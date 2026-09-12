El Gobierno Desconectado: Por Qué Puerto Rico No Puede Seguir Pagando el Precio de su Atraso Digital

Por Edgar León

Puerto Rico tiene fibra óptica bajo el mar, satélites sobre su cabeza y un pueblo con teléfonos inteligentes en cada bolsillo. Y aun así, para renovar una licencia, corregir un error en el Registro Demográfico, solicitar un permiso de uso o simplemente confirmar si un pago llegó a la agencia correcta, miles de ciudadanos siguen hoy haciendo filas físicas, cargando carpetas de papel selladas y firmadas, y repitiendo el mismo trámite en tres ventanillas distintas porque ninguna de esas ventanillas se habla con la otra. Ese no es un problema de tecnología. Es un problema de diseño de poder. Un gobierno fragmentado, que no se conecta ni consigo mismo, no es un gobierno ineficiente por accidente: es un gobierno que sobrevive precisamente porque es ineficiente, porque cada trámite lento es un empleo que justificar, cada expediente de papel es una firma que alguien necesita, y cada sistema que no habla con otro es una dependencia más entre el ciudadano y el político de turno.

Ese es el verdadero costo de la falta de conectividad gubernamental: no es solo la fila. Es el desarrollo económico que nunca despega porque una empresa no puede abrir un negocio en semanas, sino en meses. Es el maestro que pasa más horas llenando planillas que enseñando. Es el estudiante que aprende, sin que nadie se lo diga directamente, que el sistema no se mueve por mérito ni por lógica, sino por trámite. Y es, en el fondo, un pueblo al que se le ha enseñado —durante generaciones— que lo razonable es esperar que el gobierno resuelva, en lugar de exigir que el gobierno se aparte del camino.

El costo real de un gobierno que no se comunica consigo mismo

Puerto Rico no carece de iniciativas digitales. La Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS) ha rediseñado decenas de portales de agencias bajo las Guías Unificadas de Interfaz y Diseño (GUIDI), y CESCO Digital —solo un sistema, del Departamento de Transportación y Obras Públicas— ya ha registrado más de dos millones de usuarios, procesado decenas de miles de licencias y traspasos, y ahorrado cientos de miles de horas de gestión presencial. Eso demuestra algo importante: cuando el gobierno decide digitalizar de verdad un servicio, el ciudadano responde de inmediato y el ahorro es medible en dinero y en tiempo.

El problema no es la ausencia total de tecnología. El problema es que esos esfuerzos existen como islas dentro de la isla: sistemas que no se integran entre agencias, expedientes que no se heredan de una dependencia a otra, y procesos enteros —permisos, certificaciones, subsidios, nombramientos— que todavía dependen de papel porque ese papel es, en la práctica, el empleo de alguien. Automatizar de verdad no significa publicar un formulario en PDF. Significa que el sistema de Hacienda, el del Departamento de la Familia, el del

Registro de la Propiedad y el de Salud puedan validar información entre sí sin que el ciudadano tenga que ser el mensajero humano entre agencias que ya deberían estar conectadas.

Mientras tanto, cada hora perdida en un trámite redundante es una hora que no se invierte en producir, enseñar, construir o innovar. Ese es el verdadero impuesto invisible que pagamos: no aparece en ninguna planilla, pero frena cada inversión, cada permiso de construcción, cada intento de un joven de abrir su propio negocio.

El peligro de acostumbrar al pueblo al mantengo

Hay una tentación política, cómoda y peligrosa: usar la ineficiencia del gobierno como excusa para ampliar la dependencia, no para reducirla. Cada vez que un sistema no funciona, la respuesta reflexiva ha sido crear un programa de asistencia, un subsidio adicional, una oficina nueva que “atienda” el problema —en lugar de resolver la causa. Así se ha construido, durante décadas, una cultura donde el ciudadano espera que el gobierno lo cargue, en lugar de exigir que el gobierno se reduzca, se modernice y le devuelva el tiempo y el dinero que hoy consume en burocracia.

La meta de la transformación digital no puede ser aliviar el mantengo con una aplicación móvil más bonita. La meta tiene que ser eliminar la necesidad estructural del mantengo: interconectar los servicios que ya existen, automatizar lo que hoy se hace a mano, consolidar los procesos de papel que solo sirven para justificar plazas, y usar los ahorros resultantes —en tiempo, en nómina, en espacio físico— para financiar un plan real de desarrollo económico, no otro programa de transferencias.

Un gobierno que se reduce para poder crecer

Puerto Rico necesita un plan formal, con métricas y fechas, para reducir significativamente el tamaño de su aparato central. No como castigo, sino como liberación de capital humano. Miles de empleados públicos hoy dedican su jornada a procesos que la tecnología puede ejecutar en segundos: cotejar documentos, transcribir expedientes, procesar solicitudes repetitivas. Ese talento humano no debe desaparecer del mercado laboral; debe reconvertirse.

El gobierno debería invertir directamente en readiestrar a esos empleados —no en despedirlos y abandonarlos— para que se conviertan en emprendedores, técnicos especializados en inteligencia artificial, instructores de la nueva educación virtual, gestores de proyectos de reconstrucción de infraestructura, técnicos en energía renovable, especialistas en manejo de agua potable, o técnicos en robótica aplicada a la manufactura y la agricultura. Puerto Rico tiene, en el Recinto Universitario de Mayagüez y en otras instituciones técnicas, la capacidad académica para diseñar esa transición. Lo que ha faltado es la voluntad política de encoger el gobierno en lugar de seguir alimentándolo.

Lo que el mundo ya nos enseñó: Singapur, China y Canadá

No estamos inventando la rueda. Otros países ya demostraron que un gobierno pequeño, conectado y automatizado no es una fantasía tecnocrática, sino una estrategia probada de desarrollo económico.

Singapur construyó su agencia GovTech con el mandato explícito de centralizar el diseño y la entrega de servicios digitales para todo el gobierno, en lugar de dejar que cada agencia desarrollara su propio sistema aislado. El resultado: Singapur se ubica consistentemente entre los primeros lugares del mundo en gobierno digital según el índice de gobierno electrónico de las Naciones Unidas, y sus encuestas de satisfacción ciudadana muestran que más del 90% de los singapurenses califican los servicios digitales del gobierno como buenos o excelentes. La clave no fue solo la tecnología: fue la interoperabilidad —lograr que las plataformas de licencias, permisos y subvenciones se comunicaran entre agencias y con los sistemas heredados, reduciendo así la duplicación de esfuerzo y el costo operativo.

China, a pesar de la escala descomunal de su población, adoptó desde hace más de una década la estrategia de “Internet Plus Gobierno”, cuyo objetivo explícito fue evitar que cada agencia mantuviera su propio sistema aislado, exigiendo en su lugar plataformas unificadas a nivel nacional, provincial y municipal. Investigaciones recientes que analizan cientos de ciudades chinas durante más de una década encuentran que esta transformación digital mejoró de forma medible la eficiencia en la provisión de servicios públicos. El mensaje para Puerto Rico es directo: si un país con más de mil millones de habitantes puede unificar sus plataformas de servicio al ciudadano, la falta de integración entre las agencias de una isla de tres millones de personas no es un problema de escala ni de recursos. Es un problema de voluntad.

Canadá, por su parte, ha apostado por un modelo distinto pero complementario: la modernización de sus servicios digitales federales se ha construido alrededor de la identidad digital única del ciudadano y de estándares de accesibilidad e interoperabilidad entre departamentos, de manera que un mismo trámite no exija que la persona demuestre su identidad una y otra vez ante cada oficina. Ese principio —una sola verdad sobre el ciudadano, compartida de forma seria y con protocolos de seguridad entre agencias— es exactamente lo que Puerto Rico necesita para dejar de pedirle al mismo ciudadano la misma certificación de nacimiento, la misma prueba de residencia y el mismo historial de ingresos en cinco oficinas distintas.

Ningún país de estos empezó siendo un gobierno digital. Todos empezaron reconociendo que un gobierno fragmentado, disperso y dependiente del papel es, en esencia, un gobierno caro, lento y opaco.

La otra mitad de la ecuación: pensar antes que memorizar

Ningún plan de automatización o reducción de gobierno tendrá éxito si el sistema educativo sigue produciendo ciudadanos que no pueden leer con comprensión, evaluar una fuente de información o cuestionar un argumento. Un gobierno digital exige un pueblo capaz de usarlo con criterio: de distinguir un trámite legítimo de un fraude, de leer un contrato antes de firmarlo, de entender una política pública antes de votar sobre ella.

Por eso el currículo escolar de Puerto Rico debe reorganizarse con una prioridad clara: el pensamiento crítico y la comprensión lectora profunda deben ocupar más de la mitad del tiempo lectivo, no como

una materia aislada, sino como el eje transversal de todas las demás. No se trata de enseñar a decodificar palabras, sino de formar estudiantes que analicen, comparen, infieran y argumenten —las mismas destrezas que luego permitirán a ese mismo ciudadano adaptarse a una economía dominada por la inteligencia artificial, la automatización y la reconversión constante de oficios. Un pueblo que lee con profundidad es un pueblo más difícil de manipular y más capaz de exigirle resultados a su gobierno. Esa, más que cualquier aplicación móvil, es la verdadera infraestructura digital de un país.

Una hoja de ruta concreta

Auditoría total de sistemas gubernamentales: identificar cada trámite que aún depende de papel o de sistemas que no se comunican entre sí, con fecha límite de eliminación o integración. Plataforma única de identidad digital ciudadana, interoperable entre agencias, siguiendo el modelo de interoperabilidad de Singapur y Canadá, para que ningún ciudadano tenga que probar dos veces quién es. Plan de reducción y reconversión laboral del gobierno central, con fechas y metas públicas, que traslade personal excedente hacia programas de certificación en IA, energía renovable, manejo de agua, robótica y emprendimiento, no hacia el desempleo. Reforma curricular que establezca el pensamiento crítico y la comprensión lectora como más del 50% del tiempo curricular en todos los niveles. Auditoría pública trimestral del avance de automatización, con métricas de tiempo y costo ahorrado, publicada y accesible a cualquier ciudadano.

Puerto Rico no necesita más programas que administren la pobreza con más eficiencia. Necesita un gobierno que se encoja, se conecte consigo mismo, y libere a su gente —y a su propio personal— para construir la economía que la isla lleva décadas posponiendo.

Referencias

Metro Puerto Rico (2026). Agencias y municipios en Puerto Rico aceleran la digitalización de servicios públicos.

dplnews.com. Puerto Rico: PRITS renueva portales y aplicaciones digitales del gobierno.

dplnews.com. Puerto Rico: Cesco Digital ya cuenta con dos millones de usuarios registrados.

Government Technology Agency of Singapore (GovTech). Digital Government Journey Factsheet y Annual Reports (FY2022–2023, FY2023).

Tech.gov.sg. Our Digital Government Rankings — United Nations e-Government Survey, IMD Smart City Index.

GovInsider Asia. China Sets Out Four-Step Plan for Digital Government.

Journal of Public Service Provision Efficiency (SAGE, 2026). From Bytes to Benefits: Evidence on Digital Transformation and Public Service Provision Efficiency in China.

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences (2023). Factors Influencing the Development and Implementation of E-Government Services in China.