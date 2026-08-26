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Mayor General Ernesto Rodríguez García supervisa servicios del Hosgedopol, visita a agentes en recuperación y sostiene reunión de trabajo con autoridades del centro hospitalario.

HECTOR SANCHEZ
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Santo Domingo, R. D.-El Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ernesto Rodríguez García, realizó un recorrido de supervisión por el Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), donde visitó a miembros de la institución que reciben atención médica, conversó con sus familiares y compartió con médicos, enfermeros y demás personal del centro de salud.

Durante la jornada, el titular de la institución estuvo acompañado por la general Cristina García Domínguez, directora Central Médica y Sanidad, y el coronel médico Alexandro Marte Vásquez, director del Hosgedopol.

Como parte del recorrido, el mayor general Rodríguez García visitó la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde saludó a un agente policial que permanece ingresado tras sufrir un accidente en Santo Domingo Este y conversó con sus padres, a quienes expresó su solidaridad y deseos de pronta recuperación.

Asimismo, tuvo un acercamiento con la madre de otro miembro policial ingresado recientemente en el centro asistencial.

El director general aprovechó el encuentro para expresar sus mejores deseos a los pacientes y al personal policial, destacando la importancia de garantizar una atención médica oportuna y de calidad a quienes integran la institución y a sus familiares.

La visita también permitió al mayor general Rodríguez García compartir con médicos, enfermeros y colaboradores del Hosgedopol, con quienes intercambió impresiones sobre la labor que desarrollan en beneficio de la salud del personal policial.

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