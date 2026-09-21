Osceola decide hoy: impuestos, terrenos y contratos públicos

OSCEOLA 360 La radiografía investigativa del Condado de Osceola Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Lunes, 21 de septiembre de 2026

OSCEOLA COUNTY, Florida.— El gobierno del Condado de Osceola enfrenta esta tarde una jornada de decisiones que va mucho más allá de aprobar un presupuesto. Los comisionados deberán examinar asuntos relacionados con impuestos, planificación territorial y derechos sobre terrenos, mientras se aproxima el cierre de un procedimiento de contratación sin competencia abierta para tecnología de señales de tránsito.

La segunda y última audiencia pública del presupuesto del año fiscal 2027 está convocada para las 5:30 p.m. en el edificio administrativo del Condado, en Kissimmee. La agenda oficial también incluye una reunión ordinaria de la Comisión y asuntos de planificación territorial.

El elemento verdaderamente importante no es que haya varias reuniones el mismo día. Es que sus decisiones pueden determinar cuánto pagarán los contribuyentes, qué proyectos podrán avanzar y bajo qué condiciones se utilizarán recursos públicos.

El presupuesto de $2,440 millones llega a su decisión final

El administrador del Condado, Don Fisher, presentó originalmente una propuesta presupuestaria para el año fiscal 2027 de aproximadamente $2,440 millones, con una tasa recomendada de 6.7 mills para el Fondo General.

Esas cifras ya fueron examinadas por OSCEOLA 360. No constituyen, por sí solas, una novedad de las últimas 48 horas.

La noticia de hoy es que el proceso llega a su audiencia definitiva.

El Condado confirma que la segunda y última audiencia TRIM se celebrará este lunes 21 de septiembre, a las 5:30 p.m., en las cámaras de la Comisión, cuarto piso de 1 Courthouse Square.

La decisión presupuestaria debe responder preguntas que no se resuelven anunciando una cifra global.

¿Cuánto dinero se destinará a seguridad pública? ¿Qué inversiones de infraestructura se mantendrán? ¿Cuáles quedarán aplazadas? ¿Qué gastos dependerán de reservas y cuáles estarán respaldados por ingresos recurrentes?

También es necesario distinguir entre mantener una tasa impositiva y mantener la factura de impuestos de cada propietario.

Si aumenta el valor imponible de una propiedad, una tasa de millage sin cambios puede generar una obligación tributaria mayor, dependiendo de las exenciones y protecciones aplicables.

Por eso, el análisis posterior a la audiencia deberá comparar el presupuesto recomendado, el tentativo y el finalmente aprobado.

Hasta esta mañana, la documentación consultada confirma la convocatoria, pero no una votación definitiva. No corresponde presentar como adoptadas las cifras que todavía están sometidas al proceso público.

Dos expedientes territoriales: ¿qué derechos dejará de conservar el Condado?

Entre los avisos oficiales para la reunión de hoy aparecen dos procedimientos relacionados con la eliminación o abandono de derechos públicos sobre terrenos.

El primero es VAC21-0007.

El Condado propone adoptar la Resolución 26-081R para abandonar una porción de un canal o derecho de vía no desarrollado, conservando una servidumbre de drenaje de diez pies a cada lado de la línea central del canal.

El detalle de la servidumbre es importante.

Abandonar un derecho de vía no significa necesariamente renunciar a todas las facultades públicas sobre el terreno.

En este caso, la propuesta contempla preservar un espacio destinado al drenaje.

La investigación debe establecer dónde se encuentra exactamente el tramo, quién solicitó el abandono, qué propiedades se beneficiarían y si la modificación afectaría el mantenimiento o la capacidad del sistema de drenaje.

En un condado donde las lluvias intensas pueden provocar inundaciones localizadas, cualquier cambio relacionado con canales y servidumbres merece examinarse desde la perspectiva de sus consecuencias para las propiedades vecinas.

El segundo procedimiento es VAC26-0003, para el cual también se ha convocado una audiencia pública este 21 de septiembre.

El aviso consultado confirma el número del expediente y la audiencia, pero no proporciona suficiente información textual para identificar con seguridad la ubicación, el solicitante o la extensión del terreno.

Por tanto, no sería responsable atribuirle beneficiarios o impactos específicos sin examinar el plano y el expediente completo.

La pregunta central para ambos casos es qué interés público se conserva y qué derechos podrían transferirse o dejar de ejercerse.

Nuevas decisiones de desarrollo llegan ante los comisionados

La Comisión también tiene programadas audiencias sobre asuntos previamente examinados por la Planning Commission el 2 de septiembre.

El aviso oficial vincula expresamente ambas fechas: la reunión de planificación del 2 de septiembre y la consideración de los asuntos por el Board of County Commissioners el 21 de septiembre.

Esto representa una etapa distinta del proceso urbanístico.

La Planning Commission puede evaluar propuestas y emitir recomendaciones, pero las decisiones que requieren actuación de los comisionados deben seguir el procedimiento correspondiente.

El expediente técnico debe permitir establecer qué cambios de uso del suelo o zonificación se solicitan, quiénes son los propietarios o desarrolladores y cuáles son las recomendaciones del personal.

También debe aclarar qué infraestructura se necesita y qué obligaciones corresponderían a los solicitantes.

No todos los proyectos de desarrollo producen las mismas consecuencias.

Una propuesta puede generar ingresos tributarios y actividad económica, pero también puede requerir nuevas inversiones en carreteras, drenaje, seguridad pública y otros servicios.

La evaluación de su impacto exige comparar esos factores, no limitarse a contabilizar acres o viviendas.

Los avisos consultados confirman la existencia de las audiencias, pero no permiten identificar con suficiente precisión todos los proyectos incluidos. Sus nombres, superficies y condiciones deberán verificarse en los expedientes antes de atribuirles consecuencias concretas.

Semáforos: hoy vence un plazo para cuestionar una contratación sin competencia abierta

Otro asunto que merece seguimiento se encuentra fuera de las grandes discusiones presupuestarias.

El Condado publicó un aviso de proveedor único relacionado con Econolite Systems, Inc., empresa con sede en Anaheim, California.

La administración contempla adquirir licencias de módulos Centracs para señales de tránsito nuevas y existentes en distintas partes de Osceola. El plazo de publicación del aviso termina hoy, 21 de septiembre, a las 5:00 p.m.

El procedimiento anuncia la intención de celebrar un acuerdo no competitivo.

Eso no constituye, por sí mismo, una irregularidad.

La propia convocatoria permite que otros proveedores presenten información si consideran que pueden ofrecer productos o servicios equivalentes.

Pero el mecanismo obliga a examinar la justificación de exclusividad.

¿Por qué se necesitan específicamente los módulos Centracs? ¿Cuántas intersecciones utilizan esa tecnología? ¿Cuál será el costo inicial? ¿Qué gastos de mantenimiento o renovación podrían producirse en años posteriores?

También debe determinarse si la adquisición responde a una necesidad de compatibilidad con sistemas existentes y qué alternativas técnicas fueron consideradas.

El aviso identifica a Daniel Gutierrez como contacto del Condado para el procedimiento.

La documentación pública consultada no establece el importe total del contrato ni confirma que se haya firmado un acuerdo definitivo.

El siguiente paso será verificar si algún proveedor presentó una objeción o declaración de capacidad antes del vencimiento y qué decisión adopta posteriormente el departamento de adquisiciones.

La transparencia en las compras públicas no consiste únicamente en publicar el nombre de un proveedor. También requiere explicar por qué se selecciona un procedimiento y cuánto terminará pagando el gobierno.

Una nueva licitación para mantenimiento y paisajismo

Un aviso de contratación publicado el 20 de septiembre identifica otro proceso que merece seguimiento.

Se trata de RFP-26-16091-JG, para servicios de corte de césped y paisajismo relacionados con evaluaciones especiales, mediante autorizaciones de trabajo.

El plazo para presentar preguntas vence el 29 de septiembre al mediodía y la fecha límite para entregar propuestas es el 20 de octubre, a las 2:00 p.m.

El contacto identificado es Jovany Galarza, de la administración del Condado.

La contratación plantea una cuestión directamente relacionada con el costo de los servicios públicos.

Cuando determinados trabajos se financian mediante evaluaciones especiales, es importante conocer qué propiedades o comunidades reciben el servicio y cómo se distribuyen los costos.

El aviso no permite determinar todavía el valor total del contrato, las zonas que cubrirá ni el número de proveedores que podrían resultar seleccionados.

Esos elementos deberán verificarse en los documentos de licitación y en las futuras adjudicaciones.

Tampoco corresponde afirmar que habrá un aumento en las evaluaciones especiales únicamente porque se haya publicado una nueva solicitud de propuestas.

La pregunta investigativa es si el procedimiento permitirá mantener los servicios bajo condiciones de costo y desempeño verificables.

Una jornada que debe medirse por sus resultados

El presupuesto, los expedientes territoriales y las contrataciones representan decisiones diferentes, pero comparten una característica: todas pueden producir consecuencias que se extiendan durante varios años.

Una tasa tributaria afecta los ingresos disponibles para financiar servicios.

Una modificación de derechos sobre terrenos puede alterar las condiciones bajo las cuales se utilizan o mantienen determinadas propiedades.

Un contrato tecnológico puede crear obligaciones de mantenimiento y renovación.

Y una contratación de servicios puede determinar cuánto cuesta atender espacios públicos o comunidades sujetas a evaluaciones especiales.

Por eso, la investigación de hoy no termina con la publicación de las agendas.

El seguimiento debe establecer qué resoluciones fueron aprobadas, cómo votaron los comisionados, qué condiciones se incorporaron y cuáles serán los costos verificables.

La reunión de esta tarde será el punto de partida para contrastar las propuestas con las decisiones efectivamente adoptadas.

Porque el verdadero examen de un gobierno no está solamente en cuánto dinero aprueba, sino en cómo lo compromete, a quién beneficia y qué resultados puede demostrar ante los residentes.