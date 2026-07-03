Crecen las ventas de Mitsubishi en el segundo trimestre sumadas al interanual

Mitsubishi Motors North América, Inc. (MMNA) anunció ventas de 23,127 vehículos en el segundo trimestre de 2026. El total combinado de ventas de SUV aumentó casi un 24% durante el trimestre, mientras que las ventas trimestrales de toda su gama de vehículos Mitsubishi Motors crecieron casi un 5% interanual.

El Outlander continúa liderando el mercado de MMNA, con ventas de 9,503 unidades en el segundo trimestre, un 21.5% más que en el mismo periodo del año anterior. Las ventas del Outlander Sport aumentaron un 69.7% en el trimestre, alcanzando las 8,432 unidades, y casi un 73% en lo que va del año. Las ventas del Eclipse Cross también aumentaron un 36.2% en lo que va del año, llegando a las 11,260 unidades.

El éxito actual del Outlander y el Outlander Sport en el mercado se debe directamente a un enfoque estratégico para responder a la creciente necesidad de accesibilidad económica para los consumidores.

MMNA ha presentado nuevas versiones bien equipadas de cada modelo:

Una nueva versión LE para el Outlander y una versión S para el Outlander Sport, a un precio atractivo, ofreciendo características, estilo y valor que están impulsando las ventas.

Además, la nueva versión tope de gama Black Edition del Outlander ofrece características, acabados y confort de lujo a un precio que está captando la atención de los compradores y cambiando sus preferencias.

En respuesta a la demanda de vehículos todoterreno, las versiones Trail Edition del Outlander y el Outlander Sport ofrecen una combinación de asequibilidad y robustez, y ambas han tenido una gran acogida entre los compradores.

Mitsubishi Motors ofrece tres SUV por menos de $30,000 dólares y se enorgullece de presentar sus vehículos con el mejor respaldo de Estados Unidos, respaldados por una garantía de 10 años o 100,000 millas para el tren motriz, asistencia en carretera durante cinco años sin límite de millas y dos años o 30,000 millas de mantenimiento incluido.

De cara al futuro, la marca se prepara para el lanzamiento del renovado Outlander Híbrido Enchufable y el nuevo Eclipse Sportback EV, el primer vehículo totalmente eléctrico de Mitsubishi Motors desde el i-MiEV.

Noticias y Notas

MMNA organizó recientemente un evento con socios concesionarios selectos de Mitsubishi Motors para informarles sobre la siguiente fase de Momentum 2030, el plan de negocios a largo plazo de la compañía, que, entre otros aspectos, contempla el lanzamiento de al menos un vehículo completamente nuevo o rediseñado significativamente por año hasta finales de la década.

Se presentaron varios productos nuevos y los asistentes recibieron la confirmación de un proyecto de colaboración para una nueva camioneta pickup que se producirá en una planta de Nissan en Norteamérica.

A principios de este mes, MMNA publicó las primeras imágenes del Mitsubishi Eclipse Sportback EV, el debut mundial de un SUV subcompacto totalmente nuevo, un vehículo eléctrico de batería (BEV) en colaboración con Nissan. Mitsubishi Motors presentará el nuevo Eclipse Sportback EV en el mercado norteamericano como modelo 2027 a finales de este año.

Como parte de Momentum 2030, la marca presentó recientemente la señalización de su primer concesionario Gallery en Estados Unidos. Las instalaciones ubicadas en Antioch, Tennessee, en las afueras de Nashville, celebrarán su gran inauguración en julio.

El modelo de concesionario Gallery permitirá a la compañía acercar la historia de Mitsubishi Motors y sus vehículos a los compradores en zonas con alta concentración de comercios, áreas comerciales y centros comerciales.

Estas primeras instalaciones se desarrollarán en colaboración con City Auto Mitsubishi, con sede en Murfreesboro, Tennessee.

El equipo de City Auto proporcionará especialistas de marca altamente capacitados, con amplio conocimiento de los vehículos Mitsubishi Motors, su tecnología a bordo y su historia.

Resultados de ventas por modelo: