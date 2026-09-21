Presidente Luis Abinader reconoce a 14 dominicanos destacados en Estados Unidos mediante el Index. Otras Noticias Presidenciales

Nueva York, USA .– El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, junto con la primera dama de la Repubica Señora Raquel Arbaje de Abinader y el canciller Víctor “Ito” Bisonó, encabezó la cuarta entrega del Reconocimiento Dominicano Destacado en el Exterior “Index Somos Todos”, mediante el cual fueron galardonados 14 dominicanos por sus aportes y destacadas trayectorias en los Estados Unidos.

El reconocimiento, coordinado por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigida por la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora Celinés Toribio, distinguió a los profesionales de los ámbitos académico, empresarial, artístico, médico, tecnológico, educativo, de servicio público y comunitario, cuyas trayectorias han generado impacto en las comunidades donde residen y contribuido a proyectar positivamente a la República Dominicana.

Canciller del Hermoso Pais Caribeño Ito Bisonó afirma que el presidente Luis Rodolfo Abinader ha colocado a la diáspora en el centro de la acción del Gobierno de la Republica Dominicana, fortaleciendo sus vínculos con el país y reconociendo su papel estratégico en el desarrollo nacional.

Durante el acto, el canciller Víctor “Ito” Bisonó destacó que, tal como lo ha encomendado el presidente Abinader, el Gobierno trabaja para conservar y fortalecer los vínculos con los dominicanos en el exterior, procurando una integración cada vez mayor con el país. “Hoy somos una nación que se extiende mucho más allá de nuestra frontera”.

“Señor presidente, su presencia hoy aquí, encabezando este reconocimiento, envía un mensaje que trasciende este acto. Para República Dominicana, nuestros ciudadanos en el exterior cuentan, son escuchados y forman parte de nuestro presente y nuestro futuro”, expresó.

El canciller sostuvo que hoy la República Dominicana es una nación que se extiende mucho más allá de las fronteras y señaló que más de tres millones de dominicanos y dominicanas viven en 129 países y territorios. Agregó que detrás de esa cifra existe una amplia red de talento, conocimiento, liderazgo, emprendimiento y conexiones que forman parte de la fortaleza del país.

“Nuestra diáspora es también un actor estratégico para el desarrollo y la proyección internacional del país que somos”, expresó Bisonó, al resaltar la responsabilidad del Estado de estar a la altura de la realidad de millones de dominicanos que residen fuera del territorio nacional.

Bisonó indicó que en 2025 las remesas alcanzaron cerca de USD 11,900 millones, provenientes mayormente de Estados Unidos, pero enfatizó que “nuestra comunidad aporta mucho más que recursos: aporta emprendimiento, inversión, experiencia y capacidades acumuladas durante muchas décadas”.

Finalmente, Bisonó se dirigió a los 14 reconocidos y, a través de ellos, a toda la comunidad dominicana: “Gracias por abrir camino, gracias por mantener vivo el vínculo con nuestra tierra y gracias por representar con orgullo a la República Dominicana”. Concluyó afirmando: “Nuestra patria los reconoce, el Gobierno los acompaña y el país cuenta con ustedes”.

Respaldo del presidente Abinader a la diáspora y fortalecimiento de la dominicanidad

De su lado, la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, agradeció al presidente Luis Abinader la visión y el respaldo con que, afirmó, ha fortalecido esa institución para acercar el Gobierno a los dominicanos residentes fuera del país.

“Quiero agradecerle, señor presidente, la visión y el respaldo con que ha fortalecido al Index, que trabaja día y noche en cualquier lugar del mundo para que nuestra gente sepa que su Gobierno también está allí, donde quiera que haya un dominicano, escuchándoles, acompañándoles y trabajando por y para ellos”, expresó.

Toribio destacó que ese trabajo se realiza con la convicción de fortalecer la identidad y mantener unidos a los dominicanos de aquí y de allá, como parte de una sola nación, al tiempo que resaltó el esfuerzo, sacrificio y capacidad de superación de los más de tres millones de dominicanos que residen en el extranjero.

Asimismo, señaló que la presencia del mandatario encabezando el reconocimiento a dominicanos destacados en Nueva York tiene un significado especial, porque “la República Dominicana completita viene al encuentro de su gente para reconocer lo que ha sido capaz de construir”.

Galardonados

Entre los galardonados se encuentran Gypsy Pichardo, Teniente de la Policía de Nueva York con dos décadas de servicio y una trayectoria vinculada a importantes comandos de esa ciudad; Dr. Wilson Arismendy Quezada, médico neumólogo y profesor reconocido por su labor académica y profesional; Bernarda Rodríguez, cosmetóloga, empresaria y fundadora de Josephine’s Spa, e Yraida Aponte, coordinadora del Programa de Salud Bucal Infantil para siete condados del Departamento de Salud de Nueva Jersey.

También fueron reconocidos Mayra Serafina Linares, estratega en asuntos públicos y comunicaciones y vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Liberty Coca-Cola Beverages; Dean Jorge Ulloa, profesional dominicano-estadounidense con más de 35 años de trayectoria en operaciones tecnológicas; Yohanna Olivo, médico internista, fundadora y directora médica de Bronx Community Medicine, y Carlos Elpidio Herrera, empresario y líder del sector bodeguero.

La lista de homenajeados incluye, además, a Lorena Jorge, actriz, artista y empresaria dominicana-estadounidense que hizo historia como la primera superheroína afrolatina de Disney; Alfonso Geomar Matos Mesa, militar dominicano con una década de trayectoria de servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que incluye despliegues en Irak y misiones humanitarias, y el Dr. Agustín Apolinar Rojas, médico especializado en medicina interna y hematología, con más de 35 años de ejercicio en Nueva York y una amplia labor comunitaria y humanitaria en favor de las comunidades hispanas y dominicanas.

Completan los 14 galardonados Wendy Arelis Mesa Grullón, comisionada del Departamento de Obras Públicas de Union City y servidora pública, con una extensa trayectoria en esa ciudad; Berkis Contreras Suriel, maestra y escritora dominicana con 28 años de experiencia en el Sistema Educativo de Union City, y Ertuania Jorge Ghosh, ejecutiva del área de salud conductual y desarrollo comunitario, quien ha creado 55 iniciativas dirigidas a poblaciones vulnerables y lidera programas que atienden a más de 18,000 personas anualmente.

En el acto estuvieron presentes el encargado de la Oficina del Index en Nueva York, John Sánchez, y el presidente del Lovinger Theatre de Lehman College, en Nueva York, Fernando Delgado. Además, contó con la participación de autoridades dominicanas, representantes institucionales, líderes comunitarios, familiares de los galardonados y miembros de la comunidad dominicana residente en los Estados Unidos.

Presidente Luis Abinader inicia entrega oficial del pasaporte electrónico para dominicanos en Nueva York, Nueva Jersey y Boston

Nueva York.– El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la entrega oficial del pasaporte electrónico para los dominicanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey y Boston, dando inicio formal al despliegue internacional de la nueva libreta, que incorpora más de 130 medidas de seguridad y una cobertura de hasta USD 9,000 para la repatriación de restos mortales, como parte de las facilidades y servicios dirigidos a la diáspora dominicana.

La puesta en marcha del nuevo servicio se realizó por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), en coordinación con la Dirección General de Pasaportes (DGP), y permitirá que miles de dominicanos puedan realizar el proceso en Estados Unidos, sin tener que trasladarse a la República Dominicana.

En el acto, el presidente Abinader estuvo acompañado de la primera dama Raquel Arbaje; de los ministros de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó; de la Presidencia, José Ignacio Paliza; del cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, y del director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez.

El presidente Abinader realizó la entrega oficial del primer pasaporte electrónico dominicano a la familia Valdéz García, marcando el inicio de este servicio para la comunidad dominicana en el exterior.

La actividad forma parte de la agenda que desarrolla el presidente Abinader en Nueva York, donde cumple una serie de compromisos orientados a fortalecer los vínculos de la República Dominicana con su diáspora y participa en actividades en el marco de su presencia en esta ciudad con motivo del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Visión del presidente Abinader para dotar a los dominicanos de un pasaporte seguro y reconocido mundialmente

En el acto, el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, destacó que la implementación del pasaporte electrónico responde a la visión y al respaldo del presidente Abinader de dotar a los dominicanos, dentro y fuera del país, de un documento de identidad seguro, confiable, moderno y reconocido a nivel mundial, y agregó que el mandatario ha impulsado este proceso colocando como prioridad las necesidades de los ciudadanos y la importancia de contar con un documento que cumpla con los más altos estándares internacionales.

“Ha sido él, con su guía y su apoyo, que ha determinado las necesidades y las bondades que representa para los dominicanos tener un documento de identidad seguro, confiable y, sobre todo, un documento reconocido a nivel mundial”, expresó.

El funcionario informó que además de las mejoras de seguridad, el pasaporte electrónico incluye un servicio de repatriación de restos mortales con una cobertura de hasta 9,000 dólares o su equivalente en pesos y dijo que este beneficio busca acompañar a las familias que enfrentan el fallecimiento de un ser querido fuera del país y no cuentan con los recursos necesarios para trasladarlo a suelo dominicano.

Agregó que, además, cuenta con más de 130 medidas de seguridad y tecnología de última generación, características que, aseguró, lo colocan en condiciones de competir con los documentos de viaje más avanzados a nivel internacional. Asimismo, indicó que la República Dominicana se prepara para avanzar hacia una nueva etapa mediante el Digital Travel Credential (DTC), que permitirá disponer de una credencial digital de viaje en los teléfonos móviles. Explicó que el país ya cuenta con la plataforma preparada para dar ese salto tecnológico.

Ramírez resaltó, además, que siguiendo la orientación del presidente Abinader de pensar siempre en el servicio a la gente, el nuevo pasaporte incorpora un servicio para la repatriación de restos mortales, como una medida de protección dirigida especialmente a los dominicanos residentes en el exterior.

Expansión gradual hacia otros consulados

El director de Pasaportes explicó que la puesta en marcha en Nueva York, Nueva Jersey y Boston marca el inicio de la expansión internacional del pasaporte electrónico y adelantó que el servicio continuará llegando de manera gradual y organizada a otros consulados, con el propósito de que cada vez más dominicanos puedan solicitarlo cerca de sus lugares de residencia, sin necesidad de recorrer largas distancias.

Ramírez señaló que la iniciativa representa mucho más que un cambio de libreta o la incorporación de nueva tecnología, pues busca fortalecer el vínculo de los dominicanos en el exterior con su país y ofrecerles servicios públicos más modernos, seguros y cercanos. “Pueden estar lejos de la República Dominicana, pero su país no se olvida de ellos”.

Asimismo, informó que la institución cuenta actualmente con 19 oficinas, cinco más que las 14 existentes al inicio de la gestión, y anunció la apertura de cinco nuevas sedes en Mao, Valverde; Espaillat; Samaná y San Juan, además de oficinas en los aeropuertos internacionales Las Américas y del Cibao, en Santiago, dos de las terminales de mayor tránsito del país, cuya puesta en funcionamiento está prevista para este año.

Sensibilidad del presidente Abinader hacia la diáspora

De su lado, cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, destacó la sensibilidad humana que, afirmó, ha mostrado el presidente Luis Abinader hacia los dominicanos en el exterior, especialmente ante las dificultades que enfrentan las familias cuando fallece un ser querido fuera del país. Señaló que esta preocupación se ha traducido en acciones concretas de respaldo a la diáspora y resaltó que el nuevo pasaporte electrónico amplía esa protección al incorporar un seguro de repatriación, brindando tranquilidad y dignidad a las familias en momentos difíciles.

Vásquez Martínez destacó que el pasaporte electrónico representa mucho más que un documento de viaje, al fortalecer la identidad y la seguridad de los dominicanos e incorporar beneficios como el seguro de repatriación.

Asimismo, informó que el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York amplió sus servicios a los sábados y domingos, para facilitar los trámites a los dominicanos que trabajan durante la semana. También destacó que, mediante la coordinación con la Junta Central Electoral, el proceso para obtener la doble ciudadanía se redujo de seis meses a un máximo de 60 días, permitiendo a jóvenes nacidos en el exterior fortalecer sus vínculos con la República Dominicana.

Además, anunció que el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la apertura de oficinas consulares en el Bronx, Long Island y Brooklyn, así como una oficina en el Alto Manhattan, cuya instalación será evaluada próximamente. Indicó que esta expansión permitirá acercar los servicios consulares a las comunidades dominicanas y facilitar sus trámites sin necesidad de desplazarse hasta Manhattan. Esta versión elimina las reiteraciones sobre el seguro de repatriación y deja con mayor fuerza los cuatro aportes noticiosos: respaldo a la diáspora, servicios los fines de semana, reducción a 60 días de la doble ciudadanía y nuevas oficinas consulares.

Pasaporte electrónico marca un antes y un después para la diáspora dominicana

En representación de la diáspora, Radamés Rodríguez, presidente de United Bodegas of America, destacó el impacto humano que representa que el nuevo pasaporte incluya un seguro para la repatriación de dominicanos que fallezcan en el exterior y cuyos familiares deseen trasladar sus restos a la República Dominicana y dijo que, durante años, miembros de la comunidad han tenido que realizar colectas para ayudar a familias que no cuentan con los recursos necesarios para repatriar a sus seres queridos, por lo que consideró que esta iniciativa responde a una necesidad profundamente sentida por los dominicanos residentes fuera del país.

“Han hecho muchas obras grandes, con muchas inversiones, pero la inversión de este pasaporte con este seguro va a marcar un antes y un después de lo que somos”, expresó, tras afirmar que esta medida hace sentir a la diáspora tomada en cuenta por la gestión del presidente Abinader y valoró las acciones dirigidas a acercar los servicios consulares a los lugares donde reside una mayor cantidad de dominicanos.

La bendición del acto estuvo acompañado cargo del reverendo padre Rubén Díaz, quien destacó que este acto representa un acontecimiento de gran importancia para la diáspora dominicana y valoró que, como primer párroco dominicano en los 135 años de historia de su parroquia, considera fundamental cuidar y acompañar a todos los dominicanos. Durante la bendición del nuevo pasaporte electrónico, afirmó que no se trata de un simple documento administrativo, sino de una extensión de la soberanía nacional y un instrumento para proteger la identidad de los ciudadanos, resaltando que la fe, la esperanza y los valores contenidos en el lema “Dios, Patria y Libertad” deben seguir guiando al pueblo dominicano.

En la actividad también estuvieron presentes el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Opinio Díaz; el senador estatal de Nueva York, Luis Sepúlveda; así como los cónsules José Francisco Santana, de Nueva Jersey; Lourdes Herrera, de Filadelfia; Bélgica Soler, de Connecticut; Antonio Almonte, de Boston; Juan Mateo, de Rhode Island; Lucilo López, de Toronto, y Julio César Valentín, de Antigua y Barbuda; así como los diputados de ultramar Norberto Rodríguez, Kenya Bidó y Cirilo Moronta.