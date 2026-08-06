OSCEOLA 360: Buenaventura Lakes comienza a cambiar de rostro

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

La próxima batalla de Osceola no será por crecer, sino por decidir cómo crecer

Las audiencias de planificación de esta semana pondrán sobre la mesa proyectos que podrían transformar comunidades enteras, mientras el Condado enfrenta el reto de equilibrar desarrollo, infraestructura y calidad de vida.

En Osceola County existe una realidad que pocas veces ocupa titulares: las decisiones que cambian el futuro del condado no se toman cuando comienza la construcción de una urbanización. Se toman semanas o meses antes, en reuniones técnicas de planificación donde se aprueban cambios de uso de suelo, modificaciones al Plan Integral y nuevos desarrollos.

Este jueves 6 de agosto representa precisamente uno de esos momentos.

La Planning Commission celebrará una audiencia pública cuyos expedientes pasarán posteriormente a consideración de la Board of County Commissioners el próximo 17 de agosto. Aunque para muchos residentes estas reuniones pasan inadvertidas, allí comienza a definirse el crecimiento que experimentarán Kissimmee, St. Cloud, Poinciana, Buenaventura Lakes y otras comunidades del condado. (Osceola)

La verdadera noticia no es que Osceola continúe creciendo.

La noticia es quién está tomando esas decisiones y bajo qué criterios.

La Comisión de Planificación decide hoy el primer filtro del crecimiento

La Planning Commission no aprueba definitivamente los grandes proyectos urbanísticos, pero sí emite las recomendaciones técnicas que posteriormente evaluará la Junta de Comisionados.

Los expedientes incluyen solicitudes de cambios de uso de suelo, modificaciones de zonificación y enmiendas al Plan Integral. Detrás de cada caso intervienen urbanistas, ingenieros, abogados, desarrolladores privados y personal del Departamento de Community Development del Condado.

Cuando un proyecto llega finalmente a la Junta presidida por Brandon Arrington, normalmente ya ha pasado por meses de estudios técnicos.

Por eso las reuniones de planificación merecen mayor atención pública.

Es allí donde todavía existen oportunidades reales para modificar condiciones, exigir infraestructura adicional o solicitar cambios que beneficien a las comunidades cercanas.

El desarrollo ya no puede aprobarse sin hablar de infraestructura

Durante muchos años la principal pregunta fue cuántas viviendas necesitaba construir Osceola.

Hoy la pregunta ha cambiado.

¿Existen suficientes carreteras?

¿Hay capacidad en las escuelas?

¿Los hospitales podrán absorber la nueva demanda?

¿Los sistemas de drenaje fueron diseñados para soportar ese crecimiento?

Cada proyecto residencial aprobado genera nuevas obligaciones para múltiples agencias.

El Departamento de Transporte de Florida deberá evaluar el impacto sobre las vías estatales.

El Distrito Escolar dirigido por el Dr. Mark Shanoff deberá proyectar el aumento de estudiantes.

Osceola County Fire Rescue y la Oficina del Sheriff, encabezada por Marco López, tendrán que responder a una población mayor con recursos limitados.

El crecimiento urbano ya no puede analizarse únicamente desde la construcción.

Debe evaluarse desde los servicios públicos que deberán sostenerlo.

Buenaventura Lakes comienza a cambiar de rostro

Uno de los sectores que continúa mostrando transformaciones importantes es Buenaventura Lakes.

Durante los últimos meses la zona ha concentrado inversiones en vivienda para adultos mayores, programas comunitarios y mejoras en servicios sociales.

La inauguración reciente del complejo Buen Vecino, impulsado por el Osceola Council on Aging con el respaldo de la comisionada Viviana Janer, representa un ejemplo de cómo el crecimiento también puede dirigirse hacia proyectos de vivienda accesible para personas mayores. (Osceola)

El desafío será mantener ese equilibrio.

Mientras llegan nuevos desarrollos privados, también deberá crecer la inversión en vivienda asequible para trabajadores, adultos mayores y familias de ingresos moderados.

Si el mercado residencial continúa desplazando a estos sectores, la presión terminará trasladándose a programas sociales y asistencia pública.

NeoCity entra en la etapa donde ya no bastan las promesas

Las reuniones celebradas esta semana por la NeoCity Property Owners Association y el Infrastructure Management District reflejan que el proyecto tecnológico continúa avanzando administrativamente.

Sin embargo, el debate ya no debe centrarse únicamente en nuevas inversiones.

Después de años de planificación y cientos de millones de dólares comprometidos entre recursos públicos y privados, los residentes comienzan a esperar indicadores concretos.

¿Cuántos empleos permanentes están ocupando trabajadores de Osceola?

¿Cuántas empresas ya producen dentro del campus?

¿Cuánto ha aumentado la recaudación local como resultado del proyecto?

La llegada de compañías como ELSPES, con una inversión anunciada cercana a los 470 millones de dólares, convirtió a NeoCity en uno de los proyectos tecnológicos más importantes de Florida Central.

Ahora comienza la etapa de la rendición de cuentas.

El próximo reto del gobierno será escuchar más a la comunidad

El Condado ya publicó la convocatoria para la próxima reunión de comentarios públicos del 10 de agosto.

Estas sesiones permiten que cualquier residente presente inquietudes directamente ante la Junta de Comisionados sobre asuntos que no formen parte de audiencias cuasi judiciales. (Osceola)

El mecanismo existe.

La pregunta es cuántos ciudadanos realmente participan.

Las decisiones sobre desarrollo urbano suelen recibir una asistencia limitada.

Paradójicamente, cuando los proyectos comienzan a construirse y aparecen los problemas de tráfico, ruido o infraestructura, ya resulta demasiado tarde para modificar aspectos fundamentales.

Una comunidad informada participa antes.

No después.

Impacto para la comunidad

Las decisiones que se analizan esta semana afectarán directamente la forma en que crecerán distintas comunidades del condado durante los próximos años.

Los residentes de Poinciana y St. Cloud seguirán observando el impacto del crecimiento residencial.

En Kissimmee continuará el debate sobre infraestructura y revitalización urbana.

Buenaventura Lakes enfrenta el desafío de combinar nuevos proyectos con vivienda accesible.

NeoCity deberá comenzar a demostrar que la inversión tecnológica se traduce en empleos locales y desarrollo económico sostenible.

Qué debemos observar

La recomendación que emita hoy la Planning Commission será el primer indicador sobre el rumbo que tomará la Junta de Comisionados el 17 de agosto.

También será importante seguir los próximos informes relacionados con NeoCity y la evolución de las inversiones privadas anunciadas.

Finalmente, la reunión de comentarios públicos del 10 de agosto permitirá medir hasta qué punto la ciudadanía participa activamente en las decisiones que afectan el futuro del condado.

Conclusión editorial

Osceola continúa creciendo.

Eso ya no sorprende a nadie.

Lo verdaderamente importante es comprender cómo se está tomando cada decisión que acompaña ese crecimiento.

Las reuniones de planificación, las recomendaciones técnicas y las audiencias públicas reciben mucha menos atención que una inauguración o un corte de cinta.

Sin embargo, es allí donde realmente comienza a escribirse el futuro del condado.

La responsabilidad de los funcionarios no termina al aprobar un proyecto.

Empieza cuando deben demostrar que ese desarrollo mejora la calidad de vida de quienes ya viven en Osceola.

Y la responsabilidad del periodismo es seguir esas decisiones desde el principio, antes de que las excavadoras lleguen al terreno y antes de que las consecuencias sean irreversibles.

–.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida