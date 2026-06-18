La República Dominicana inaugura la LXVI Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas

Punta Cana, La Altagracia, R. D.– La República Dominicana dejó formalmente inaugurada la LXVI Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas (Conjefamer 2026), encuentro que reúne a los comandantes y representantes de las fuerzas aéreas del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación, la interoperabilidad y los mecanismos de apoyo mutuo entre las naciones participantes.

La ceremonia de apertura fue encabezada por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez (FARD), comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y presidente de la Conjefamer 2026, y el general John D. Lamontagne, vicejefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y coanfitrión.

Asimismo, por el coronel David Bewley, secretario general del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa); el general de brigada piloto Manuel García Lithgow (FARD), subcomandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana y secretario de la Conjefamer 2026, y el coronel Marcelo García, subsecretario del Sicofaa.

Durante el acto inaugural, las autoridades resaltaron la importancia de la Conjefamer como el principal foro de integración y cooperación entre las fuerzas aéreas del continente, orientado al intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la coordinación de esfuerzos conjuntos frente a desafíos comunes.

La conferencia, que por primera vez se lleva a cabo en el país, se desarrolla en el marco del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa), organismo internacional que promueve la colaboración multinacional entre las fuerzas aéreas de la región, especialmente en operaciones de asistencia humanitaria, respuesta ante desastres naturales, búsqueda y rescate, así como apoyo a poblaciones afectadas por situaciones de emergencia.