Ministerio de Defensa gradúa cadetes especializados en operaciones tácticas en áreas urbanizadas

Santo Domingo, R.D.– El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana (MIDE) celebró la graduación de la Cuadragésima Tercera Promoción del Curso de Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanizadas (Monteros), integrada por cadetes de cuarto año de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras” del Ejército de República Dominicana, como parte del proceso de formación y especialización de los futuros oficiales de esa institución.

Los graduandos se encuentran en la etapa final de su preparación académica y militar. El próximo 29 de noviembre culminarán sus estudios en la Academia Militar y serán ascendidos al rango de segundo teniente, iniciando una nueva etapa de servicio como oficiales del Ejército de República Dominicana.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, acompañado por el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón, ERD; oficiales generales y superiores; y el teniente coronel Carlos Andrés Torres, ERD, DEM, comandante de la Unidad de Comando Especial Contraterrorismo (UCT-MIDE).

El Curso de Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanizadas constituye una exigente capacitación destinada a desarrollar y fortalecer las destrezas necesarias para actuar en escenarios urbanos complejos y de alto riesgo, donde la disciplina, la coordinación, la capacidad de decisión y el trabajo en equipo resultan fundamentales para el cumplimiento de la misión.

Durante el discurso de orden, el comandante de la UCT-MIDE destacó la preparación alcanzada por los nuevos Monteros y afirmó que cuentan con las competencias necesarias para responder eficazmente a las misiones que les sean encomendadas. Asimismo, agradeció al ministro de Defensa por el respaldo permanente a la capacitación del personal, la modernización del equipamiento y armamento, así como a las iniciativas orientadas al bienestar de los soldados.

De su lado, el ministro Fernández Onofre felicitó a los cadetes por superar con éxito las exigencias del curso y destacó la disciplina, la cohesión y la capacidad de tomar decisiones como cualidades esenciales para el ejercicio del mando. Señaló que la preparación recibida contribuirá a fortalecer su desempeño cuando próximamente asuman sus responsabilidades como oficiales del Ejército.

Como parte de la ceremonia fueron impuestas las insignias que acreditan a los graduandos como Monteros, símbolo de haber completado satisfactoriamente esta rigurosa etapa de entrenamiento. También fueron reconocidos los participantes más sobresalientes y los instructores que se distinguieron por su desempeño y dedicación durante el desarrollo del curso.

La formación recibida complementa la preparación académica y militar que los cadetes desarrollan en la Academia Militar “Batalla de Las Carreras” y fortalece sus capacidades para asumir las responsabilidades inherentes al mando, la conducción de tropas y el cumplimiento de las misiones que les sean asignadas.

Con la graduación de la Cuadragésima Tercera Promoción de Monteros, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con la formación, profesionalización y especialización de las nuevas generaciones de militares, contribuyendo a que los futuros oficiales cuenten con las competencias necesarias para responder a los desafíos de la defensa, la seguridad y la protección de la soberanía nacional.