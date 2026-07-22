Ejército Dominicano refuerza su presencia en la Carretera Internacional con la rehabilitación de dos puestos fronterizos. Otras Noticias del ERD

Elías Piña, R. D-El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, encabezó la entrega de los puestos de Los Cacaos y El Corte, ubicados en el municipio de Pedro Santana, provincia Elías Piña.

Tras culminar un proceso de remozamiento que incluyó la rehabilitación de las áreas de alojamiento, cocina, comedor y baños, así como trabajos de pintura general, reparación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otras mejoras orientadas a fortalecer las condiciones de vida del personal y la capacidad operativa de estas posiciones fronterizas.

Ubicados sobre la Carretera Internacional, en la franja limítrofe con la República de Haití, los puestos de Los Cacaos y El Corte constituyen posiciones estratégicas para el despliegue y la presencia permanente del Ejército en este importante tramo de la frontera.

Su rehabilitación incrementa la capacidad de respuesta operativa de las tropas, facilita las labores de vigilancia y patrullaje, y contribuye al fortalecimiento de la seguridad, la protección de la soberanía nacional y el control de las actividades que se desarrollan a lo largo de este corredor fronterizo.

Acompañaron al Comandante General del Ejército la gobernadora provincial, Sra. Migdaly de los Santos; el alcalde del municipio de Pedro Santana, Sr. Starling Contreras Aquino; el comandante de la 3ra. Brigada de Infantería, Coronel Domingo Cruz Sosa, ERD; y el comandante del 11vo. Batallón de Infantería, Coronel Cristian Pérez Feliz, ERD.

Ejército detiene camionero que ocultaba haitianos indocumentados en Valverde



Los extranjeros eran trasladados ocultos en la cabina y bajo una lona en la parte trasera del vehículo para evadir los controles militares. También fue detenido el acompañante del conductor del camión.

Valverde, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), detuvieron a dos ciudadanos dominicanos que transportaban a cuatro (4) nacionales haitianos indocumentados ocultos en un camión, durante un operativo realizado en el municipio de Mao, provincia Valverde.

Los soldados del ERD interceptaron el camión marca International, color blanco, en la carretera Mao–Santiago Rodríguez, luego de que el conductor intentara evadir una patrulla militar apostada en el lugar. Los extranjeros eran trasladados ocultos en la cabina y bajo una lona en la parte trasera del vehículo para evadir los controles militares. También fue detenido el acompañante del conductor del camión.

El vehículo era conducido por Algenis Santos Madera, acompañado de Andri José Cruz Torres, ambos de nacionalidad dominicana. Al inspeccionar el camión, los soldados encontraron en la cabina a tres (3) nacionales haitianos en condición migratoria irregular y oculto bajo una lona en la parte trasera del vehículo a otro extranjero, para un total de cuatro (4) migrantes, entre ellos una (1) mujer.

Los dos dominicanos detenidos, los extranjeros y el camión, fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Los nacionales haitianos serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso establecido por la legislación vigente.

El Ejército de República Dominicana continuará reforzando las operaciones de control fronterizo con el propósito de impedir el ingreso irregular de personas y contribuir a la seguridad nacional.

Patrullas del Ejército interceptan a 54 migrantes indocumentados en Montecristi y Santiago Rodríguez

Montecristi y Santiago Rodríguez, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a cincuenta y cuatro (54) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante operaciones llevadas a cabo en las provincias Montecristi y Santiago Rodríguez.

Los extranjeros fueron localizados mediante operaciones desarrolladas en zonas agrícolas y montañosas.

En una de las intervenciones, soldados del Puesto de Mangá, en el municipio Guayubín, provincia Montecristi, interceptaron a catorce (14) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en una zona agrícola de la comunidad Juan Gómez.

El grupo estaba integrado por trece (13) hombres y una (1) mujer, quienes fueron trasladados bajo custodia militar al referido puesto para los procedimientos correspondientes.

Asimismo, miembros del Puesto de Aminilla (ERD), detuvieron a veinticuatro (24) nacionales haitianos indocumentados en la comunidad Los Amaseilles, del distrito municipal Aminilla, provincia Montecristi.

Entre los detenidos figuran veintiún (21) hombres y tres (3) mujeres.

En otro operativo, desarrollado en la comunidad La Guarana, sección Thomas, provincia Santiago Rodríguez, miembros del Destacamento La Leonor, detuvieron a otros dieciséis (16) nacionales haitianos, todos de sexo masculino, luego de una persecución en una zona montañosa cuando ingresaban de manera irregular al territorio dominicano.

Los cincuenta y cuatro (54) extranjeros fueron trasladados a las sedes militares correspondientes para el proceso de rigor y posteriormente serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a lo establecido en la legislación m vigente.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente operaciones de interdicción en la zona fronteriza y otras áreas bajo su responsabilidad, fortaleciendo el control territorial para combatir la migración irregular, el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos que afectan la seguridad nacional.