La Ruta Legal de un Proyecto Inmobiliario: Los Permisos que Garantizan una Inversión Segura

Cuando una persona decide comprar un apartamento o una vivienda en planos, generalmente centra su atención en la ubicación, el precio, el diseño, las amenidades y la forma de pago. Sin embargo, existe un aspecto mucho más importante que muchas veces pasa inadvertido: verificar que el proyecto haya obtenido todos los permisos exigidos por las autoridades competentes. Ese proceso legal constituye la base sobre la cual descansa la seguridad de toda inversión inmobiliaria.

Lic. César Fragoso

Asesor inmobiliario

Contrario a lo que algunas personas piensan, los permisos de construcción no son simples requisitos administrativos destinados a retrasar las obras. Cada uno cumple una función específica para proteger la vida de las personas, preservar el medio ambiente, garantizar un desarrollo urbano ordenado y asegurar que las edificaciones cumplan con las normas técnicas establecidas por la legislación dominicana. En otras palabras, representan una garantía tanto para el desarrollador como para quienes invertirán su patrimonio en el proyecto.

El primer paso consiste en verificar la situación jurídica del terreno donde se levantará la construcción. El desarrollador debe demostrar que posee un título de propiedad debidamente registrado o los derechos legales que le permiten construir la obra. De igual manera, es indispensable confirmar que el inmueble no presente conflictos legales, gravámenes u otras limitaciones que puedan afectar el desarrollo del proyecto o poner en riesgo la inversión de los futuros compradores.

Superada esa etapa, corresponde al Ayuntamiento del municipio donde estará ubicado el proyecto determinar si el uso del suelo permite el tipo de construcción propuesto. Sus departamentos de Planeamiento Urbano verifican aspectos tan importantes como la densidad permitida, la altura máxima de las edificaciones, los retiros obligatorios, los accesos, la disponibilidad de servicios y el cumplimiento de las normas urbanísticas que rigen esa zona. Sin esta aprobación resulta prácticamente imposible continuar con el proceso.

Con las autorizaciones iniciales, arquitectos, ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos, sanitarios y demás especialistas elaboran los planos y estudios técnicos que servirán de base para la construcción. Cada profesional asume la responsabilidad legal de su diseño y certifica que los trabajos cumplen los reglamentos nacionales de construcción y los estándares de seguridad aplicables. Mientras mejor preparado esté ese expediente técnico, más ágil suele ser su evaluación por las autoridades.

El siguiente paso corresponde al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), institución responsable de revisar técnicamente los proyectos y verificar que cumplan con todas las normas de construcción vigentes. Para facilitar estos procesos, el país cuenta con la Ventanilla Única de Construcción, un sistema que integra la participación de diferentes instituciones públicas y permite reducir tiempos, evitar duplicidades y ofrecer mayor transparencia en la gestión de los permisos.

No todos los proyectos requieren las mismas autorizaciones ambientales. Cuando por su ubicación o características la construcción pueda generar impactos sobre el medio ambiente, interviene el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para evaluar el proyecto y establecer las medidas de mitigación correspondientes. Dependiendo de la complejidad de la obra, este proceso puede tomar desde algunas semanas hasta varios meses, razón por la cual los desarrolladores responsables inician estos trámites con suficiente anticipación.

También existen proyectos que deben obtener opiniones o autorizaciones de otras instituciones del Estado. Dependiendo de cada caso, pueden intervenir entidades relacionadas con el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, acceso a carreteras, tránsito, patrimonio cultural o desarrollo turístico. Cada organismo analiza exclusivamente los aspectos que corresponden a su competencia, garantizando que la obra pueda integrarse adecuadamente al entorno donde será construida.

Uno de los conceptos que con mayor frecuencia genera confusión es CONFOTUR. Muchas personas creen que constituye un permiso para construir, cuando en realidad se trata de un régimen especial de incentivos fiscales destinado a determinados proyectos turísticos que cumplen los requisitos establecidos por la ley. Es decir, un proyecto puede contar con todos los permisos para construir sin estar acogido a CONFOTUR, y viceversa, siempre que reúna las condiciones exigidas para acceder a esos beneficios.

Después de superar todas las revisiones técnicas y obtener las autorizaciones correspondientes, el MIVHED emite la Licencia de Construcción. Este documento representa la autorización oficial para iniciar la obra conforme a los planos aprobados. Construir sin esta licencia puede dar lugar a sanciones administrativas, suspensión de los trabajos e importantes pérdidas económicas para el desarrollador, además de afectar la confianza de los compradores.

Es importante comprender que no existe un plazo único para obtener todos los permisos. La duración del proceso depende del tamaño del proyecto, su ubicación, la calidad del expediente presentado y la rapidez con que se atiendan las observaciones formuladas por las distintas instituciones. En términos generales, un proyecto correctamente preparado puede requerir varios meses para completar todo el proceso antes de iniciar su construcción, lo que demuestra la importancia de una adecuada planificación desde el primer día.

Para quienes desean adquirir una propiedad en planos, la principal recomendación es solicitar información sobre el estado de los permisos antes de entregar su dinero.

Preguntar si el proyecto posee licencia de construcción, si cuenta con las aprobaciones técnicas correspondientes y si ha cumplido con las exigencias legales no debe interpretarse como una falta de confianza, sino como una actuación responsable. Un desarrollador serio siempre estará dispuesto a demostrar que su proyecto cumple con todas las disposiciones legales.

El extraordinario crecimiento que experimenta actualmente el sector inmobiliario dominicano exige compradores cada vez mejor informados. Conocer la ruta legal que debe recorrer un proyecto antes de iniciar su construcción permite tomar decisiones con mayor seguridad y reducir significativamente los riesgos de la inversión. Al final, más que comprar un apartamento o una casa, lo verdaderamente importante es adquirir la tranquilidad de saber que nuestro patrimonio está respaldado por un proyecto desarrollado conforme a la ley. Esa es, precisamente, la mejor inversión que puede hacer cualquier comprador.

Para reflexionar: ¿Cree usted que todos los compradores deberían exigir evidencia de los permisos legales antes de invertir en un proyecto inmobiliario, o considera que basta con confiar en la reputación del desarrollador? Comparta su opinión.

Cesarfragoso75@hotmail.com