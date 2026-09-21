Director de la Policía Nacional Dominicana advierte a delincuentes: “Tendrán de frente a la autoridad”. Fallecen supuestos miembros de Bandas Los Fantasmas entre otros

Santiago, R. D.-En una visita de supervisión de alto mando de la Policía Nacional de la Republica Domincana (PN) a Santiago, el Director General de la Policia Nacional del hermoso Pais Caribeño Mayor General Ernesto Rafael Rodríguez García, envió una advirtencia a quienes hacen daño a los ciudadanos de bien, a propósito de los enfrentamientos en los que agentes les quitan la vida a presuntos delincuentes.

Dijo que todo el que quite “la vida de un ser humano bueno” o salga a la calle a accionar en contra de lo que establece la ley “tendrá siempre de frente a la autoridad policial”.

Añadió: “Que no le quepa la menor duda a nadie, porque es nuestra responsabilidad y estamos obligados a proteger a los buenos de los malos”.

Dijo que el miembro de la Policía Nacional que sea parte de lo que no está establecido “en las normativas de la ley y en la normativa institucional, en nuestra ley orgánica, también tendrá su sanción”.

Envió un mensaje a todos los ciudadanos que dicen sentir temor por los agentes policiales y sus agresiones, asegurando que las autoridades están bien orientadas y son los llamados a cumplir con la ley.

“Nosotros de verdad que lamentamos muchísimo que perezca un ser humano, porque es un ser humano”, expresó.

El director policial habló durante una visita a Santiago, la cual realizó para supervisar los comandos, conversar con los agentes y orientarlos sobre las medidas y el cumplimiento del deber.

Policía ultima a miembro de “Los Fantasmas” y a el “Niño” en hechos separados

Los abtidos son Luis Tissol Báez (“Yiro”), y Cristofer Almonte Díaz (“Niño”).

Cristofer Almonte Díaz (a) “Niño”, quien era buscado mediante orden judicial por su presunta vinculación con un homicidio agravado.Fuente externa

La Policía Nacional informó este domingo que que fueron ultimados Jorge Luis Tissol Báez (“Yiro”), señalado como integrante de la estructura criminal denominada “Los Fantasmas”; y Cristofer Almonte Díaz (“Niño”), quien era buscado mediante orden judicial por su presunta vinculación con un homicidio agravado, tras enfrentar a agentes policiales en San Pedro de Macorís y Santiago, respectivamente.

En San Pedro de Macorís, “Yiro”, de 34 años, era activamente buscado mediante múltiples órdenes judiciales y señalado como integrante de “Los Fantasmas”, cuyos miembros son investigados por su presunta vinculación con hechos de sicariato, asociación de malhechores, narcotráfico, secuestro y atracos agravados.

Entre las órdenes que pesaban en su contra figura la No. 973-2025-EMES-05136, por su presunta participación en un hecho ocurrido el 6 de marzo de 2025, en La Caleta, Boca Chica, donde habría ocasionado las heridas de proyectil que provocaron la muerte de Agustín Alcántara Lora (“Agustín”), además de herir a una mujer.

“Yiro” resultó herido la noche del sábado 19 de septiembre, cuando miembros de la Subdirección Regional Sureste, acompañados de una representante del Ministerio Público, ejecutaban la orden de allanamiento No. 2026-AJ0080852, en una residencia del sector La Habana, municipio Consuelo, en busca de armas de fuego y sustancias controladas.

Cristofer Almonte Díaz (a) “Niño”, quien era buscado mediante orden judicial por su presunta vinculación con un homicidio agravado.Fuente externa

Según el informe preliminar, al penetrar los agentes al inmueble, Tissol Báez realizó varios disparos contra ellos, por lo que repelieron la agresión. El hombre fue trasladado al Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa, donde falleció mientras recibía asistencia médica. En la escena fue ocupada una pistola Bersa, modelo Thunder 9, serie 744132, con cuatro cápsulas, además de tres casquillos calibre 9 milímetros.

Deceso de el “Niño” en Santiago

En un hecho separado, en Santiago de los Caballeros, falleció Cristofer Almonte Díaz (“Niño”), de 19 años, quien era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0070020-001, emitida el 16 de agosto de 2026 por su presunta vinculación con el homicidio agravado de Amaury Saviñón, ocurrido el 14 de agosto en esta ciudad, así como por violaciones a la Ley 631-16 sobre armas.

De acuerdo con el informe preliminar, “Niño” se encontraba junto a otros dos individuos en un vehículo Hyundai Sonata, en la avenida Circunvalación Norte, cuando se percató de la presencia de miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) y realizó varios disparos contra los agentes.

Los policías repelieron la agresión, resultando “Niño” herido. Fue trasladado al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde falleció mientras recibía atenciones médicas. Los otros dos individuos emprendieron la huida.

En la escena fue ocupada una pistola de color negro, un teléfono celular, una gorra, un cigarrillo electrónico y un casquillo calibre .380.

Los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes, mientras las armas y demás evidencias ocupadas serán sometidas a los análisis de rigor.

Policia Nacional de la Republica Dominicana abate miembros de la Banda “Los Fantasma en Boca Chica”

La Policía Nacional de la Republica Domicana tambien abatieron a varios supuestos miembros de la estructura criminal Denominado “Los Fantasmas”, vinculados al violento tiroteo del pasado 12 de septiembre de 2026 en el sector Los Coquitos, Boca Chica, Santo Domingo Este donde murieron el artista urbano Jesús Alexis Delgado Ortiz (conocido como «Diddy Glow») y Jonathan Villanueva («Cotuí») .

Detalles de los operativos

Deivi Rosado Durán (a) «El Gordo» o «El Fantasma de Guindo»: Señalado como presunto proveedor de armas y pieza clave de logística de la banda. Cayó abatido por la Dicrim.

Señalado como presunto proveedor de armas y pieza clave de logística de la banda. Cayó abatido por la Dicrim. Wender Alcántara (a) «El Compa» o «La Muerte»: Abatido en la misma ofensiva policial por su vinculación directa al ataque en Boca Chica.

Abatido en la misma ofensiva policial por su vinculación directa al ataque en Boca Chica. Otros involucrados: La Policía también reportó la caída de Jordin Antonio Ogando («Jordin») y Dilson Humberto Reynoso Cruz («Mandrake») en intervenciones separadas, además de entregas voluntarias de otros señalados como «La Rabia» y Frankelys Javier Capellán.

La Policía también reportó la caída de Jordin Antonio Ogando («Jordin») y Dilson Humberto Reynoso Cruz («Mandrake») en intervenciones separadas, además de entregas voluntarias de otros señalados como «La Rabia» y Frankelys Javier Capellán. Armas incautadas a por las autoridades Policiales a las Bandas mencionadas

Parte de las armas incautadas por las autoridades en los allanaminetos realizados a los miembros de las bandas.