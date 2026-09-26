Todos Son Culpables

Cada día, en algún gimnasio escolar de Puerto Rico, suena una marcha de graduación. Padres que aplauden, maestros que sonríen con cansancio, un diploma que se entrega con solemnidad. Y detrás de ese papel, una verdad que nadie quiere pronunciar en voz alta: una parte significativa de esos graduandos no comprende lo que lee. Algunos, ni siquiera saben leer con fluidez.

Lo sabe el maestro que los tuvo en su salón. Lo sabe el director que firmó el expediente. Lo sabe el sistema completo. Y sin embargo, nadie dice nada, porque decirlo significaría admitir que la institución ya no cumple su propósito más elemental. Ese silencio no es ignorancia. Es complicidad organizada.

El Departamento de Educación de Puerto Rico ha convertido el analfabetismo funcional en un tema tan politizado que hablar de él se percibe casi como un acto de agresión partidista, en lugar de lo que realmente es: una emergencia nacional. Se oculta el dato, se maquilla la estadística, se promueve al estudiante de grado aunque no domine la lectura, y se sigue firmando papeles que certifican un aprendizaje que nunca ocurrió. El sistema ya no está diseñado para educar; está diseñado para no incomodar a nadie con la verdad.

El resultado es un ejército de jóvenes que llega a la adultez sin las herramientas para competir como líderes en un mundo que exige pensamiento crítico, análisis, síntesis y creatividad. No pueden competir. No están preparados. No pueden leer, hablar ni escribir el español ni el Ingles correctamente. Y ante la ausencia de esas destrezas, quedan atrapados en otro tipo de dependencia: la del empleo precario, la del subsidio estatal, la de la promesa política que llega cada cuatro años. Son, en la práctica, esclavos modernos de un sistema que no les enseñó a pensar por sí mismos, y candidatos perfectos para ocupar los peldaños más bajos de empresas extranjeras que no necesitan trabajadores que razonen, sino manos que obedezcan.

Mientras tanto, una generación entera cree que ver un video de treinta segundos equivale a aprender. Consumen contenido fragmentado, sesgado, muchas veces cargado de intereses políticos partidistas disfrazados de “información”, y lo aceptan sin cuestionarlo porque nadie les enseñó a cuestionar nada. Ya no quieren leer un libro completo. Ya no quieren imaginar un mundo distinto al que ven en la pantalla. Ya no quieren generar una idea nueva, porque generar ideas requiere esfuerzo, y el esfuerzo fue precisamente lo que el sistema dejó de exigir hace años.

Aquí está la pregunta que cada maestro debería hacerse frente a su salón: ¿qué futuro le espera a este estudiante si no sabe leer, no sabe pensar, y no sabe imaginar? La respuesta es incómoda, peroes la única honesta: un futuro de dependencia, de vulnerabilidad económica, y de subordinación ante fuerzas —económicas, tecnológicas, políticas— que él nunca podrá entender ni mucho menos cuestionar. El mundo no va a esperar a que Puerto Rico decida tomarse en serio la lectura. Los cambios que se avecinan —automatización, inteligencia artificial, economías globales cada vez más exigentes— no van a tener paciencia con un sistema educativo que sigue gastando 5 mil millones de dólares, midiendo el éxito en formularios en lugar de en comprensión real.

Todos son culpables. El Departamento que oculta y retrasa el informe de los datos. El sistema político que prefiere un electorado dócil a uno educado. Los adultos que normalizaron la promoción social. Y también, hay que decirlo, una sociedad que dejó de exigir cuentas hace mucho tiempo.

No hay tiempo para comités, ni para nuevos informes que nadie lee. Hace falta acción inmediata: