Una nueva etapa política para Orange

Los resultados del 3 de noviembre establecen un cambio importante en el liderazgo del Condado de Orange.

Por primera vez, una mujer afroamericana ocupará la alcaldía por decisión de los votantes, mientras que cinco elecciones para la Comisión definirán una nueva composición del órgano de gobierno.

La jornada también confirma que las preferencias políticas de Orange pueden diferir considerablemente de las tendencias observadas en el conjunto de Florida.

Sin embargo, más allá de las diferencias partidistas, los desafíos de la administración pública permanecerán.

La vivienda, los impuestos, el transporte, la educación y la infraestructura continuarán ocupando un lugar central en las preocupaciones de los residentes.

Los electores ya decidieron quiénes gobernarán. Ahora comienza la etapa en la que las promesas de campaña deberán convertirse en decisiones, presupuestos y resultados para las comunidades.

EL SOL DECIDE 2026

Información para comprender las decisiones que afectan nuestra comunidad.

Nota editorial: Los resultados corresponden a las cifras extraoficiales disponibles al 4 de noviembre de 2026 y están sujetos a certificación por las autoridades electorales correspondientes.