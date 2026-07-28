Japón registra un terremoto de magnitud 7,1 frente a la isla de Kyushu y activa la alerta de tsunami

La primera ministra pide mantenerse “alerta” tras un segundo seísmo de magnitud 6,1 en la misma zona

Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, según ha indicado la Agencia Meteorológica de Japón, que ha emitido una alerta de tsunami para zonas del suroeste del país.

Las autoridades han indicado así que el epicentro se encuentra frente a la isla de Kyushu, con un hipocentro situado a una profundidad de 10 kilómetros, y han detallado que de momento se han registrado varios heridos, además de un fuerte apagón que ha dejado sin luz unas 48.000 viviendas en dicha prefectura.

Este terremoto, que ha tenido lugar a las 16.27 horas (hora local), se ha visto seguido por un segundo seísmo de magnitud 6,1, también en Kumamoto, a las 17.08 horas (hora local) y a poca profundidad.

Asimismo, han pedido a la población mantenerse alejada de la zonas costeras en la medida de lo posible y han hecho hincapié en que la intensidad del seísmo es de 7, la más alta en la escala japonesa, en zonas de Uki y Hikawa, mientras que ha alcanzado el grado seis en áreas circundantes, según informaciones de la agencia de noticias Kyodo.

De momento, se han descartado problemas en la central nuclear de Sendai, en Kagoshima, así como en la de Gnekai, en la prefectura de Saga, tal y como ha explicado la compañía eléctrica de Kyushu.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha pedido a todos los que se encuentren en áreas afectadas “mantenerse alerta ante la posibilidad de que se produzcan más terremotos de magnitudes similares”. Además, ha confirmado que el Gobierno se encuentra “analizando la situación y los posibles daños causados” por los seísmos.