Toyota RAV4 2026. El rey lustra su corona

Por: Roger Rivero

La semana pasada en mi reseña del Mazda MX-5 Miata, contaba cómo este había dejado de ser mi auto favorito y no culpaba al pequeño deportivo; aceptaba con cierto pudor que los años no pasan por gusto y que mis necesidades han cambiado.

Esta semana creo que he encontrado mi nuevo auto predilecto, un 2026 Toyota RAV4, pero con una distinción: en su variante híbrida recargable. A las virtudes propias de este modelo de Toyota se suma algo que preocupa a muchos: el elevado costo del combustible.

Los SUV pequeños dominan el mercado actual y el RAV4 de Toyota es el líder de esta categoría. Llega en 2026 rediseñado y está disponible como híbrido estándar o híbrido enchufable, acabado que probamos y que, felizmente, no consumió ni un solo litro de gasolina durante nuestra semana de prueba.

¿Qué hay de nuevo?

El Toyota RAV4 ha sido completamente rediseñado este año, con un aspecto distintivo en su amplia gama de niveles de equipamiento. El RAV4 exclusivamente de gasolina ha dejado de fabricarse, quedando disponible una variedad de híbridos e híbridos enchufables. Todos los RAV4 híbridos de 2026 incorporan una pantalla digital del cuadro de instrumentos y un sistema de infoentretenimiento de nuevo desarrollo. Agregan nuevos niveles de acabado y mejoran el confort de marcha y la seguridad.

¿Cómo se ve desde afuera?

El RAV4 ha estado en la alineación de Toyota desde hace más de 30 años y es un SUV cuadrado y tradicional que muestra su naturaleza resistente mediante una altura elevada, un aspecto robusto y un toque de protección en la carrocería.

La parte frontal ahora nos parece más elegante, quizá tomando algo de Lexus, con una parrilla más suave y sencilla, adornada con detalles hexagonales. Los modelos GR Sport tienen un aspecto más agresivo con un patrón de parrilla en negro, un parachoques inferior más definido y luces antiniebla únicas.

¿Y por dentro?

A pesar del completo rediseño, las dimensiones tanto exteriores como interiores se mantienen, garantizando mucha comodidad para los cinco pasajeros que puede acomodar.

El estilo cuadrado del exterior se replica en la cabina del RAV4, con un tablero de aspecto robusto y, al mismo tiempo, sencillo para el conductor. La consola central ofrece varios compartimentos de almacenamiento, y la mayoría de los modelos vienen con tapicería de tela o de imitación de cuero, pero los modelos deportivos XSE y GR Sport tienen asientos de gamuza sintética con costuras rojas.

Encontramos algunos adornos de color agradables a la vista, paneles de puertas y salpicadero con textura suave, y una calidad de acabado excelente que caracteriza al fabricante. El área de carga, con 37.8 pies cúbicos, ofrece mucho espacio para transportar mercancías o maletas y cuenta con una toma de corriente de 120 voltios, un detalle que no siempre se encuentra en los competidores.

Tecnología y seguridad

El RAV4 2026 incorpora la última generación del sistema de infoentretenimiento de Toyota, que llaman “Toyota Audio Multimedia”. Los modelos SE y Woodland cuentan con una pantalla de 10,5 pulgadas (26,67 cm), mientras que los modelos XSE y GR Sport tienen una pantalla de 12,9 pulgadas (32,7 cm).

Este nuevo sistema no difiere mucho del anterior, lo cual es positivo. Valoro que Toyota no haya intentado reinventar lo que ya funcionaba, pero sí encontramos algunas mejoras, como una nueva pantalla de inicio que permite personalizar la disposición de los mosaicos e iconos. Se combina con la columna heredada de accesos directos al menú, que permanece fija, para facilitar la navegación.

El sistema puede admitir una conexión Bluetooth con hasta dos teléfonos inteligentes a la vez y ofrece conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Aunque todavía dejaron botones físicos para ajustar la temperatura de la cabina, el panel físico de control climático de la generación anterior ha cedido paso a controles táctiles que reducen la funcionalidad, ya que distraen más mientras se conduce.

Toyota destaca por su generosidad al incluir prestaciones de seguridad en sus vehículos, y ahora va más allá al ser uno de los primeros fabricantes en equipar sus modelos con una cámara integrada con “grabador de eventos” como equipamiento de serie. Esta cámara inicia la grabación de video automáticamente cuando se prende el auto o se activa mediante sensores de fuerza G durante un accidente o en un incidente mientras está estacionado.

¿Cómo se conduce?

Como ya apuntamos, este año Toyota solo fabrica el RAV4 como híbrido o híbrido recargable, que es el modelo que probamos.

El RAV4 Plug-In Hybrid o híbrido enchufable del 2026 está propulsado por un motor de cuatro cilindros de 2,5 litros y tres motores eléctricos. En conjunto, este sistema de sexta generación desarrolla una sólida potencia total de 324 caballos. La transmisión es automática electrónica de variación continua (CVT) y viene de serie con tracción a las cuatro ruedas.

Sin duda, el sistema se percibe más sofisticado y con un mayor protagonismo de la batería en comparación con versiones anteriores. Los motores eléctricos mejorados asumen gran parte del trabajo, y el motor de gasolina solo entra en funcionamiento cuando la demanda de potencia es elevada o cuando las baterías se agotan. En nuestra semana de prueba, realizada en diferentes condiciones, nuestro RAC4 Híbrido enchufable creo que trabajó en modo eléctrico durante más del 95 % del tiempo. Reconozco que conduje sin exabruptos ni acelerones, pero al final decidí no llevarlo a la gasolinera, pues la aguja marcaba que estaba lleno de combustible y recorrí algo más de 300 millas o 485 kilómetros durante los siete días cargando la batería cada noche en casa.

Cada RAV4 tiene modos de conducción seleccionables, como Eco, Normal y Sport y ajustes especializados como EV, Trail, Snow y Multi-Terrain Select. El acabado Woodland que probamos aporta al RAV4 un aire más aventurero a cambio de un ligero sacrificio en la experiencia de conducción en carretera. Es el mejor modelo para una experiencia off-road, ya que ha sido diseñado específicamente para ese tipo de terreno, con la mayor distancia al suelo de todos los modelos, de 8,5 pulgadas (21,5 cm). Además, cuenta con neumáticos todoterreno y una suspensión ajustada para lograr una mejor respuesta en terrenos accidentados.

El Toyota RAV4 híbrido recargable de 2026 presenta cifras de consumo estimadas espectaculares para cualquier vehículo, y más aún para un SUV. Este año, la autonomía eléctrica del RAV4 PHEV mejora hasta alcanzar 52 millas (83,6 kilómetros) solo con electricidad en los modelos SE y XSE. El Woodland tiene una autonomía de 49 millas (79 km) y el GR Sport ofrece 48 millas (77 km). El RAV4 híbrido recargable se puede cargar en casa conectado a 120 voltios entre 12 a 16 horas. Los que cuenten con un cargador de Nivel 2 de 240 voltios podrán cargarlo en 2 o 3 horas y, sorprendentemente, los modelos XSE y Woodland también pueden usar cargadores rápidos de corriente continua y pasar del 10% al 80% de carga en aproximadamente 35 minutos.

Si quiero uno, ¿por cuál me decido?

El Toyota RAV4 híbrido enchufable 2026 se ofrece en cuatro versiones. El modelo base es el RAV4 Híbrido SE de $41,500, que viene de serie con tracción total y un equipamiento bastante generoso. El más resistente Woodland cuesta $45,300, mientras que el XSE sale por $47,200. En la cima de la gama está el totalmente nuevo RAV4 híbrido enchufable GR Sport, que tiene un precio inicial de $48,500. Todos los precios mencionados están sujetos a un cargo adicional de $1,450 por destino.

¿Contra quién compite?

Entre los competidores del Toyota RAV4 Plug-In Hybrid (híbrido recargable) del 2026 (anteriormente conocido como RAV4 Prime) se incluyen SUV híbridos enchufables compactos como el Hyundai Tucson, el Kia Sportage, el Ford Escape, el Mazda CX-70 o el Mitsubishi Outlander.

¿Y dolores de cabeza?

A pesar de haber sido completamente rediseñado este año, las puntuaciones de fiabilidad que le otorgan los expertos son altas, basadas en la sólida reputación de confianza del modelo y la de Toyota como fabricante.

Concluyendo

El totalmente nuevo RAV4 tiene dimensiones idénticas a las del modelo anterior, pero presenta numerosos cambios significativos más allá de la renovación estética, pero si algo se mantiene sin variación es la impresionante popularidad de este modelo, con ventas de casi medio millón de unidades el año pasado y listas de espera en los concesionarios.

No tengo planes de comprar un auto nuevo, pero confieso que el RAV4 híbrido recargable es ahora mi modelo favorito.

Reseña escrita y revisada por un ser humano. Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, y de NWAPA, la Asociación de Periodistas Automovilísticos del Noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana con fines de reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.