MIENTRAS AMERICA LATINA DISCUTE IDELOGÍAS, CHINA DERROTÓ LA POBREZA

Por Rafael Portorreal

Hay una diferencia fundamental entre los países que progresan y los que permanecen estancados: unos gobiernan para transformar la realidad de sus ciudadanos; otros se conforman con administrar la pobreza mientras pronuncian discursos grandilocuentes.

Durante décadas, América Latina ha sido el laboratorio de interminables debates ideológicos. La izquierda culpa al capitalismo de todos los males; la derecha responsabiliza al socialismo de todos los fracasos. Entre ambos extremos, millones de latinoamericanos continúan viviendo sin empleo digno, con sistemas educativos deficientes, servicios de salud precarios y escasas oportunidades para salir adelante.

China decidió recorrer otro camino.

Inspirándose en un principio formulado por Karl Marx —”No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que es su ser social el que determina su conciencia”—, el liderazgo encabezado por Deng Xiaoping comprendió que la mejor manera de transformar la sociedad era comenzar por transformar las condiciones materiales de vida de su pueblo.

La lógica era sencilla y profundamente humana. Un niño que recibe una buena educación tendrá mayores oportunidades. Una familia con vivienda digna vive con estabilidad. Un trabajador con empleo estable adquiere confianza para planificar su futuro. Una persona con acceso a la salud puede producir más y vivir mejor. Sobre esas bases se construye una ciudadanía responsable y una economía fuerte.

Los resultados hablan por sí solos. Más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema, en lo que constituye uno de los mayores avances sociales y económicos registrados en la historia contemporánea.

No se trata de copiar el modelo político chino ni de ignorar las críticas que existen sobre su sistema. Se trata de reconocer una verdad que muchos dirigentes latinoamericanos parecen olvidar: ningún pueblo cambia únicamente con discursos. Los pueblos cambian cuando existen oportunidades reales para progresar.

La pobreza no es solo una tragedia humana; también es una prisión para el pensamiento. Quien dedica cada día a conseguir alimento difícilmente puede desarrollar todo su potencial como ciudadano, emprendedor o profesional. Por eso, combatir la pobreza no debe ser un simple programa social; debe ser la prioridad absoluta de cualquier gobierno que aspire a transformar su nación.

América Latina necesita menos confrontación ideológica y más políticas públicas eficaces. Necesita gobiernos que entiendan que el desarrollo comienza en las aulas, en los hospitales, en las fábricas, en el campo y en la creación de empleos productivos, no en las interminables disputas partidistas.

La historia demuestra que las naciones no se hacen grandes repartiendo pobreza ni multiplicando promesas. Se hacen grandes creando riqueza, ampliando oportunidades y garantizando que cada ciudadano pueda construir un futuro con dignidad.

Quizá esa sea la lección más importante que América Latina todavía tiene pendiente aprender: cuando el ser social mejora, la conciencia también evoluciona. Y cuando ambas avanzan juntas, una nación deja de sobrevivir para comenzar, finalmente, a prosperar.