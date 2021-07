Latino Conservation Week event July 18th on Lake Apopka Wildlife Drive

La Sociedad Audubon del Condado Orange en La Semana de Conservación Latina desea comunicarles a la Comunidad Hispana del Centro de la Florida que la entrada al Lake Apopka Wildlife Drive lleno de Fauna-Silvestre es totalmente gratis.

Esté Domingo 18 de Julio, 2021 los Embajadores de habla Hispana estarán en el Lake Apopka Wildlife Drive para darles cordialmente la bienvenida a los visitantes hispanos.

A los visitantes Hispanos se les proveerá información de las logísticas de las 11 millas de Fauna-Silvestre la cual es bien popular y famosa por su diversidad de aves y caimanes.

La Semana de Conservación Latina es una iniciativa de La Fundación de Acceso Hispano, con su base en el Estado de Washington D.C. La Semana de Conservación Latina es querer demostrar que los Hispanos se unen en apoyar y proteger permanentemente la Fauna-Silvestres y las tierras y aguas que las rodean.

Orange Audubon Society’s Latino Conservation Week event is to publicize the free Lake Apopka Wildlife Drive to the Hispanic Community in Central Florida.

On Saturday July 18th, Spanish-speaking Ambassadors will be on the Lake Apopka Wildlife Drive to welcome Spanish-speaking visitors. Visitors will be provided information on logistics of visiting the extremely popular 11-mile drive, famous for its diversity of bird life and alligators. Latino Conservation Week is an initiative of Hispanic Access Foundation, based in Washington, D.C. Latino Conservation Week is to show support by Hispanics for permanently protecting our land, water, and air.

For additional information, 407-637-2525.

Free and no reservations necessary. Sponsored by Orange Audubon Society. www.orangeaudubonfl.org

