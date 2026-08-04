OSCEOLA 360: las decisiones que ya están cambiando el mapa de Osceola

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

La otra cara del crecimiento: las decisiones que ya están cambiando el mapa de Osceola

Mientras la atención pública se concentra en el tráfico y las nuevas construcciones, los gobiernos del Condado y las ciudades continúan tomando decisiones que definirán dónde se construirá, cómo crecerán las comunidades y quién asumirá el costo de ese desarrollo.

Cuando se habla del crecimiento de Osceola County, casi siempre la conversación gira alrededor del mismo tema: más viviendas, más tráfico y más población.

Sin embargo, el verdadero crecimiento del Condado no comienza cuando aparece una nueva urbanización. Empieza meses antes, cuando una comisión aprueba un cambio de uso de suelo, una agencia autoriza un proyecto o un gobierno decide invertir recursos públicos en una determinada zona.

Durante las últimas 48 horas, las decisiones más importantes no estuvieron en un titular espectacular. Estuvieron en las agendas oficiales del Gobierno del Condado y en los procesos administrativos que continúan redefiniendo el futuro de Kissimmee, St. Cloud, NeoCity y el corredor turístico de la U.S. 192.

La pregunta que debería hacerse cada residente no es cuántas viviendas nuevas se construirán.

La verdadera pregunta es quién está decidiendo dónde crecerá Osceola y bajo qué condiciones.

NeoCity continúa avanzando, pero el verdadero reto será convertir la inversión en empleos

Mientras gran parte de la atención pública permanece sobre el desarrollo residencial, el lunes también se celebraron reuniones relacionadas con NeoCity, el parque tecnológico impulsado por Osceola County para atraer empresas de alta tecnología, semiconductores y fotónica. Las reuniones de la NeoCity Property Owners Association y del Infrastructure Management District formaron parte del calendario oficial del Condado. (Osceola County)

La apuesta política por NeoCity comenzó hace varios años bajo administraciones anteriores y hoy continúa siendo respaldada por la Junta de Comisionados presidida por Brandon Arrington, con el apoyo del administrador del Condado, Don Fisher, y del equipo de desarrollo económico.

La visión es ambiciosa: transformar a Osceola en un centro nacional de innovación tecnológica.

Sin embargo, después de cientos de millones de dólares invertidos entre fondos locales, estatales y federales, la discusión ya no debe centrarse únicamente en atraer empresas.

La verdadera evaluación debe responder preguntas más concretas.

¿Cuántos empleos permanentes se han creado para residentes de Osceola?

¿Cuántos contratos han beneficiado empresas locales?

¿Cuánto retorno económico está generando la inversión pública?

NeoCity representa probablemente la mayor apuesta económica realizada por el Condado durante la última década. Precisamente por eso merece un seguimiento constante y una rendición de cuentas permanente.

St. Cloud crece con menos ruido, pero enfrenta los mismos desafíos

Mientras Kissimmee concentra la mayor atención mediática, St. Cloud continúa autorizando nuevos desarrollos y revisando asuntos relacionados con planificación urbana mediante sus procesos administrativos y calendarios públicos. La ciudad mantiene en marcha expedientes de desarrollo que seguirán llegando a la Comisión Municipal durante agosto. (Osceola County)

La diferencia entre ambas ciudades es evidente.

Kissimmee enfrenta una presión mayor derivada del turismo y de la actividad comercial.

St. Cloud, en cambio, continúa expandiéndose principalmente como ciudad residencial.

Ese crecimiento obliga al alcalde Chris Robertson y a los miembros del Concejo Municipal a equilibrar el desarrollo con la capacidad de la infraestructura existente.

Cada nuevo proyecto aprobado implica nuevas calles, servicios públicos, parques y necesidades de seguridad.

La experiencia de otros condados demuestra que cuando el crecimiento residencial supera la inversión pública, los problemas terminan apareciendo años después en forma de congestión, deterioro vial y presión sobre los servicios municipales.

La U.S. 192 sigue esperando una transformación definitiva

El lunes también volvió a reunirse la East U.S. 192 Community Redevelopment Agency (CRA).

Desde hace años, el corredor turístico constituye una de las prioridades económicas del Condado.

Sin embargo, los avances continúan siendo más lentos de lo que muchos comerciantes esperaban.

La responsabilidad recae sobre la Junta de Comisionados, que actúa como órgano rector de la CRA y debe decidir cómo invertir los recursos provenientes del incremento en el valor de las propiedades dentro del distrito.

La revitalización del corredor no puede medirse únicamente por proyectos de embellecimiento.

Debe reflejarse en nuevos negocios, menor cantidad de locales vacíos, mayor seguridad, incremento del turismo y mejores condiciones para los pequeños comerciantes que durante años han sostenido la actividad económica de esa zona.

Cada dólar invertido deberá demostrar resultados medibles.

El Distrito Escolar enfrenta la primera gran prueba del año

Mientras los gobiernos locales continúan planificando el crecimiento urbano, el Distrito Escolar de Osceola, dirigido por el superintendente Dr. Mark Shanoff, concentra todos sus esfuerzos en el inicio del año escolar.

Desde el lunes entró en funcionamiento la línea especial de transporte para padres y quedaron disponibles las rutas oficiales de autobuses.

Aunque pueda parecer un procedimiento rutinario, el transporte escolar constituye uno de los indicadores más precisos del crecimiento poblacional.

Cada nueva urbanización modifica recorridos.

Cada nuevo estudiante representa un asiento adicional.

Cada retraso en la planificación termina afectando directamente a miles de familias.

El verdadero examen para el Distrito comenzará el próximo 10 de agosto, cuando más de 70,000 estudiantes regresen a las aulas.

Las decisiones pequeñas también construyen el futuro

Una de las principales lecciones que deja esta semana es que muchas de las decisiones más importantes para Osceola no aparecen en conferencias de prensa.

Se encuentran en agendas, reuniones técnicas, expedientes de planificación y documentos administrativos.

Allí se aprueban contratos.

Allí se modifican proyectos.

Allí cambian las reglas que determinarán cómo crecerán las comunidades durante la próxima década.

Por eso resulta tan importante que los ciudadanos sigan las reuniones públicas y no solamente las noticias posteriores.

Cuando una decisión llega a los titulares, normalmente ya fue tomada.

Impacto para la comunidad

Los residentes de Kissimmee continuarán observando cómo evoluciona la revitalización de la U.S. 192 y si realmente produce beneficios para los pequeños negocios establecidos.

En St. Cloud, el crecimiento residencial seguirá obligando a nuevas inversiones en infraestructura y servicios.

NeoCity continuará siendo el principal laboratorio económico del Condado, pero ahora deberá comenzar a demostrar resultados concretos en creación de empleos y retorno de inversión.

Para las familias, la prioridad inmediata será el inicio del nuevo año escolar y el funcionamiento eficiente del sistema de transporte.

Qué debemos observar

Durante los próximos días será importante seguir las decisiones que adopte la Junta de Comisionados sobre nuevos proyectos de desarrollo y contratos públicos.

También deberá vigilarse la evolución de NeoCity y la información que las autoridades publiquen sobre empleos, nuevas empresas e inversiones.

En St. Cloud habrá que observar el avance de los proyectos residenciales actualmente en revisión y su impacto sobre la infraestructura existente.

Finalmente, el regreso a clases permitirá evaluar si el Distrito Escolar logró preparar un sistema de transporte acorde con el crecimiento que ha experimentado el Condado.

Conclusión editorial

El crecimiento de Osceola continúa siendo una de las historias más importantes de la Florida Central.

Pero la noticia ya no es que el Condado crece.

La noticia es cómo se está administrando ese crecimiento.

Las decisiones adoptadas por Brandon Arrington y la Junta de Comisionados, por Chris Robertson en St. Cloud, por Jackie Espinosa en Kissimmee y por el Dr. Mark Shanoff en el Distrito Escolar tendrán consecuencias mucho más duraderas que cualquier anuncio de una nueva urbanización.

Las obras terminan.

Los edificios se inauguran.

Los gobiernos cambian.

Lo que permanece son las decisiones que determinaron dónde invertir, cómo planificar y quién se benefició de ese crecimiento.

Ahí continuará estando la verdadera historia de Osceola.

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Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

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