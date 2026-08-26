Las casas llegan primero; la factura después: los distritos especiales revelan quién financia el nuevo Osceola

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Dos distritos de desarrollo celebran hoy audiencias presupuestarias mientras Canoe Creek Reserve avanza hacia más de 700 viviendas. Detrás de las nuevas comunidades aparece una realidad poco explicada: parte de la infraestructura del crecimiento termina financiándose directamente desde las propiedades que allí se construyen.

Durante semanas hemos hablado del crecimiento de Osceola en términos fácilmente visibles.

Casas.

Carreteras.

Escuelas.

Tráfico.

Nuevos comercios.

Pero esta mañana la historia importante está escondida en algo mucho menos atractivo: dos reuniones presupuestarias de Community Development Districts.

Hoy, miércoles 26 de agosto, el Ham Brown Reserve Community Development District tiene programada a las 11:00 a.m. una audiencia pública para adoptar su presupuesto fiscal 2027 y revisar sus reglas de procedimiento. A las 3:00 p.m., el Canoe Creek Reserve Community Development District celebrará otra audiencia para adoptar su propio presupuesto FY2027.

A primera vista son reuniones administrativas.

En realidad, ayudan a responder una de las preguntas centrales que enfrenta Osceola:

¿Quién paga por la infraestructura que necesita un condado que continúa autorizando miles de viviendas?

La respuesta es más compleja que “el gobierno”.

En buena parte del nuevo Osceola, también pagan directamente los propietarios mediante estructuras gubernamentales especiales creadas alrededor de sus comunidades.

Canoe Creek Reserve permite ver cómo funciona el sistema

El ejemplo más claro está al sur de St. Cloud.

Canoe Creek Reserve se extiende sobre aproximadamente 350 acres, en el área ubicada al este de Florida’s Turnpike y cerca de Canoe Creek Road, Fanny Bass Road y Fanny Bass Lane.

El proyecto no es pequeño.

Los documentos de desarrollo del Condado describen infraestructura para 732 viviendas unifamiliares, carreteras, sistemas de agua y alcantarillado, drenaje pluvial y áreas recreativas. Una versión anterior del plan registraba 760 lotes, mientras los documentos técnicos posteriores colocan el desarrollo alrededor de 733 viviendas.

La firma de ingeniería KPM Franklin, que trabaja en el proyecto para American Land Development, describe un plan maestro de 733 lotes, con 406 viviendas para Taylor Morrison y 327 para KB Home.

KB Home ya abrió su parte de Canoe Creek Reserve y comenzó a comercializar viviendas desde los bajos $300,000. Su presidente de la división Orlando, Fred Wyborski, presentó el proyecto como una nueva alternativa residencial próxima a St. Cloud, Lake Nona y los principales corredores de transporte.

Hasta aquí, la historia parece la de cualquier nueva urbanización.

No lo es.

Osceola County creó otro gobierno dentro del mapa

El 22 de mayo de 2024, la Board of County Commissioners de Osceola County aprobó la Ordenanza 2024-27 estableciendo formalmente el Canoe Creek Reserve Community Development District.

La petición había sido presentada por KB Home Orlando LLC, con consentimiento de los propietarios del 100% de los terrenos incluidos en el distrito.

El CDD comprende aproximadamente 353.5 acres.

Y jurídicamente no es una asociación de propietarios.

Es una entidad gubernamental local de propósito especial creada bajo el Capítulo 190 de los Estatutos de Florida, con capacidad para planificar, adquirir, construir, financiar, operar y mantener determinada infraestructura y servicios comunitarios.

Su administración está en manos de Wrathell, Hunt and Associates LLC, y el contacto principal identificado públicamente es el district manager Craig Wrathell.

Hoy ese gobierno especial adopta su próximo presupuesto.

Y por eso esta reunión merece más atención de la que normalmente recibe.

El comprador no adquiere solamente una casa

Aquí aparece una parte del mercado inmobiliario que frecuentemente recibe menos atención que el precio de venta.

Cuando una familia compra dentro de una comunidad administrada mediante un CDD, puede asumir obligaciones vinculadas a evaluaciones del distrito además de los otros costos normales de propiedad.

La familia piensa inicialmente en:

hipoteca,

property taxes,

seguro,

HOA.

Pero dependiendo de la estructura financiera de la comunidad, también puede existir una CDD assessment.

Esas evaluaciones pueden financiar infraestructura o cubrir operaciones y mantenimiento.

Por eso una vivienda anunciada desde los $300,000 no puede evaluarse solamente por su precio.

El comprador necesita conocer el costo total anual de mantenerla.

En un mercado donde las tasas hipotecarias, seguros y property taxes ya presionan los presupuestos familiares, unos cientos o miles de dólares adicionales al año pueden cambiar significativamente la verdadera asequibilidad de una propiedad.

Los CDD resuelven un problema del gobierno, pero trasladan parte de la factura

La lógica detrás de estos distritos es relativamente sencilla.

Un desarrollo nuevo necesita infraestructura.

Calles internas.

Drenajes.

Sistemas de agua.

Áreas recreativas.

Paisajismo.

En determinadas circunstancias, instalaciones y servicios adicionales.

En lugar de cargar todo ese costo inmediatamente sobre el gobierno general y los contribuyentes existentes, el CDD permite financiar y mantener infraestructura asociada directamente con la comunidad que se beneficia de ella.

El propio Canoe Creek Reserve CDD describe su propósito como una alternativa para proporcionar infraestructura generada por el crecimiento sin sobrecargar a otros gobiernos y contribuyentes.

Desde el punto de vista de política pública, existe una lógica evidente:

el crecimiento ayuda a pagar por el crecimiento.

Pero existe otra parte de la ecuación.

El costo no desaparece.

Cambia de lugar.

Una porción termina vinculada a las propiedades del nuevo desarrollo.

Y las escuelas siguen siendo otra factura

Los documentos originales de Canoe Creek Reserve reconocían expresamente que el desarrollo tendría impacto sobre las escuelas.

La respuesta consignada en el expediente fue que esos efectos serían compensados mediante impact fees.

También establecía que no se dedicaría un terreno dentro del proyecto al School District.

Esto conecta directamente con otra discusión que Osceola tendrá en noviembre.

El School District, dirigido por el superintendente Dr. Mark Shanoff, está pidiendo a los votantes autorización para un mill adicional de impuesto a la propiedad destinado a operaciones escolares.

Aquí aparece nuevamente la diferencia entre construir y operar.

Los impact fees generados por desarrollo pueden contribuir a las necesidades de capital creadas por nuevas viviendas.

Pero no resuelven por sí solos todos los gastos recurrentes asociados con los estudiantes que eventualmente vivirán allí.

El maestro necesita salario todos los años.

El autobús necesita combustible todos los días escolares.

El aire acondicionado debe funcionar.

La escuela debe mantenerse.

La seguridad debe pagarse.

El crecimiento genera ingresos.

También genera gastos recurrentes.

El proyecto también tiene una dimensión ambiental

Canoe Creek Reserve demuestra otra razón por la cual evaluar un desarrollo solamente por el número de viviendas resulta insuficiente.

Documentos del U.S. Army Corps of Engineers describieron una propuesta de aproximadamente 346 acres que contempla impactos sobre 13.53 acres de recursos acuáticos bajo jurisdicción federal.

De esa cantidad, aproximadamente 10.47 acres corresponden a impactos directos y 3.06 acres a impactos secundarios.

El proyecto también contempla preservar aproximadamente 136.6 acres de humedales forestados y buffers adyacentes.

El plan fue desarrollado con participación regulatoria de organismos como el U.S. Fish and Wildlife Service, Florida Fish and Wildlife Conservation Commission y South Florida Water Management District.

El SFWMD ya había emitido un Environmental Resource Permit relacionado con el proyecto.

Eso no significa que el proyecto sea ambientalmente improcedente.

Significa que transformar cientos de acres en viviendas requiere manejar algo mucho más complejo que calles y lotes.

También implica agua, humedales, drenaje y hábitat.

Ham Brown Reserve confirma que Canoe Creek no es una excepción

La segunda reunión de hoy refuerza el mismo patrón.

El Ham Brown Reserve Community Development District celebrará a las 11:00 a.m. una audiencia para adoptar su presupuesto FY2027 y considerar reglas revisadas de procedimiento.

Este CDD fue establecido por la Junta de Comisionados de Osceola County en junio de 2022 mediante la Ordenanza 2022-69. También es administrado por Wrathell, Hunt and Associates.

Es decir, Canoe Creek Reserve no constituye una estructura extraordinaria aislada.

Forma parte de una arquitectura financiera que acompaña una parte creciente del desarrollo residencial de Osceola.

Y merece ser entendida por quienes compran viviendas.

El nuevo Osceola se está financiando por capas

Cuando observamos todas estas estructuras juntas aparece una imagen mucho más clara.

El propietario paga impuestos al Condado.

Dependiendo de dónde viva, paga impuestos municipales.

Paga impuestos escolares.

Puede pagar HOA.

Puede pagar evaluaciones del CDD.

Además, el desarrollador puede pagar impact fees que terminan incorporándose de alguna manera a la economía general del proyecto.

Mientras tanto, gobiernos estatales y locales financian grandes carreteras y otras obras regionales que ningún desarrollo individual podría costear por sí solo.

Así se está construyendo el nuevo Osceola:

por capas financieras.

El problema no necesariamente es que existan esas capas.

El problema aparece cuando el comprador no las comprende antes de firmar.

La transparencia debe comenzar antes del closing

En un Condado donde buena parte del crecimiento ocurre dentro de comunidades planificadas, la educación financiera del comprador se convierte también en un asunto comunitario.

Una familia no debería descubrir después del cierre que su obligación anual es sustancialmente superior a lo que calculó mirando solamente el principal y los intereses de la hipoteca.

Los documentos de CDD son públicos.

Sus presupuestos son públicos.

Sus reuniones son públicas.

Sus evaluaciones son públicas.

Pero “público” no siempre significa “comprensible”.

Ahí existe una responsabilidad compartida entre desarrolladores, agentes inmobiliarios, prestamistas, title companies y compradores.

La pregunta ya no debería ser solamente:

¿Cuánto cuesta la casa?

También:

¿Cuánto cuesta vivir allí cada año?

Impacto para la comunidad

Para los nuevos compradores, los CDD permiten disfrutar infraestructura y amenidades que de otra manera podrían tardar años en ser construidas por gobiernos tradicionales.

Para los residentes existentes de Osceola, el modelo puede reducir la presión de financiar directamente determinadas instalaciones dentro de nuevos desarrollos.

Para los constructores, facilita la creación de grandes comunidades con infraestructura organizada desde las primeras fases.

Pero el propietario finalmente asume una parte importante de esa ecuación financiera.

Y para Osceola County existe una responsabilidad mayor.

Crear un CDD puede ayudar a financiar infraestructura interna.

No elimina la necesidad de carreteras regionales.

No elimina estudiantes de las escuelas.

No elimina demanda sobre policías y bomberos.

No elimina tráfico.

No elimina necesidades hospitalarias.

El distrito especial puede financiar parte de una comunidad.

No puede financiar por sí solo todas las consecuencias del crecimiento.

Qué debemos observar

La primera cifra que merece atención será el presupuesto FY2027 que Canoe Creek Reserve CDD considere esta tarde y cómo se traducen sus ingresos, gastos y evaluaciones para las propiedades del distrito.

Lo mismo deberá observarse en Ham Brown Reserve.

También será importante seguir el desarrollo de las aproximadamente 733 viviendas proyectadas en Canoe Creek Reserve y determinar cómo se distribuyen finalmente entre KB Home, Taylor Morrison y las distintas fases.

La evolución de la capacidad escolar del área deberá compararse con el ritmo real de ocupación de nuevas viviendas.

Y finalmente, Osceola County tendrá que continuar demostrando que las estructuras utilizadas para financiar infraestructura dentro de cada desarrollo están acompañadas por inversiones suficientes en la infraestructura regional que todos esos desarrollos comparten.

Conclusión editorial

Durante años, el crecimiento de Osceola se explicó mirando grúas, casas y carreteras.

Ahora hay que mirar también los presupuestos.

Hoy dos gobiernos especiales se reúnen para decidir cómo financiarán comunidades creadas dentro de un Condado que sigue creciendo.

Canoe Creek Reserve permite ver el proceso completo.

El Condado aprobó el desarrollo.

Creó el CDD.

Los constructores comenzaron a vender viviendas.

La infraestructura avanza.

Y finalmente aparecen presupuestos y obligaciones que acompañarán esas propiedades durante años.

No existe infraestructura gratuita.

La única pregunta es quién la paga, cuándo la paga y si comprende que la está pagando.

En el nuevo Osceola, cada vez con mayor frecuencia, una parte de esa respuesta está escrita no solamente en la factura de impuestos.

También está escrita en tres letras que todo comprador debería conocer antes de adquirir una vivienda:

CDD.

.—

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida